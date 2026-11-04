Bliżej zeptoversum. W LHC uzyskano dowody na jeden z najrzadszych rozpadów

Można się zastanawiać, po co wkładać tyle wysiłku w poszukiwanie śladów tak rzadkiego zjawiska. Jednak ma to sens. Otóż Model Standardowy bardzo dokładnie przewiduje częstotliwość takiego rozpadu. Gdyby okazało się, że zachodzi on częściej lub rzadziej od teoretycznych przewidywań, mogłoby to wskazywać na istnienie nieznanych dotąd cząstek lub oddziaływań. Dlatego właśnie badanie niezwykle rzadkich rozpadów to jeden ze sposobów na poszukiwanie zjawisk wykraczających poza Model Standardowy.

Mezon B 0 zbudowany jest z kwarka pięknego i antykwarka dolnego. Podczas rozpadu oba składniki anihilują, a produktami tego procesu mogą być mion i antymion.

Fizycy pracujący przy eksperymencie LHCb w CERN-ie uzyskali dowody na występowanie jednego z najrzadszych rozpadów cząstek zawierających kwark piękny – rozpad mezonu B 0 na dwa miony, cząstkę i jej antycząstkę. Do takiego zdarzenia dochodzi raz na około 10 miliardów rozpadów. Poszukiwania jego śladów trwały ponad 40 lat.

Podczas omawianych tutaj badań naukowcy uzyskali istotność statystyczną wynoszącą 3,2 sigma (3,2σ). To wystarczająco dużo, by mówić o dowodach na istnienie obserwowanego zjawiska, ale zbyt mało, by mówić o odkryciu. W fizyce cząstek o dowodach mówi się od 3σ, a o odkryciu od 5σ. Wspomniane 3,2σ oznacza, że prawdopodobieństwo uzyskania takiego sygnału wskutek przypadkowej fluktuacji tła wynosi 0,069%, czyli 1:1450.

Zgodnie z mechaniką kwantową na prawdopodobieństwo rozpadu cząstki mogą wpływać również inne cząstki, a im rzadszy proces, tym większa może być jego wrażliwość na wpływ nieznanych cząstek. Niektóre rozszerzenia Modelu Standardowego zakładają istnienie m.in. dodatkowych bozonów Higgsa, bozonów Z' czy leptokwarków, które mogą modyfikować prawdopodobieństwo rzadkich rozpadów.

Najnowsze wyniki są zgodne z przewidywaniami Modelu Standardowego. To nie znaczy jednak, że są nieprzydatne. Pomiary pozwalają bowiem coraz bardziej ograniczać zakres parametrów, w których mogą mieścić się cząstki i zjawiska wykraczające poza Model. Innymi słowy, wskazują, gdzie takich cząstek i zjawisk należy szukać, a gdzie ich nie znajdziemy.

Przed fizykami kolejne dekady badań. Obecnie Wielki Zderzacz Hadronów jest wyłączony i przez kilka najbliższych lat będzie przechodził modernizację. Dzięki niej ma zbierać dane nawet 10-krotnie szybciej. Naukowcy liczą na to, że coraz dokładniejsze pomiary pozwolą im zajrzeć w obszar zwany zeptoversum. Chodzi o skalę odległości rzędu zeptometra, czyli jednej miliardowej jednej bilionowej metra (10-21 m). To obszar, w którym mogą kryć się nieznane cząstki i oddziaływania.

Z dokładnym opisem wyników eksperymentu można zapoznać się na stronie LHCb.