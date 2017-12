Psychologiczne klucze do długowieczności

Naukowcy zidentyfikowali wspólne cechy psychologiczne 90-101-latków, żyjących w południowych Włoszech w okolicach Cilento. Kluczem do długiego życia wydają się optymizm, upór oraz przywiązanie do rodziny, ziemi i religii.

Zespół z Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie i Szkoły Medycznej Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego zauważył, że ochotnicy w wieku 90-101 cieszyli się gorszym zdrowiem fizycznym, ale lepszym zdrowiem psychicznym niż młodsi członkowie ich rodzin w wieku 51-75 lat.

Na superseniorach przeprowadzono już trochę badań, ale koncentrowały się one raczej na genetyce, a nie na zdrowiu psychicznym czy osobowości. W ramach naszego studium na pierwszy plan wybił się zespół unikatowych cech, związanych z lepszym zdrowiem psychicznym tej wiejskiej społeczności. Należą do nich pozytywne nastawienie, etyka pracy, upór oraz silnie więzi z rodziną, religią i ziemią - opowiada dr Dilip V. Jeste.

Autorzy publikacji z pisma International Psychogeriatrics analizowali przypadki 29 osób z 9 wiosek w regionie Cilento. Akademicy posłużyli się testami do oceny zdrowia fizycznego i psychicznego. Przeprowadzili też z seniorami wywiady (zbierali w ten sposób dane dot. osobistej narracji: migracji, traumatycznych zdarzeń i przekonań). Te same kwestionariusze dano do wypełnienia młodszym członkom rodziny. Proszono ich także o opisanie cech osobowości starszych krewnych.

Umiłowanie ziemi to wspólny motyw, który zapewnia superseniorom życiowy cel. Większość z nich nadal pracuje na roli i w domu [...] - podkreśla Anna Scelzo.

Odpowiedzi udzielone przez superseniorów wskazują na rozwinięte zdolności w zakresie podejmowania decyzji i wiarę w siebie.

Ich podejście najlepiej obrazują następujące cytaty. "W życiu zawsze jest jakieś rozwiązanie. Tego uczył mnie ojciec: stawiaj czoła trudnościom i spodziewaj się najlepszego". Albo: "Zawsze jestem aktywny. Nie wiem, czym jest stres. Życie to coś, z czym trzeba się mierzyć. Zawsze...". I wreszcie: "Muszę powiedzieć, że teraz czuję się młodszy niż wtedy, gdy byłem młody".

Naukowcy podkreślają, że dla badanej grupy typowe były apodyktyczność, upór i potrzeba sprawowania kontroli.