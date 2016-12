Nauka w liczbach

13 listopada 2009, 19:02

Na świecie tworzonych jest kilka różnych rankingów uczelni wyższych. Używają one różnych metodologii i żadna z nich nie jest doskonała. Wszystkie one jednak wśród czołowych ośrodków akademickich wymieniają te same uczelnie.

Najstarszym zestawieniem, które bierze pod uwagę wiele różnych czynników jest ARWU (Academic Ranking of World Universities). Powstaje on od 2003 roku na uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju, a pierwotnym celem jego twórców było pokazanie dystansu, jaki dzieli chińską naukę od świata.

Drugim z popularnych rankingów jest THE-QS (Times Higher Education-Quacquarelli Symonds). Istnieje on od 2004 roku, a tegoroczny jest ostatnim zestawieniem THE-QS. Od przyszłego roku magazyn Times Higher Education będzie tworzył ranking we współpracy z Thomson Reuters, największą bazą cytatów naukowych.

ARWU i THE-QS korzystają z różnych metodologii, stąd różne uzyskane wyniki. Jednak oba zestawienia wskazują na znaczną przewagę Stanów Zjednoczonych nad resztą świata oraz na słabą pozycję dawnych uniwersyteckich potęg, które budowały naukę i kulturę Europy - Włoch, Francji i Niemiec. Dla Polaków, chlubiących się Uniwersytetem Jagiellońskim czy Warszawskim, oba rankingi są kubłem zimnej wody. Nasz kraj wypada w nich fatalnie. Ponad 30 krajów ma co najmniej jedną uczelnię sklasyfikowaną wyżej niż najlepszy polski uniwersytet.

Metodologia ARWU

Na listę ARWU trafiła każda uczelnia wyższa, która może pochwalić się co najmniej jednym z osiągnięć: laureatem Nagrody Nobla, Medalu Fieldsa, często cytowanym naukowcem w jednej z 21 dziedzin nauki, publikacjami w pismach Nature i Science, licznymi pracami wymienionymi w Science Citation Intex-Expandes (SCIE) i Social Science Citation Index (SSCI). W sumie ARWU uwzględnia ponad 1000 uczelni wyższych, a w Sieci wymieniono 500 najlepszych.

Wybranym w ten sposób uczelniom przyznawano punkty. Za jakość edukacji można było otrzymać 10% z nich. Punkty przyznawano za absolwentów, którzy zdobyli Nagrodę Nobla lub Medal Fieldsa. Kolejne 40% przyznawano za jakość fakultetu. Połowę z tego, czyli 20 punktów procentowych można było otrzymać za pracowników laureatów Nagrody Nobla lub Medalu Fieldsa, a kolejne 20 pp. za badaczy często cytowanych w 21 kategoriach.

Następne 40% punktów można zdobyć za publikacje w pismach Nature i Science (czynnik nie jest brany pod uwagę w przypadku uczelni specjalizujących się w naukach humanistycznych i społecznych, jak np. London School of Economics) oraz za wzmianki w SCIE i SSCI. W końcu brakujące 10% punktów przyznawane jest za to, ile punktów zdobytych w poprzednich kategoriach przypada średnio na jednego naukowca pracującego w danej instytucji.