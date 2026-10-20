LLM dla akceleratorów cząstek. CERN i Mistral stworzą Wielki Model Fizyczny

Miliardy symulowanych zderzeń proton-proton zachodzących w Wielkim Zderzaczu Hadronów posłużą do wytrenowania pierwszego Wielkiego Modelu Fizycznego (LPM – Large Physics Model) na potrzeby akceleratorów. CERN poinformował o podpisaniu z europejską firmą Mistral – twórcą wielkiego modelu językowego Mistral – listu intencyjnego w sprawie współpracy.
LPM ma w przyszłości wspomóc pracę LHC, pomagając w rekonstruowaniu przebiegu zderzeń i identyfikowaniu powstających cząstek oraz poszukiwaniu niespodziewanych sygnałów, a także w sprawdzaniu projektów budowy przyszłych akceleratorów.
Wielki Zderzacz Hadronów pomaga badać materię poprzez zderzanie protonów rozpędzanych niemal do prędkości światła. Jednak samo doprowadzenie do zderzenia, to dopiero początek. Aby dowiedzieć się, co się wydarzyło, naukowcy muszą odtworzyć przebieg zderzenia na podstawie zarejestrowanych sygnałów. Detektory wykonują pomiary, a oprogramowanie przekształca je w informacje o cząstkach i innych obiektach wykorzystywanych w analizach. Obecnie odbywa się to za pomocą całego szeregu wyspecjalizowanych algorytmów, które kolejno przekazują sobie wyniki swojej pracy.
Od dawna w procesie tym pomaga maszynowe uczenie. Jednak w wyniku współpracy CERN-u i Mistrala ma powstać bardziej uniwersalne narzędzie, jeden model, który będzie wykonywał wiele zadań.
Wspomniane na początku miliardy symulowanych zderzeń pozwolą na wytrenowanie modelu bazowego. Będzie on się uczył prawidłowości występujących na poszczególnych etapach symulacji. Zadaniem modelu będzie odtwarzanie zderzeń, identyfikowanie cząstek, wskazywanie nietypowych sygnałów i ocena projektów przyszłych detektorów. Jeśli takie podejście się sprawdzi, jeden wstępnie wytrenowany system mógłby stać się podstawą do rozwoju całego szeregu narzędzi badawczych.
Pomysłodawcom szczególnie zależy na wychwytywaniu przez LPM zdarzeń odbiegających od oczekiwań. Takie odstępstwa mogą wskazywać naukowcom zjawiska, którym warto się przyjrzeć. Oczywiście nietypowy sygnał nie musi oznaczać odkrycia, może wynikać z działania aparatury czy ograniczeń w analizie danych.
Rozwój nowych metod analizy, jak właśnie LPM, to konieczność. CERN przechowuje już około eksabajta danych doświadczalnych z LHC. To milion terabajtów. A w kolejnych latach będzie ich jeszcze więcej. Około 2030 roku ma ruszyć HiLumi LHC czyli Wielki Zderzacz Hadronów o Wysokiej Świetlności. W ciągu roku będzie on gromadził tyle danych, ile zebrał LHC w całej swojej dotychczasowej działalności.
Źródło: CERN
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