Kolorowe białe karły

Kolor zwykłej gwiazdy zależy przede wszystkim od temperatury. Jej promieniowanie przypomina promieniowanie ciała doskonale czarnego, czyli idealnego obiektu, którego widmo wyznacza temperatura. Chłodniejsze gwiazdy wyglądają pomarańczowo, cieplejsze biało, a najgorętsze są błękitne. Jednak nie stają się zielone nawet wtedy, gdy największa intensywność promieniowania przypada na zieloną część widma. Emitują bowiem również wiele światła o innych długościach fal, które razem tworzą inne wrażenie barwne.

Białe karły to jądra gwiazd, które zakończyły życie. Są bardzo gęstymi obiektami. U najchłodniejszych z nich gęstość atmosfery może wynosić około 1 grama na centymetr sześcienny, czyli dorównuje gęstością wodzie. W takich warunkach oddziaływania między cząstkami znacząco zmieniają sposób pochłaniania światła. Stąd właśnie niezwykłe barwy.

Nocne niebo przyzwyczaiło nas do skromnej palety kolorów gwiazd – bieli, błękitu i czerwieni. Tymczasem badania zespołu Marka A. Hollandsa z University of Warwick pokazują, że białe karły mogłą wyglądać inaczej, niż sugeruje ich nazwa. Niektóre z nich mogą przybierać odcienie różu, fioletu, żółci, a nawet zieleni.

Jak się jednak okazuje, niektóre białe karły wymykają się temu schematowi. Pierwiastki i cząsteczki obecne w ich atmosferach pochłaniają wybrane fragmenty widma. Przy dużej gęstości materii wąskie zwykle widma absorpcyjne poszerzają się, usuwając całe zakresy barw. Atmosfera działa jak filtr, a ostateczny kolor docierający do obserwatora zależy nie tylko od temperatury, ale też od tego, które części widma zostaną pochłonięte.

Hollands i jego koledzy szczególną uwagę zwrócili na karła WD J13330+6435. Według obliczeń powinien mieć on żółtozielony odcień. Sód w jego atmosferze pochłania bowiem światło pomarańczowe, a wapń – fiolet. W efekcie względnie silne pozostaje promieniowanie w okolicy 500 nanometrów. Dla obserwatora w pobliżu karła będzie on miał zielonkawą barwę.

Inna ciekawostka to WD J2356+2054. Chociaż jego temperatura wynosi około 4000 kelwinów, to obliczenia wskazują, że ma silnie niebieską barwę. Zwykle do osiągnięcia niebieskawego zabarwienia potrzebna jest temperatura od około 10 000 kelwinów (gwiazdy klasy B, niebiesko białe), a wyraźnie niebieskie gwiazdy klasy O mają temperaturę powyżej 30 000 K. Tymczasem we wspomnianym białym karle silna absorpcja związana z sodem powoduje mocne przekształcenie widma i zasada „niebieska czyli gorąca” przestaje działać. Zaś w białych karłach zawierających węgiel pochłanianie światła może prowadzić do zyskania przez gwiazdę odcieni różowych i fioletowych.

Wszystko to nie oznacza, że przez amatorski teleskop możemy obserwować zielone czy różowe gwiazdy. Białe karły to niewielkie, słabo świecące obiekty, w takich warunkach ludzkie oko niezbyt dobrze rozróżnia kolory. Opisywane barwy widziałby człowiek znajdujący się w odległości pozwalającej zobaczyć gwiazdę nie w postaci punktu, a dysku (tarczy).

Białe karły z uwzględnieniem ich kolorów. Syriusz B to najbliższy nam biały karzeł. Przy każdym obiekcie przedstawiono jego nazwę, temperaturę oraz skład, który wpływa na barwę.

© Mark Hollands/University of Warwick

Wyniki badań dają też podstaw do zmiany nazwy białych karłów. Autorzy przeanalizowali 152 takie obiekty, znajdujące się w odległości 20 parseków (ok. 65 lat świetlnych) od Słońca. Tylko kilka procent z nich miało wyraźnie nietypowe kolory. Mediana temperatury barwowej analizowanych karłów wynosi około 6800 kelwinów, do odpowiada białemu światłu.