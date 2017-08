Jedne z najwcześniejszych przykładów symbiozy bezkręgowców

W skamieniałościach z Chin, które liczą sobie 520 mln lat, odkryto bardzo wczesne przykłady symbiozy 2 gatunków bezkręgowców.

Paleontolodzy, m.in. z Uniwersytetu w Leicester, wykazali, że na 2 robakach morskich żyły mniejsze robakowate zwierzęta.

Choć związki symbiotyczne, w ramach których różne organizmy wchodzą ze sobą w bliski kontakt, są w naturze powszechne, niewiele prehistorycznych przykładów obejmuje zwierzęta o miękkim ciele (normalnie nie ulegają one fosylizacji).

Mimo że oba gatunki robaków - Cricocosmia jinnigensis i Mafangscolex sinensi - znajdowano już wcześniej, to pierwsza sytuacja, by odkryto przyczepione do nich inne stworzenia. Mniejszy gość, nowy gatunek o łacińskiej nazwie Inquicus fellatus, miał do 3 mm długości i przyczepiał się do sztywnej skóry gospodarza tylnym końcem.

Naukowcy podkreślają, że choć I. fellatus był przyczepiony do robaków, brak raczej wskazówek, że żerował, penetrując skórę gospodarzy. Autorzy publikacji z Nature Ecology and Evolution uważają więc, że nie ma mowy o relacji bezpośrednio pasożytniczej.

Kiedy po raz pierwszy zobaczyliśmy dużego robaka, który ciasno zwinięty, niemal przytulał masę mniejszych stworzeń, podejrzewaliśmy, że odkryliśmy dorosłego z młodymi. Dokładniejsze zbadanie pod mikroskopem dużej mocy pokazało jednak, że robaki większy i małe należały do różnych gatunków, dlatego nasza pierwotna teoria upadła. Zdaliśmy sobie sprawę, że bardziej prawdopodobna jest relacja symbiotyczna - podkreśla prof. Sarah Gabbott. Zadaliśmy też sobie pytanie dot. ewentualnego pasożytnictwa [...]. Zauważyliśmy jednak, że małe organizmy przyczepiały się do dużego zawsze tylną, a nie gębową częścią [...].

Dowody na relacje symbiotyczne są rzadkie w zapisie kopalnym bezkręgowców. Ten piękny przykład pokazuje, jak tego typu związki zaczęły się rozwijać w kambrze, kiedy to ekosystemy stawały się coraz bardziej złożone - dodaje dr Greg Edgecombe z Muzeum Historii Naturalnej w Londynie.

Akademicy zaznaczają, że opisywane skamieniałości z kambru to najstarsze przykłady 2 aspektów symbiozy: 1) specyficznego wyboru gospodarza i 2) zdolności do zmiany pierwotnego wyboru i skolonizowania nowego gospodarza.

Mimo że w złożu skamieniałości (Fossillagerstätte) znajdowało się wiele innych gatunków morskich robaków, tylko C. jinningensis i M. sinensi spełniały funkcję gospodarzy. Były one blisko spokrewnione, miały podobną morfologię i dzieliły niszę ekologiczną, co mogło pozwolić I. fellatus opanować najpierw jednego robaka, a potem skolonizować następnego [...] - podsumowuje Xiaoya Ma z Uniwersytetu Junnanu i Muzeum Historii Naturalnej w Londynie.