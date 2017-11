Wg naukowców, lepiej zdrowo magazynować niż rozkładać

Naukowcy zbadali otyłych ludzi, by stwierdzić, czemu u niektórych rozwija się insulinooporność, a u innych nie. Paradoksalnie kluczem do rozwiązania zagadki wydaje się skuteczniejsze magazynowanie tłuszczu.

W pierwszym z dwóch najnowszych badań prof. Jeffrey Horowitz z Uniwersytetu Michigan zebrał grupę 30 otyłych pacjentów. Badanie próbek tkanki tłuszczowej pokazało, że zdrowsza grupa wolniej rozkłada tłuszcz, ma też mniej białek odpowiedzialnych za metabolizm tłuszczu, a więcej biorących udział w jego magazynowaniu. Amerykanie zauważyli też, że w tkance tłuszczowej zdrowszych ludzi występuje mniejsze zbliznowacenie, przez co jest ona bardziej elastyczna. Oprócz tego zaobserwowano słabszą aktywację pewnych szlaków zapalnych.

Brzmi to antyintuicyjnie, ale gdybyśmy mogli zrozumieć, jak skuteczniej magazynować tłuszcz i czemu niektórym ludziom udaje się to lepiej niż innym, być może potrafilibyśmy zaprojektować terapie i metody zapobiegania, które sporo by zmieniły w przypadku pewnych powiązanych z otyłością zaburzeń metabolicznych - podkreśla Horowitz.

W 2. z badań akademicy pobierali po sesji ćwiczeń aerobowych tkankę tłuszczową od 2 grup osób z nadwagą. Jedna ćwiczyła regularnie, a druga nie. U obu grup już pojedyncza sesja ruchu uruchamiała sygnały prowadzące do wzrostu nowych naczyń (angiogenezy) w tkance tłuszczowej. Pogłębione analizy wykazały, że ludzie ćwiczący regularnie mieli w tkance tłuszczowej więcej naczyń niż osoby niećwiczące.

Ma to duże znaczenie, bo zdrowie większości tkanek zależy w dużej mierze od przepływu krwi i dostaw składników odżywczych. Kiedy tyjemy, adipocyty się rozszerzają, ale nie towarzyszy temu wzrost dopływu krwi do tkanki tłuszczowej. Wskutek tego jej stan może się pogorszyć.

Horowitz zaznacza, że choć wyniki obu badań odnoszą się przede wszystkim do otyłych osób zagrożonych chorobami metabolicznymi, w pewnym sensie mają znaczenie dla nas wszystkich. Sądzimy, że regularne ćwiczenia wykonywane dzisiaj mogą stworzyć zdrowsze warunki do magazynowania tłuszczu w przyszłości, jeśli przytyjemy.

Wg profesora, klinicyści powinni zmienić swoje poglądy na tłuszcz. [...] Generalnie tkanka tłuszczowa nie powoduje przyrostu wagi i otyłości, to po prostu miejsce, gdzie w czasie przejadania odkłada się tłuszcz. Nasze badania nie sugerują, że zdrowo być otyłym lub się przejadać, ale jeśli się już przejadamy, ważne, by mieć zdrowe miejsce do magazynowania dodatkowej energii. Gdy ludziom przybędzie ta sama ilość tłuszczu, ci z przystosowaniami tkanki tłuszczowej [...] mogą być chronieni przed rozwojem insulinooporności oraz chorób związanych z otyłością. Udało nam się zidentyfikować część takich adaptacji.