Teleskop kosmiczny Euclid wskazał cel, a identyfikację potwierdziły Keck, Hubble i Large Binocular Telescope. Decydujące dane uzyskano zaś za pomocą Teleskopu Jamesa Webba. Dzięki współpracy wyjątkowych urządzeń astronomowie zidentyfikowali Dún Aonghasa, wyjątkowy kwazar, pierwszy tego typu znany nam obiekt, którego przesunięcie ku czerwieni jest większe od 8. Jednak wyjątkowy jest nie tylko z powodu odległości.
Zmierzone przez Webba przesunięcie ku czerwieni wynoszące z=8,129 oznacza, że kwazar J1504+6252 oglądamy obecnie takim, jakim był około 630 milionów lat po narodzinach wszechświata. Jest szczególnie interesujący, gdyż jego czarna dziura osiągnęła masę setek milionów Słońc w czasie, gdy wszechświat miał zaledwie kilka procent obecnego wieku.
Kwazary to jedne z najjaśniejszych trwałych źródeł promieniowania we wszechświecie. Ich blask pochodzi z materii opadającej na supermasywną czarną dziurę w centrum galaktyki. Rozgrzany gaz wiruje wokół dziury, tworząc dysk emitujący olbrzymie ilości energii. Nie wiemy dokładnie, jak masywna jest czarna dziura Dún Aonghasa. Jedna z powszechnie stosowanych metod wskazuje na 360 milionów mas Słońca. Inne szacunki dają zakres od 200 do 800 milionów mas Słońca.
Jednak największą zagadkę stanowi tempo wzrostu. Obecnie jasność kwazara odpowiada od 12 do 44 procent granicy Eddingtona, czyli limitu jasności związanego z równowagą między grawitacją a ciśnieniem promieniowania. Czarna dziura nie rośnie więc dziś wyjątkowo szybko. Musiała więc zgromadzić ogromną masę znacznie wcześniej.
Czarna dziura mogła powstać z dużego „zarodka”, na przykład w wyniku zapadania się obłoku gazu. Możliwe też, że rozpoczęła życie jako mniejszy obiekt, który przez długi czas intensywnie przybierał na masie, być może doświadczając epizodów akrecji przekraczającej limit Eddingtona. Możliwe są też zderzenia galaktyk, chociaż same fuzje czarnych dziur raczej nie wyjaśniają tak dużej masy. Obecnie dostępne dane nie pozwalają rozstrzygnąć, który scenariusz przeważył.
Odkrycie to sugeruje, że we wczesnym wszechświecie mogło istnieć znacznie więcej masywnych czarnych dziur, niż wskazują dotychczas odkryte jasne kwazary.
Artykuł Euclid: Discovery of a quasar at z = 8.13 hosting a 360-million-solar-mass black hole ukazał się na łamach Astronomy & Astrophysics.
Źródło: Max-Planck-Gesellschaft
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