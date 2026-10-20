LLM dla akceleratorów cząstek. CERN i Mistral stworzą Wielki Model Fizyczny

Miliardy symulowanych zderzeń proton-proton zachodzących w Wielkim Zderzaczu Hadronów posłużą do wytrenowania pierwszego Wielkiego Modelu Fizycznego (LPM – Large Physics Model) na potrzeby akceleratorów. CERN poinformował o podpisaniu z europejską firmą Mistral – twórcą wielkiego modelu językowego Mistral – listu intencyjnego w sprawie współpracy.

LPM ma w przyszłości wspomóc pracę LHC, pomagając w rekonstruowaniu przebiegu zderzeń i identyfikowaniu powstających cząstek oraz poszukiwaniu niespodziewanych sygnałów, a także w sprawdzaniu projektów budowy przyszłych akceleratorów.

Wielki Zderzacz Hadronów pomaga badać materię poprzez zderzanie protonów rozpędzanych niemal do prędkości światła. Jednak samo doprowadzenie do zderzenia, to dopiero początek. Aby dowiedzieć się, co się wydarzyło, naukowcy muszą odtworzyć przebieg zderzenia na podstawie zarejestrowanych sygnałów. Detektory wykonują pomiary, a oprogramowanie przekształca je w informacje o cząstkach i innych obiektach wykorzystywanych w analizach. Obecnie odbywa się to za pomocą całego szeregu wyspecjalizowanych algorytmów, które kolejno przekazują sobie wyniki swojej pracy.