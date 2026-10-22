Miesiącami więzili pojedynczą cząstkę antymaterii. Nowe urządzenie zdradzi tajemnice wszechświata?

Fizycy z Northwestern University przez wiele miesięcy utrzymywali w pułapce pojedynczą cząstkę antymaterii. Tym samym naukowcy, których pracami kierował Gerald Gabrielese, są twórcami pierwszego w historii jednopozytonowego cyklotronu kwantowego. Spróbują za jego pomocą odpowiedzieć na fundamentalne pytanie – dlaczego wszechświat składa się głównie z materii.

Gabrielese to fizyk znany z eksperymentów polegających na więzieniu i badaniu antymaterii, jeden z najwybitniejszych ekspertów w precyzyjnych pomiarach cząstek elementarnych i antymaterii. Już w 1987 roku rozpoczął prace nad jednoelektronowym cyklotronem kwantowym, który zaprezentował w 1999 roku. Pozwoliło to na zmierzenie momentu magnetycznego elektronu i stałej struktury subtelnej z rekordową dokładnością. Teraz uczony stworzył cyklotron kwantowy, w którym uwięził odpowiednik elektronu w antymaterii – pozyton.

Utrzymanie pozytonu przez wiele miesięcy w pułapce i uzyskanie precyzyjnej kontroli nad nim pozwoli na przeprowadzenie wyjątkowo dokładnych porównań antymaterii (pozytonu) z jej materialnym odpowiednikiem, elektronem.