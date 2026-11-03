NASA chce uratować Teleskop Hubble'a

Hubble został zaprojektowany z myślą o naprawach i modernizacji na orbicie. W latach 1993–2009 astronauci pięciokrotnie odwiedzali teleskop. Pierwsza misja była szczególnie ważna, gdyż zaraz po rozpoczęciu pracy przez teleskop odkryto wadę jego zwierciadła głównego, przez co obrazy były nieostre. Astronauci zamontowali urządzenie korygujące i Hubble zaczął dostarczać obrazów o oczekiwanej jakości. Podczas kolejnych misji udoskonalano teleskop, montując w nim coraz lepszej jakości urządzenia, naprawiając instrumenty, wymieniając podzespoły.

Hubble znajduje się na niskiej orbicie okołoziemskiej. Na tej wysokości oddziałuje nań bardzo rozrzedzona atmosfera, która powoduje stopniowe wytracanie prędkości i obniżanie orbity. Teleskop nie ma własnego napędu umożliwiającego korygowanie wysokości. Według obecnych prognoz Hubble może spłonąć w atmosferze w roku 2033 lub 2034. NASA zaczyna więc myśleć o misji ratunkowej, która miałaby się odbyć najpóźniej w 2032 roku.

Kosmiczny Teleskop Hubble'a od ponad 35 lat dostarcza danych, które zmieniły nasze rozumienie wszechświata. Chociaż urządzenie wciąż pracuje, jego przyszłość pozostaje niepewna. Teleskop stopniowo obniża swoją orbitę i nie potrafi samodzielnie jej podwyższyć. Teraz NASA szuka sposobu, by przedłużyć jego misję .

Ostatnia taka misja odbyła się w 2009 roku. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy było zakończenie programu wahadłowców kosmicznych. To właśnie te pojazdy umożliwiały astronautom dotarcie do teleskopu. schwytanie go za pomocą robotycznego ramienia i umieszczenie w ładowni, gdzie można było przeprowadzać skomplikowane naprawy. Ostatni wahadłowiec zakończył służbę w 2011 roku i NASA nie dysponowała już pojazdem o podobnych możliwościach.

W kolejnych latach rozważano robotyczną misję serwisową, ale uznano ją za zbyt kosztowną i obarczoną zbyt dużym ryzykiem. W 2022 roku informowaliśmy, ze NASA i SpaceX podpisały niewiążące porozumienie dotyczące opracowania studium wykonalności podniesienia orbity Hubble'a. Studium przeprowadzono. SpaceX proponowała wykorzystanie kapsuły załogowej Dragon do podniesienia orbity Hubble'a. NASA uznała jednak że operacja zbliżania się do teleskopu, połączenia z nim i przesunięcia go jest obarczona zbyt dużym ryzykiem. Obawiano się uszkodzenia cennego instrumentu lub negatywnego wpływu na jego orbitę. W 2024 roku NASA poinformowała, że nie planuje na razie podwyższać orbity Hubble'a, wskazując na ryzyko i problemy techniczne związane z taką operacją. W efekcie od 17 lat Teleskop Hubble'a nie jest serwisowany i zbliża się do powierzchni Ziemi.

Jednak przed kilkoma dniami, 29 października, NASA wystosowała publiczne zapytanie o informację (Request for Information), skierowane do firm działających w przemyśle kosmicznym. Agencja chciałaby się dowiedzieć, jakie możliwości oferuje przemysł i czy prywatne przedsiębiorstwa mogłyby przedłużyć misję Hubble'a. Rozważane są trzy główne możliwości: podniesienie orbity, przeprowadzenie prac serwisowych poprawiających jego możliwości albo bezpieczne sprowadzenie go z orbity pod koniec misji. Na razie NASA zbiera informacje o możliwościach firm, potencjalnych rozwiązaniach, kosztach i ryzyku. Czeka na nie do 30 listopada.

Stawką jest przedłużenie działalności jednego z najważniejszych instrumentów w historii astronomii. Pamiętajmy bowiem, że Teleskop Webba obserwuje wszechświat w podczerwieni, a Hubble w świetle widzialnym i ultrafiolecie. Oba instrumenty pozwalają obserwować wszechświat w uzupełniających się zakresach promieniowania.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że niedawno NASA zakończyła misję teleskopu kosmicznego Swift. Obserwatorium to obniżyło swoją orbitę tak bardzo, że nie może już kontynuować pracy i w ciągu najbliższych tygodni spłonie w atmosferze. Latem bieżącego roku próbowano podnieść Swift na wyższą orbitę, jednak statek robotyczny LINK uległ awarii, w związku z czym w sierpniu zrezygnowano z prób przechwycenia teleskopu, co przypieczętowało jego los.