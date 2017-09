Lustereczko, podwój przecie...

Ilość spożywanego pokarmu można kontrolować, zwracając uwagę na wielkość porcji. Para brytyjskich projektantów wymyśliła więc zastawę naczyń i sztućców Half/Full, która dzięki zastosowaniu luster mami oczy, że jedzenia jest więcej niż w rzeczywistości.

W najbliższej przyszłości zmiana klimatu wpłynie na globalną produkcję jedzenia. Kiedy wyobrazimy sobie, że kiedyś niedobory pokarmu będą większe, powinniśmy się zapytać, jak już teraz przystosować swój apetyt i tryb życia - przekonują Saki Maruyama i Daniel Coppen ze Studia Playfool.

W każdym elemencie zestawu Half/Full - 2 talerzach, kubku, misce, nożu, widelcu i łyżce - występuje powierzchnia odbijająca, przez co porcja wygląda na większą. Wg młodych Brytyjczyków, którzy powołują się m.in. na japońskie badania, to wystarczy, by wywołać wrażenie sytości i zmniejszyć ilość zjadanego pokarmu. Studium przeprowadzone na Uniwersytecie w Tokio zademonstrowało, że widoczna objętość pokarmu może wpływać na satysfakcję z posiłku. Jeśli wydaje się, że jedzenia jest więcej, uczucie zaspokojenia również jest większe.

Inne badanie wykazało [zaś], że jedzenie w obecności lustra nasila samoświadomość, przez co ludzie spożywają mniej pokarmów. Mimo że koncepcję należy [dopiero] formalnie przetestować, sądzimy, że Half/Full ma potencjał, by zmienić nasze zwyczaje żywieniowe na lepsze [...].

Half/Full to projekt dyplomowy Maruyamy i Coppena na Royal College Of Art.