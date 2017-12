Najdłużej utrzymująca się tęcza trwała blisko 9 godzin

4 grudnia 2017, 17:32 | Nauki przyrodnicze

Trzydziestego listopada nad Tajpej w pobliżu Chinese Culture University (CCU) przez prawie 9 godzin utrzymywała się tęcza. Wg eksperta od meteorologii, doszło do pobicia rekordu sprzed 23 lat, gdyż 14 marca 1994 r. tęcza utrzymywała się nad Sheffield w hrabstwie South Yorkshire "tylko" przez 6 godzin: od 9 do 15.

Naukowcy donoszą, że tęczę nad Tajpej było widać od 6:57 do 15:55, czyli 8 godzin 58 minut (świadczą o tym obserwacje, zdjęcia i nagrania wideo). Zgodnie z informacjami z Księgi rekordów Guinnessa, zwykle tęcza utrzymuje się poniżej godziny.

To było niesamowite. Czułem się, jakby ktoś zesłał mi z nieba prezent - opowiada prof. Chou Kun-hsuan z Wydziału Nauk o Atmosferze. W dokumentowaniu zjawiska pomagali studenci i pracownicy kampusu.

Jak wyjaśnia specjalista, de facto mieliśmy do czynienia z co najmniej 4 tęczami. Poza łatwymi do dostrzeżenia dwiema tęczami głównymi, były też dwie tęcze wtórne [...].

Zespół z Wydziału Nauk o Atmosferze był przygotowany na bicie rekordu, bo 27 listopada prof. Chou odnotował tęczę utrzymującą się ponad 6 godzin.

Ostatnie pokazy natury można powiązać z monsunem, który przechwycił wilgotne powietrze. Doszło do kondensacji i utworzenia chmur oraz deszczu. Dane ze stacji meteorologicznej CCU pokazały, że wiatr wiał ze stosunkowo niedużą prędkością 2,5-5 m/s, co wydłużyło czas widoczności tęcz. Takie warunki atmosferyczne są zimą częste w paśmie górskim Yangmingshan. Dzięki temu kampus CCU jest idealnym miejscem do występowania i obserwacji supertęcz.

Profesor chce przekazać informacje Radzie Miasta Tajpej (mogłyby one zostać wykorzystane przez Wydział Turystyki) i wystąpić o zapisanie rekordu w Księdze Guinnessa. Dokumentacja jest bardziej niż wystarczająca, zważywszy że sam Wydział Nauk o Atmosferze dysponuje 10 tys. zdjęć. Do tego dochodzą fotografie innych osób z kampusu i ludzi mieszkających w pobliżu.