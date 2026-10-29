29 października 2026
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Grafika przedstawiająca historię wszechświata
Ciemna energia nie jest potrzebna, by wszechświat przyspieszył rozszerzanie?
Historia wszechświata© NASA

Podstawą współczesnej kosmologii jest oparty na ogólnej teorii względności model Lambda-CDM (Λ-CDM), w skład którego wchodzą zimna ciemna energia (CDM) oraz stała kosmologiczna Λ, utożsamiana z ciemną energią. Model ten opisuje wszechświat jako rozszerzający się i, w największej skali, jednorodny. Jednym z fundamentów tego modelu są równania Friedmanna, które opisują ewolucję przestrzeni wypełnionej równomiernie rozłożoną materią.

Christopher Alexander z University College London oraz Blake Temple i Zach Vogler z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis (UC Davis) postanowili sprawdzić, czy równania takie są stabilne. W tym przypadku chodzi o to, że jeśli równania Friedmanna dopuszczają określony sposób ekspansji – tutaj z udziałem ciemnej energii – to powstaje pytanie, czy jeśli dojdzie do zaburzeń idealnych warunków, równania nadal będą opisywały taki, a nie inny sposób ekspansji, czy też rzeczywista ewolucja wszechświata może przebiegać inaczej. Wykorzystali przy tym równania Einsteina opisujące grawitację i Eulera opisujące ruch płynów. Wzięli też pod uwagę rolę zaburzeń związanych z odległością od centrum. Analizowali też modele, w których gęstość materii jest niższa niż u Friedmanna.

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że pojawiające się zaburzenia mogą prowadzić do przyspieszenia ekspansji wszechświata, a następnie mogą zanikać w późniejszych etapach ewolucji. Taki mechanizm mógłby zatem wyjaśnić przyspieszanie rozszerzania się wszechświata bez odwoływania się do stałej kosmologicznej, czyli ciemnej energii.

Praca nie udowadnia, że ciemna energia nie istnieje. Przedstawia matematyczny mechanizm, który potencjalnie może wyjaśniać przyspieszenie ekspansji wszechświata bez odwoływania się do istnienia ciemnej energii. Jednak nie dowodzi, że taki mechanizm rzeczywiście działa. Do rozstrzygnięcia pozostaje chociażby pytanie, czy model dokładnie opisuje rzeczywiste obserwacje i czy da się go rozwinąć w pełni fizyczny model opisujący wszechświat.

Z pracą The instability of critical and underdense Friedmann spacetimes at the Big Bang as an alternative to dark energy można zapoznać się na łamach Proceedings of the Royal Society A.

Tagi: wszechświat, ekspansja, ciemna energia, Wielki Wybuch, ewolucja wszechświata
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Mariusz Błoński

Redaktor KopalniWiedzy, studiował filologię klasyczną i filologię hiszpańską. W wolnych chwilach czyta i odpoczywa w ruchu. Pasjonuje go przyroda, japońskie miecze, historia średniowiecza oraz Krav Maga. Zachwyca go świat dzikich zwierząt, średniowiecznych zabytków i manuskryptów. Marzy o życiu nad Biebrzą oraz o zobaczeniu Rawenny i Brugii — to tak na początek.

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