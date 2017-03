Aktywne życie seksualne zwiększa satysfakcję z pracy

Zdrowe życie seksualne zwiększa satysfakcję i zaangażowanie ludzi w pracę.

Prof. Keith Leavitt z College'u Biznesu Uniwersytetu Stanowego Ohio analizował zachowanie w pracy i zwyczaje seksualne zamężnych/żonatych osób. Okazało się, że ci, dla których seks stanowił ważną część domowego życia, nieświadomie zapewniali sobie zastrzyk energii i szereg korzyści dla pracy w biurze następnego dnia.

Podtrzymywanie zdrowego związku, który obejmuje także zdrowe życie seksualne, pozwala ludziom pozostać szczęśliwymi i zaangażowanymi w pracę, co zapewnia korzyści zarówno im samym, jak i całej firmie.

Studium pokazało także, że przynoszenie do domu stresu związanego z pracą wpływa negatywnie na życie seksualne. Zespół, którego artykuł ukazał się w Journal of Management, podkreśla, że to bardzo istotne spostrzeżenie w czasach, gdy smartfony są bardzo rozpowszechnione, a pracodawcy często oczekują odpowiadania na maile po godzinach pracy. Generalnie wyniki pokazują, że gdy praca ingeruje tak mocno w sferę osobistą człowieka, że poświęca on swoje życie erotyczne, zaangażowanie w pracę może się zmniejszyć.

Stosunek seksualny powoduje uwalnianie dopaminy, neuroprzekaźnika związanego z ośrodkami nagrody, a także oksytocyny, neuropeptydu odpowiedzialnego za rozwój i podtrzymanie przywiązania. Dzięki temu życie erotyczne jest naturalnym "poprawiaczem" nastroju, którego skutki i korzyści rozciągają się także na następny dzień.

By zrozumieć wpływ seksu na pracę, Amerykanie śledzili przez 2 tygodnie poczynania 159 zamężnych/żonatych osób. Każdego dnia ochotników proszono o wypełnienie 2 krótkich kwestionariuszy. Ustalono, że pracownicy, którzy uprawiali seks, byli nazajutrz w lepszym nastroju, a podniesiony nastrój o poranku prowadził do bardziej trwałego zaangażowania w pracę i czerpania z niej satysfakcji.

Efekt, który wydaje się utrzymywać 24 godziny, jest równie silny u mężczyzn i kobiet. Co więcej, był on widoczny nawet wtedy, gdy naukowcy wzięli poprawkę na 2 ważne prognostyki nastroju: zadowolenie z małżeństwa i jakość snu.

To przypomnienie, że seks zapewnia społeczne, emocjonalne i fizjologiczne korzyści i że warto z niego uczynić kwestię priorytetową. Po prostu przeznaczmy na niego czas. Dwadzieścia lat temu dziwne mogło się wydawać monitorowanie snu czy liczenie wykonywanych dziennie kroków. Dziś ludzie robią to, chcąc prowadzić zdrowsze i bardziej produktywne życie. Może przyszedł czas, by na podobnej zasadzie przeanalizować i przewartościować kwestię seksu [...]. Bardziej świadomy wysiłek, by podtrzymać zdrowe życie seksualne, [...] da się [z powodzeniem] uznać za sposób oddziaływania na rozwój kariery.