ALPS II – szukanie aksjonów metodą światła przenikającego przez ścianę

Układ eksperymentalny składa się z dwóch odcinków silnego pola magnetycznego rozdzielonych światłoszczelną ścianą. Po jednej stronie kieruje się wiązkę światła przechodzącą przez pole magnetyczne. Zgodnie z teorią niewielka część fotonów może przekształcić się w aksjony lub inne bardzo słabo oddziałujące cząstki. Ściana zatrzymuje fotony, ale nie powinna zatrzymywać tych hipotetycznych cząstek. Jeśli po drugiej stronie, w kolejnym polu magnetycznym, któraś z nich zamieni się z powrotem w foton, detektor zarejestruje światło tam, gdzie nie powinno go być.

Pracujący przy tym eksperymencie badacze – ALPS oznacza Any Light Particle Search, co można tłumaczyć jako Poszukiwanie Jakiejkolwiek Lekkiej Cząstki lub Poszukiwanie Jakiejkolwiek Cząstki Światła – sprawdzają, czy fotony mogą zmienić się w cząstki przenikające przez nieprzezroczystą przeszkodę, a następnie stać się ponownie światłem.

Model Standardowy nie opisuje, zdaniem większości fizyków, wszystkich istniejących cząstek. Brak w nim bowiem tych tworzących ciemną materię. Jednym z kandydatów na taką cząstkę jest hipotetyczny niezwykle lekki aksjon. Jeśli istnieje, oddziałuje ze zwykłą materią tak słabo, że jego wykrycie jest ogromnym wyzwaniem. W ośrodku DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron) w Hamburgu prowadzony jest ALPS II – najczulszy w historii eksperyment poszukiwania ciemnej materii metodą przenikania światła przez ścianę (LSW – Light-Shining-through-a-Wall). Właśnie upubliczniono pierwsze wyniki jego pracy.

ALPS wykorzystuje 24 nadprzewodzące magnesy dipolowe, zbudowane pierwotnie dla akceleratora HERA. Korzysta też z części tunelu tego akceleratora, który został wyłączony w 2007 roku. Po obu stronach ściany ustawiono po 12 magnesów wytwarzających pole o indukcji około 5,3 tesli. Lasery i rezonator wzmacniają sygnał, który może powstać za przeszkodą. Jest on tak słaby, że trzeba wykrywać światło o mocy poniżej 10-22 wata.

Pierwszy sezon badawczy ALPS II trwał od lutego do maja 2024 roku. Następnie przystąpiono do analizy zebranych danych. Naukowcy nie znaleźli sygnału świadczącego o powstawaniu aksjonów ani innych poszukiwanych cząstek. Potwierdzono natomiast, że układ badawczy może stabilnie pracować i być wiarygodnie kalibrowany.

ALPS II ustanowił też nowe granice dotyczące siły oddziaływania aksjonów z fotonami. W porównaniu z wcześniejszymi eksperymentami tego samego typu aż 20-krotnie poprawiono czułość pomiarów siły oddziaływania aksjonów z fotonami dla aksjonów o masie mniejszej niż około 0,1 milielektronowolta. Aby uświadomić sobie o jak niewielkich masach tutaj mówimy dość wspomnieć, że masa hipotetycznego aksjonu jest o 5,11 miliarda razy mniejsza niż masa elektronu. To jak porównanie masy 1 grama z masą 5110 ton. Pokazuje to, jak niewyobrażalnie lekkie cząstki chcą fizycy zarejestrować dzięki eksperymentowi ALPS II. Badacze wyznaczyli też ograniczenia dla innych hipotetycznych cząstek, takich jak bozony skalarne, wektorowe i tensorowe.

To dopiero początek badań. Zespół modernizuje układ optyczny, by zwiększyć czułość eksperymentu nawet stukrotnie. Celem jest zbliżenie czułości ALPS II do eksperymentów poszukujących ciemnej materii w badaniach astrofizycznych.

ALPS II jest znacznie bardziej czuły od innych eksperymentów w swojej klasie. Jego główną zaletą jest fakt, że sam wytwarza cząstki w laboratorium, zamiast polegać na cząstkach docierających z kosmosu. Jednak eksperymenty polegające na cząstkach kosmicznych są bardziej od niego czułe. Helioskopy poszukujące aksjonów ze Słońca (np. CAST w CERN) mają większą czułość niż ALPS II. Haloskopy (szukanie aksjonów z halo ciemnej materii), takie jak ADMX, są liderami czułości.

Po co zatem takie eksperymenty jak ALPS II? Otóż jeśli aksjony istnieją, ale nie tworzą ciemnej materii lub są uwięzione wewnątrz Słońca, inne eksperymenty mogą ich nie zauważyć. ALPS szuka ich w kontrolowanych laboratoryjnych warunkach. Poza tym jest on szczególnie czuły na cząstki o ekstremalnie małej masie, przy których inne eksperymenty słabo się sprawdzają.

Artykuł Any Light Particle Searches with ALPS II: first science results został zaakceptowany w Physical Review Letters i udostępniony w serwisie arXiv.