Wielki mały sukces

13 godz. temu | Nauki przyrodnicze

Ku uciesze naukowców, w założonym zaledwie 8 lat temu Richard Underwood Nature Refuge pojawiło się młode krytycznie zagrożonego wombata australijskiego (Lasiorhinus krefftii).

Szacuje się, że na wolności pozostało ok. 250 wombatów australijskich. Większość żyje w Epping Forest National Park, a parę we wspominanym Richard Underwood Nature Refuge. Azyl utworzono, gdy w 2009 r. okazało się, że liczba L. krefftii w Epping spadła. W ostatnich latach populacja wolno, ale stale się powiększa.

Steven Miles, minister środowiska Queensland, opowiada, że specjaliści przez 10 miesięcy uważnie obserwowali samicę. Ostatecznie potwierdzono, że młode opuściło torbę.

To pierwszy "dodatek" do reintrodukowanej kolonii w ciągu 5 lat. Wszystko wskazuje na to, że dokoptowany do niej w zeszłym roku nowy samiec dobrze się zaaklimatyzował.