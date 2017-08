Rozległa wietnamska sieć handlowa sprzed kilku tysięcy lat

Archeolodzy z Australijskiego Uniwersytetu Narodowego odkryli rozległą sieć handlową, która działała w Wietnamie ok. 3-4,5 tys. lat temu.

Nowe badanie pokazuje, że liczne osady w delcie Mekongu stanowiły część złożonego schematu produkcji i przepływu dużych ilości towaru.

Dr Catherine Frieman podkreśla, że ustalenia zmieniają dotychczasową wiedzę nt. kultury wczesnowietnamskiej. Wiedzieliśmy o krążeniu jakichś artefaktów, ale nowe dowody świadczą o dużej sieci handlowej, obejmującej zarówno wyspecjalizowanych producentów narzędzi, jak i wiedzę technologiczną. A to zupełnie zmienia postać rzeczy.

Nie chodziło o ludzi produkujących nieco więcej niż na własne potrzeby. To poważna operacja.

Dr Frieman, specjalistce od kamiennych narzędzi, pokazano kolekcję kamiennych obiektów ze stanowiska Rach Nui w Wietnamie Południowym. Okazało się, że kamienie młyńskie z piaskowca, które wykorzystywano m.in. przy produkcji obuchów toporów, pochodziły z kamieniołomu z górnego biegu rzeki Đồng Nai, oddalonego o ponad 80 km.

W regionie Rach Nui nie ma źródeł kamienia. Ludzie musieli więc go importować i obrabiać, by pozyskać artefakty. Stawali się ekspertami w produkcji kamiennych narzędzi, choć w pobliżu nigdzie go nie było.

W Wietnamie Południowym istnieją liczne stanowiska archeologiczne z neolitu, które są zlokalizowane relatywnie blisko siebie, ale znacznie się różnią pod względem kultury materialnej, a także metod budowy czy zaopatrzenia. To sugeruje, że społeczności, które w tym okresie założyły osady przy różnych dopływach i na wybrzeżu, szybko weszły na własne ścieżki społeczne, kulturowe i ekonomiczne. [Z czasem] połączyły je złożone sieci handlowe. W przypadku niektórych można mówić o przemieszczaniu materiałów i metod produkcji na dość duże odległości - opowiada dr Phillip Piper, który specjalizuje się w przejściu od polowania i zbieractwa do uprawy roli w południowo-wschodniej Azji.