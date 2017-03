Dzikie słonie śpią najkrócej ze wszystkich lądowych ssaków

4 godz. temu | Nauki przyrodnicze

Dzikie słonie afrykańskie śpią najkrócej ze wszystkich lądowych ssaków.

Naukowcy przez 35 dni śledzili w Parku Narodowym Chobe w Botswanie 2 słonie, by dowiedzieć się więcej o naturalnych wzorcach snu tych zwierząt. Okazało się, że o ile w zoo słonie śpią przez 4-6 godzin na dobę, w naturalnym otoczeniu odpoczywają tylko 2 godziny, głównie nocą.

Samice - obie były przywódczyniami stada - czuwały niekiedy przez kilka dni (do 46 godzin). W tym czasie pokonywały duże dystanse (ok. 30 km), być może umykając lwom bądź kłusownikom. Faza REM pojawiała się u nich co 3-4 dni, kiedy spały, leżąc, a nie na stojąco.

Słonie są najkrócej śpiącymi ssakami - wydaje się to mieć związek z ich dużymi rozmiarami. Sądzimy, że słonie śnią co 3-4 dni. Biorąc pod uwagę ich świetną pamięć, podaje to w wątpliwość teorie kojarzące sen REM z konsolidacją pamięci - podkreśla prof. Paul Manger z University of the Witwatersrand.

Biolodzy z Johannesburga postanowili uzupełnić lukę w wiedzy na temat wzorców snu dzikich słoni. Pod skórę trąby samic wszczepiono actiwatch - urządzenie monitorujące aktywność (gdy trąba leżała nieruchomo przez 5 lub więcej minut, wiadomo było, że zwierzę śpi). Na szyję założono im zaś obroże z żyroskopami., które z kolei pozwalały ocenić pozycję, w jakiej przywódczynie spały.

Podejrzewaliśmy, że słonie powinny być najkrócej śpiącymi ssakami, bo są największe. Nie jesteśmy do końca pewni, czemu tak się dzieje, ale generalnie mniejsze ssaki śpią dłużej niż większe. Dla porównania: o ile leniwce przesypiają ok. 14 godzin dziennie, o tyle ludzie już tylko ok. 8.

Nie wiadomo, jak słonie mogą przetrwać z tak małą ilością snu. Naukowcy planują już badania z udziałem większej liczby zwierząt, w tym samców. Zależy im m.in. na zdobyciu kolejnych informacji na temat snu REM (większość ssaków przechodzi tę fazę snu każdego dnia).