Powstał kalkulator szans przeżycia dla chorych na raka jelita grubego

Lekarze oraz osoby, u których zdiagnozowano raka jelita grubego, mogą teraz skorzystać z udostępnionego w sieci kalkulatora, który szacuje pozostały czas życia. Kalkulator pozwala też na podjęcie decyzji co do dalszego leczenia, gdyż pokazuje, jak na przedłużenie życia może wpłynąć odpowiednia terapia. „QCancer Colorectal Survival” został opracowany przez naukowców z University of Nottingham i firmę ClinRisk.

W British Medical Journal opublikowano wyniki badań nad wiarygodnością kalkulatora. Okazuje się, że narzędzie potrafi z dużą dokładnością oszacować pozostały czas życia zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Autorzy kalkulatora, profesorowie Julia Hippisley-Cox i Carol Coupland, wykorzystali dane ponad 44 000 pacjentów z 947 przychodni i na ich podstawie stworzyli osobne algorytmy do szacunków dla kobiet i mężczyzn w wieku od 15 do 99 lat. Gotowy już kalkulator wykorzystano do retrospektywnego obliczenia czasu życia dla około 450 000 pacjentów.

Wynik eksperymentu wykazał, że Hippisley-Cox i Coupland stworzyły bardzo solidny model, który nie tylko przewiduje długość życia pacjenta, ale pokazuje też, jak ryzyko śmierci zmienia się w czasie, co jest szczególnie ważne w przypadku pacjentów, u których nowotwór został późno zdiagnozowany.

Obecne metody są zwykle mało wiarygodne i pacjenci dostają często myląc, zbyt pesymistyczne prognozy bazujące jedynie na stopniu rozwoju nowotworu. Okazuje się jednak, że żyją oni znacznie dłużej. Do prawidłowych prognoz potrzebne są też inne dane. Dobra wiadomość jest taka, że nasz kalkulator daje lekarzom i pacjentom bardziej realistyczną ocenę sytuacji. Rozumiemy, że nie każdy będzie chciał skorzystać z kalkulatora i poznać prognozy, ale są pacjenci, który bardzo chętnie to zrobią – mówi Hippisley-Cox.

Kalkulator bierze pod uwagę m.in. zastosowane metody leczenia, wiek w momencie diagnozy, przebyte choroby, przyjmowane leki, BMI pacjenta czy oraz fakt, czy jest on palaczem czy nie.

I tak na przykład dowiemy się, że 38-letnia kobieta, u której diagnozowano nowotwór jelita grubego 4. stopnia ma 6% szans na przeżycie kolejnych 5 lat jeśli nie podda się żadnemu leczeniu. Jeśli zdecyduje się na samą chirurgię, to jej szanse wyniosą 23%, a przy chirurgii i chemioterapii wzrosną do 45%. Jeśli zaś podda się obu rodzajom leczenia i przeżyje rok od diagnozy, to jej szanse na przeżycie kolejnych 5 lat wyniosą już 57%.

Autorki kalkulatora chcą go w przyszłości dostosować również do innych rodzajów nowotworów.