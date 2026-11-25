Teleskop kosmiczny Euclid wskazał cel, a identyfikację potwierdziły Keck, Hubble i Large Binocular Telescope. Decydujące dane uzyskano zaś za pomocą Teleskopu Jamesa Webba. Dzięki współpracy wyjątkowych urządzeń astronomowie zidentyfikowali Dún Aonghasa, wyjątkowy kwazar, pierwszy tego typu znany nam obiekt, którego przesunięcie ku czerwieni jest większe od 8. Jednak wyjątkowy jest nie tylko z powodu odległości.

Zmierzone przez Webba przesunięcie ku czerwieni wynoszące z=8,129 oznacza, że kwazar J1504+6252 oglądamy obecnie takim, jakim był około 630 milionów lat po narodzinach wszechświata. Jest szczególnie interesujący, gdyż jego czarna dziura osiągnęła masę setek milionów Słońc w czasie, gdy wszechświat miał zaledwie kilka procent obecnego wieku.

Kwazary to jedne z najjaśniejszych trwałych źródeł promieniowania we wszechświecie. Ich blask pochodzi z materii opadającej na supermasywną czarną dziurę w centrum galaktyki. Rozgrzany gaz wiruje wokół dziury, tworząc dysk emitujący olbrzymie ilości energii. Nie wiemy dokładnie, jak masywna jest czarna dziura Dún Aonghasa. Jedna z powszechnie stosowanych metod wskazuje na 360 milionów mas Słońca. Inne szacunki dają zakres od 200 do 800 milionów mas Słońca.