Miesiącami więzili pojedynczą cząstkę antymaterii. Nowe urządzenie zdradzi tajemnice wszechświata?

Fizycy z Northwestern University przez wiele miesięcy utrzymywali w pułapce pojedynczą cząstkę antymaterii. Tym samym naukowcy, których pracami kierował Gerald Gabrielese, są twórcami pierwszego w historii jednopozytonowego cyklotronu kwantowego. Spróbują za jego pomocą odpowiedzieć na fundamentalne pytanie – dlaczego wszechświat składa się głównie z materii.
Gabrielese to fizyk znany z eksperymentów polegających na więzieniu i badaniu antymaterii, jeden z najwybitniejszych ekspertów w precyzyjnych pomiarach cząstek elementarnych i antymaterii. Już w 1987 roku rozpoczął prace nad jednoelektronowym cyklotronem kwantowym, który zaprezentował w 1999 roku. Pozwoliło to na zmierzenie momentu magnetycznego elektronu i stałej struktury subtelnej z rekordową dokładnością. Teraz uczony stworzył cyklotron kwantowy, w którym uwięził odpowiednik elektronu w antymaterii – pozyton.
Utrzymanie pozytonu przez wiele miesięcy w pułapce i uzyskanie precyzyjnej kontroli nad nim pozwoli na przeprowadzenie wyjątkowo dokładnych porównań antymaterii (pozytonu) z jej materialnym odpowiednikiem, elektronem.
Antymaterii nie można jednak zamknąć w zwykłym pojemniku. Jeśli zetknie się z materią, może ulec anihilacji. Dlatego też naukowcy wykorzystali pułapkę Penninga, w której pola elektryczne i magnetyczne utrzymują pozyton z dala od jej ścianek, w niemal idealnej próżni. Całość schłodzono do około 0,3 kelwina, niemal do temperatury zera absolutnego. Ogranicza to promieniowanie cieplne, która mogłoby zaburzać ruch pozytonu. W takim stanie cząstka może przetrwać w laboratorium wiele miesięcy.
Już samo uzyskanie pozytonu było sporym wyzwaniem. Uczeni pozyskali go z rozpadu promieniotwórczego sodu-22. Jednak najważniejszym osiągnięciem nie był sam fakt uwięzienia, a stworzenie pierwszego jednopozytonowego cyklotronu kwantowego. Ruch cyklotronowy to ruch cząstki w jednorodnym polu magnetycznym. Z ruchem tym wiążą się określone poziomy energii. Chłodzenie sprowadziło ruch cyklotronowy pozytonu do najniższego poziomu, osiągnął on stan podstawowy. Następnie za pomocą mikrofal uczeni wzbudzali cząstkę i obserwowali przejścia kwantowe. Rozpoznawali też zmiany jej spinu. Do odczytu zmian wykorzystywali metodę, która sama zmian nie powodowała.
To właśnie możliwość tej precyzyjnej kontroli ma umożliwić kolejny krok – pomiar właściwości magnetycznych pozytonu z niespotykaną dotychczas dokładnością. Jak wspomnieliśmy, już wcześniej Gabrielese mierzył moment magnetyczny elektronu z dokładnością do 1 części na 10 bilionów. Teraz uczni chcą dokonać równie precyzyjnego pomiaru dla pozytonu (antyelektronu) i porównać wyniki.
Stawką badań jest sprawdzenie fundamentów Modelu Standardowego. Model ten nie wyjaśnia, między innymi, dlaczego wszechświat zbudowano jest głównie z materii. Precyzyjne porównanie materii i antymaterii – czyli elektronu i pozytonu – może pomóc w zrozumieniu tego fenomenu.
Artykuł One-Positron Quantum Cyclotron został opublikowany na łamach Physical Review Letters.
Źródło: Northwestern University
Brak komentarzy. Dołącz do dyskusji na forum.
Skomentuj