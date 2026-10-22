22 października 2026
Wiadomości
Sześcioro naukowców przy aparaturze badawczej
Miesiącami więzili pojedynczą cząstkę antymaterii. Nowe urządzenie zdradzi tajemnice wszechświata?
Naukowcy i ich aparatura badawcza. Gerald Gabrielese z tyłu po prawej© Gerald Gabrielse/Northwestern University

Fizycy z Northwestern University przez wiele miesięcy utrzymywali w pułapce pojedynczą cząstkę antymaterii. Tym samym naukowcy, których pracami kierował Gerald Gabrielese, są twórcami pierwszego w historii jednopozytonowego cyklotronu kwantowego. Spróbują za jego pomocą odpowiedzieć na fundamentalne pytanie – dlaczego wszechświat składa się głównie z materii.

Gabrielese to fizyk znany z eksperymentów polegających na więzieniu i badaniu antymaterii, jeden z najwybitniejszych ekspertów w precyzyjnych pomiarach cząstek elementarnych i antymaterii. Już w 1987 roku rozpoczął prace nad jednoelektronowym cyklotronem kwantowym, który zaprezentował w 1999 roku. Pozwoliło to na zmierzenie momentu magnetycznego elektronu i stałej struktury subtelnej z rekordową dokładnością. Teraz uczony stworzył cyklotron kwantowy, w którym uwięził odpowiednik elektronu w antymaterii – pozyton.

Utrzymanie pozytonu przez wiele miesięcy w pułapce i uzyskanie precyzyjnej kontroli nad nim pozwoli na przeprowadzenie wyjątkowo dokładnych porównań antymaterii (pozytonu) z jej materialnym odpowiednikiem, elektronem.

Antymaterii nie można jednak zamknąć w zwykłym pojemniku. Jeśli zetknie się z materią, może ulec anihilacji. Dlatego też naukowcy wykorzystali pułapkę Penninga, w której pola elektryczne i magnetyczne utrzymują pozyton z dala od jej ścianek, w niemal idealnej próżni. Całość schłodzono do około 0,3 kelwina, niemal do temperatury zera absolutnego. Ogranicza to promieniowanie cieplne, która mogłoby zaburzać ruch pozytonu. W takim stanie cząstka może przetrwać w laboratorium wiele miesięcy.

Już samo uzyskanie pozytonu było sporym wyzwaniem. Uczeni pozyskali go z rozpadu promieniotwórczego sodu-22. Jednak najważniejszym osiągnięciem nie był sam fakt uwięzienia, a stworzenie pierwszego jednopozytonowego cyklotronu kwantowego. Ruch cyklotronowy to ruch cząstki w jednorodnym polu magnetycznym. Z ruchem tym wiążą się określone poziomy energii. Chłodzenie sprowadziło ruch cyklotronowy pozytonu do najniższego poziomu, osiągnął on stan podstawowy. Następnie za pomocą mikrofal uczeni wzbudzali cząstkę i obserwowali przejścia kwantowe. Rozpoznawali też zmiany jej spinu. Do odczytu zmian wykorzystywali metodę, która sama zmian nie powodowała.

To właśnie możliwość tej precyzyjnej kontroli ma umożliwić kolejny krok – pomiar właściwości magnetycznych pozytonu z niespotykaną dotychczas dokładnością. Jak wspomnieliśmy, już wcześniej Gabrielese mierzył moment magnetyczny elektronu z dokładnością do 1 części na 10 bilionów. Teraz uczni chcą dokonać równie precyzyjnego pomiaru dla pozytonu (antyelektronu) i porównać wyniki.

Stawką badań jest sprawdzenie fundamentów Modelu Standardowego. Model ten nie wyjaśnia, między innymi, dlaczego wszechświat zbudowano jest głównie z materii. Precyzyjne porównanie materii i antymaterii – czyli elektronu i pozytonu – może pomóc w zrozumieniu tego fenomenu.

Artykuł One-Positron Quantum Cyclotron został opublikowany na łamach Physical Review Letters.

Źródło: Northwestern University

Tagi: elektron, materia, wszechświat, cyklotron, antymateria, pozyton
Udostępnij:

Mariusz Błoński

Redaktor KopalniWiedzy, studiował filologię klasyczną i filologię hiszpańską. W wolnych chwilach czyta i odpoczywa w ruchu. Pasjonuje go przyroda, japońskie miecze, historia średniowiecza oraz Krav Maga. Zachwyca go świat dzikich zwierząt, średniowiecznych zabytków i manuskryptów. Marzy o życiu nad Biebrzą oraz o zobaczeniu Rawenny i Brugii — to tak na początek.

Zobacz również
Nowa forma lodu istnieje w temperaturze tysięcy stopni Celsjusza

10/21/2026, 4:07:00 PM

Czytaj więcej
Poznaliśmy pierwszą planetę, która wyzwala rozbłyski na gwieździe

10/21/2026, 11:00:00 AM

Czytaj więcej
LLM dla akceleratorów cząstek. CERN i Mistral stworzą Wielki Model Fizyczny

10/20/2026, 4:52:00 PM

Czytaj więcej

0 komentarzy

Brak komentarzy. Dołącz do dyskusji na forum.

Skomentuj

Przejdź do forum
Dołącz do nas
Popularne
  • 13.10.2026
Model AI złożył fałszywe zawiadomienie na policję
  • 11.10.2026
Na zatopionej królewskiej wyspie znaleziono sygnet z wizerunkiem jednego z cudów świata
  • 16.10.2026
Anthropic sprawdzał, czy AI może zainfekować sprzęty domowe
  • 13.10.2026
Oznaki wczesnego alzheimera widoczne w wizytach lekarskich na lata przed diagnozą?
  • 15.10.2026
W wielkim skarbie wikingów znaleziono niezwykłą monetę
mks_vir — sponsor Kopalni Wiedzy
Ostatnie
  • 22.10.2026
Miesiącami więzili pojedynczą cząstkę antymaterii. Nowe urządzenie zdradzi tajemnice wszechświata?
  • 22.10.2026
Sok żurawinowy może chronić przed próchnicą?
  • 21.10.2026
Nowa forma lodu istnieje w temperaturze tysięcy stopni Celsjusza
  • 21.10.2026
Poznaliśmy pierwszą planetę, która wyzwala rozbłyski na gwieździe
  • 21.10.2026
Badania dzikich ptaków zmieniają paradygmat kosztów podróży
O NAS

Od 2006 roku piszemy o odkryciach, badaniach i pomysłach, które zmieniają nasze rozumienie świata — od astronomii i archeologii po medycynę i technologię. Rzetelnie, w oparciu o publikacje naukowe, bez sensacji.

Więcej o nas →

TAGI
ekstremalnie daleki ultrafioletpole naftowekrater uderzeniowyPan z SipánWellcome CollectionPSR J1906+0746śnaidanieżeglarz indopacyficznyArktykaKluzjuszinhalator
KONTAKT
  • [adres e-mail]
POPULARNE
  • 13.10.2026
Model AI złożył fałszywe zawiadomienie na policję
  • 11.10.2026
Na zatopionej królewskiej wyspie znaleziono sygnet z wizerunkiem jednego z cudów świata

Copyright © 2026 Kopalnia Wiedzy. Wszelkie prawa zastrzeżone.