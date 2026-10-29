Ciemna energia nie jest potrzebna, by wszechświat przyspieszył rozszerzanie?

Podstawą współczesnej kosmologii jest oparty na ogólnej teorii względności model Lambda-CDM (Λ-CDM), w skład którego wchodzą zimna ciemna energia (CDM) oraz stała kosmologiczna Λ, utożsamiana z ciemną energią. Model ten opisuje wszechświat jako rozszerzający się i, w największej skali, jednorodny. Jednym z fundamentów tego modelu są równania Friedmanna, które opisują ewolucję przestrzeni wypełnionej równomiernie rozłożoną materią.

Christopher Alexander z University College London oraz Blake Temple i Zach Vogler z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis (UC Davis) postanowili sprawdzić, czy równania takie są stabilne. W tym przypadku chodzi o to, że jeśli równania Friedmanna dopuszczają określony sposób ekspansji – tutaj z udziałem ciemnej energii – to powstaje pytanie, czy jeśli dojdzie do zaburzeń idealnych warunków, równania nadal będą opisywały taki, a nie inny sposób ekspansji, czy też rzeczywista ewolucja wszechświata może przebiegać inaczej. Wykorzystali przy tym równania Einsteina opisujące grawitację i Eulera opisujące ruch płynów. Wzięli też pod uwagę rolę zaburzeń związanych z odległością od centrum. Analizowali też modele, w których gęstość materii jest niższa niż u Friedmanna.

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że pojawiające się zaburzenia mogą prowadzić do przyspieszenia ekspansji wszechświata, a następnie mogą zanikać w późniejszych etapach ewolucji. Taki mechanizm mógłby zatem wyjaśnić przyspieszanie rozszerzania się wszechświata bez odwoływania się do stałej kosmologicznej, czyli ciemnej energii.