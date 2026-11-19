Czy można porozumieć się z kimś, kto znajduje się za barierą, za którą nie docierają światło, fale radiowe czy dźwięk? Fizycy z University of Queensland wykazali, że można w tym celu wykorzystać grawitację. Za pomocą przeciwwagi windy i czułego grawimetru przesłali przez ceglaną ścianę słowo „gravity”. Eksperyment trwał około godziny, a prędkość transmisji wynosiła jeden bit na minutę. To więc demonstracja zasady, a nie początek nowej ery łączności.

Australijczycy skorzystali z faktu, że każda masa wytwarza pole grawitacyjne. Gdy przesuniemy obiekt, pole w jego otoczeniu nieco się zmieni, a czuły przyrząd może tę różnicę wykryć. Wystarczy więc wybrać dwie pozycje, z których jedna reprezentuje 0, a druga 1. Ruch obiektu stanie się wówczas nośnikiem informacji.

Zespół wykorzystał przeciwwagę windy w jednym z uniwersyteckich budynków. Ma ona masę około 1800 kilogramów i poruszała się między piętrami. Po drugiej stronie ceglanej ściany ustawiono grawimetr. Mierzył on zmiany pionowej składowej przyspieszenia grawitacyjnego. W najbliższym położeniu środek masy przeciwwagi znajdował się około 68 centymetrów od czujnika. Ruch przeciwwagi zmieniał wskazania grawimetru. Różnica była bardzo mała, ale dla czułego grawimetru wystarczająca, by rozróżnić zera i jedynki.