Przemoc to nasze ewolucyjne dziedzictwo

2 godz. temu | Humanistyka

Filozofowie i naukowcy od wieków zastanawiają się, czy człowiek jest z natury agresywny, jak chce Hobbes, czy też rodzi się łagodny, ale psuje go cywilizacja, jak twierdził Rousseau. Grupa hiszpańskich naukowców dowodzi, że agresja, w której zabija się przedstawiciela własnego gatunku jest rozpowszechniona wśród ssaków i ludzie nie są tutaj wyjątkiem.

Na łamach Nature ukazały się wyniki badań, na potrzeby których naukowcy przeanalizowali ponad 4 miliony zgonów i ocenili poziom śmiertelnej agresji u 1024 gatunków ssaków oraz 600 ludzkich populacji na przestrzeni ostatnich 50 000 lat.

Uczeni stwierdzili, że istnieją gatunki ssaków, które niemal w ogóle nie wykazują agresji w stosunku do własnego gatunku oraz takie, u których agresja taka jest normą. Ludzie ewolucyjnie należą do tej drugiej grupy, co sugeruje, że przemoc, którą obecnie stosujemy była rozpowszechniona też u gatunków, które były naszymi przodkami - mówi Marcos Mendez z Uniwersytetu Króla Jana Karola. Przemoc prowadząca do śmierci to niewątpliwie dziedzictwo naszej ewolucyjnej przeszłości - dodaje Adela Gonzalez Megias.

Porównanie przemocy wśród 600 ludzkich społeczności, od paleolitu do czasów dzisiejszych pokazuje jednak, że nie można ignorować kontekstu kulturowego. Poziom śmiertelnej przemocy zmieniał się w czasie. W społeczeństwach prehistorycznych jest on podobny jak u innych ssaków, silnie wzrasta wśród społeczeństw plemiennych i bardzo spada tam, gdzie społeczeństwa mają złożoną strukturę.

Można zatem wyciągnąć wniosek, że o ile przemoc międzyludzka jest naszym dziedzictwem ewolucyjnym, to typ organizacji społecznej może ją łagodzić i wpływać na pokojowe rozwiązywanie konfliktów.