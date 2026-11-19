Czy można porozumieć się z kimś, kto znajduje się za barierą, za którą nie docierają światło, fale radiowe czy dźwięk? Fizycy z University of Queensland wykazali, że można w tym celu wykorzystać grawitację. Za pomocą przeciwwagi windy i czułego grawimetru przesłali przez ceglaną ścianę słowo „gravity”. Eksperyment trwał około godziny, a prędkość transmisji wynosiła jeden bit na minutę. To więc demonstracja zasady, a nie początek nowej ery łączności.
Australijczycy skorzystali z faktu, że każda masa wytwarza pole grawitacyjne. Gdy przesuniemy obiekt, pole w jego otoczeniu nieco się zmieni, a czuły przyrząd może tę różnicę wykryć. Wystarczy więc wybrać dwie pozycje, z których jedna reprezentuje 0, a druga 1. Ruch obiektu stanie się wówczas nośnikiem informacji.
Zespół wykorzystał przeciwwagę windy w jednym z uniwersyteckich budynków. Ma ona masę około 1800 kilogramów i poruszała się między piętrami. Po drugiej stronie ceglanej ściany ustawiono grawimetr. Mierzył on zmiany pionowej składowej przyspieszenia grawitacyjnego. W najbliższym położeniu środek masy przeciwwagi znajdował się około 68 centymetrów od czujnika. Ruch przeciwwagi zmieniał wskazania grawimetru. Różnica była bardzo mała, ale dla czułego grawimetru wystarczająca, by rozróżnić zera i jedynki.
W ten sposób naukowcy zakodowali 49 bitów składających się na słowo „gravity” w standardzie ASCII. Przesłanie jednego bitu trwało minutę. Ruch windy zajmował około 25 sekund, 10 sekund stabilizacja masy, a kolejnych 25 sekund pomiar.
Taki system komunikacji jest odporny na bierne blokowanie. Grawitacji nie można ekranować zwykłą materią. Nie znamy ujemnej masy, która mogłaby niwelować pole wytwarzane przez masę dodatnią. Jednak transmisję taką można zakłócić na przykład poprzez poruszanie innymi masami w pobliżu.
Metoda ma poważne ograniczenia. Sygnał grawitacyjny szybko słabnie wraz z odległością, a zwiększanie szybkości transmisji wymaga szybszego przemieszczania masy i bardziej czułych pomiarów. Autorzy badań szacują, że przy zastosowaniu znacznie cięższego, odpowiednio ukształtowanego obiektu i dużo czulszego grawimetru, zasięg takiej komunikacji mógłby wzrosnąć nawet do 500 metrów.
W tej chwili opisane badania to jedynie dowód, że informację można zapisać w zmianach pola grawitacyjnego i odczytać po drugiej stronie przeszkody.
Eksperyment został opisany na łamach Science Advances w artykule Unblockable communication with gravity.
Źródło: University of Queensland
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