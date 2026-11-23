Obserwacje za pomocą teleskopu Gemini North pokazały, że blisko czerwonego karła znajduje się słabo widoczny obiekt. Z czasem potwierdzono, że to biały karzeł. Drugi z białych karłów był znany już wcześniej. Znajduje się on w odległości aż 123,9 j.a. od wewnętrznej pary, a okres jego obiegu przekracza tysiąc lat.

Zespół kierowany przez Étienne'a Argigau z Uniwersytetu w Montrealu poszukiwał planet wokół czerwonych karłów. Po niemal 5 latach obserwacji zauważono zmiany prędkości gwiazdy sięgające 16 km/s. To zbyt dużo, by mogła wywołać je planeta. Dalsze pomiary wykazały, że czerwonemu karłowi musi towarzyszyć obiekt o masie 0,6 masy Słońca.

W bezpośrednim sąsiedztwie Ziemi astronomowie odkryli niezwykły układ potrójny . Welopō‘ai składa się z czerwonego karła i dwóch białych karłów, pozostałości po gwiazdach podobnych do Słońca. Jeden z białych karłów krąży w pobliżu czerwonego, a drugi biały karzeł obiega tę parę z dużej odległości. W promieniu 100 lat świetlnych od Ziemi nie ma drugiego układu zawierającego dwa białe karły. Odkrycia dokonano przypadkiem.

W centrum układu znajduje się czerwony karzeł o masie 0,419 masy Słońca i biały karzeł o masie 0,618 masy Słońca. Obiegają wspólny środek masy raz na 9,83 roku po orbicie o półosi wielkiej 4,644 j.a.

Największą zagadką jest przeszłość pary. Biały karzeł był kiedyś gwiazdą o masie około 1,4 masy Słońca. Pod koniec życia gwiazda ta zmieniła się w czerwonego olbrzyma, który następnie odrzucił zewnętrzną otoczkę, tracąc masę. Utrata masy musiała wiązać się ze zmianą orbity. Przy mniejszej łącznej masie obu gwiazd, ich orbita stała się większa.

Z prostych obliczeń – uwzględniających rozmiar półosi wielkiej obecnej orbity – wynika, że promień czerwonego olbrzyma wynosił 1,2 j.a., półoś wielka ich orbit to 2,6 j.a. Innymi słowy czerwony karzeł mógł znajdować się w odległości zaledwie 1,4 j.a. od powierzchni czerwonego olbrzyma. Musiały być tam więc odczuwalne silne oddziaływania pływowe, a niewykluczone, że czerwony karzeł mógł częściowo wchodzić w otoczkę olbrzyma.

W takich warunkach oddziaływania pływowe i przepływ materii mogą doprowadzić do powstania wspólnej otoczki, a następnie do gwałtownego zacieśniania orbity. Tymczasem Welopō‘ai przetrwał z orbitą o rozmiarach kilku jednostek astronomicznych. Zagadką pozostaje, dlaczego nie doszło do zlania się gwiazd ani do znacznie silniejszego zacieśnienia orbity.

Istnienie w układzie białych karłów wskazuje, że ma on 9–11 miliardów lat. Tymczasem czerwony karzeł jest zaskakująco bogaty w metale (przypomnimy, że w astronomii mianem metali określa się wszystkie pierwiastki cięższe od helu). Gdyby wzbogacił się o materię wyrzuconą przez gwiazdę, z której powstał biały karzeł, musiałby przechwycić około 2/3 wszystkich wyrzuconych metali, niemal bez wodoru i helu. Nie znamy mechanizmu, który tłumaczyłby taki proces.

Artykuł Welopō‘ai: A peculiar triple system 8 pc from the Sun można przeczytać na łamach Astronomy & Astrophysics.