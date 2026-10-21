23 października 2026
Wiadomości
Spękany lód na wodzie
Nowa forma lodu istnieje w temperaturze tysięcy stopni Celsjusza
© Tapio Haaja, Unsplash

Naukowcy z francuskiej Komisji Energii Atomowej i Alternatywnych Źródeł Energii uzyskali w laboratorium nową fazę wody. Istnieje ona pod olbrzymim ciśnieniem i w temperaturze tysięcy stopni Celsjusza. Jej tlenowy szkielet jest uporządkowany, a wodór może przemieszczać się przez niego niczym w cieczy. To nowa postać wody, chociaż o niezmienionym składzie chemicznym.

O odrębności nowej fazy wody decyduje uporządkowanie atomów i ich zachowanie. Przybiera ona tutaj wyraźnie heksagonalną, najgęściej upakowaną sieć atomów tlenu. Przypomina ona stos ciasno ułożonych kulek, w którym co druga warstwa zajmuje takie samo położenie.

Odkrycie poszerza znaną nam listę lodów superjonowych. Atomy tlenu tworzą tutaj stałą sieć, natomiast protony, czyli jądra wodoru, swobodnie przez nią wędrują. Dzięki ruchowi naładowanych cząstek materiał może bardzo dobrze przewodzić prąd. Obliczenia przewidują, że przewodnictwo jonowe lodu superjonowego może przekraczać nawet 100 siemensów na centymetr. Jest więc ono nawet o ponad 10 miliardów razy większe niż przewodnictwo zwykłego lodu. Chociaż około 6000 razy słabsze niż przewodnictwo miedzi. Wartość przewodnictwa wynika z obliczeń, nie została zmierzona dla nowego lodu superjonowego.

Egzotyczny stan lodu został uzyskany przez zespół pod kierunkiem Alexisa Forestiera i Gunnara Wecka. Uczeni ścisnęli próbkę ultraczystej wody między dwoma diamentami. Ciśnienie w próbce sięgnęło 230 gigapaskali, czyli ponad 2 miliony razy więcej niż ciśnienie atmosferyczne. Jednocześnie lasery podgrzały próbkę do 2630 kelwinów, czyli około 2357 stopni Celsjusza.

Próbka miała około 12 mikrometrów średnicy, a podczas eksperymentu zastosowano diamenty domieszkowane borem i wyjątkowo wąską wiązkę promieniowania rentgenowskiego uzyskaną w ośrodku synchrotronowym ESRF w Grenoble.

Nowa postać wody może pomóc w lepszym zrozumieniu Urana i Neptuna. Głęboko we wnętrzach tych planet mogą panować warunki, sprzyjające jej powstawaniu. Właściwości mechaniczne i przewodnictwo takiego lodu mogłyby wpływać na ruch materii i procesy związane z nietypowymi polami magnetycznymi obu planet.

Więcej na ten temat w artykule Observation of Hexagonal Close-Packed Water Ice at Conditions in Ice Giant Planetary Interiors.

Źródło: Physics World

Tagi: woda, lód, faza, Neptun, Uran, lód superjonowy
Udostępnij:

Mariusz Błoński

Redaktor KopalniWiedzy, studiował filologię klasyczną i filologię hiszpańską. W wolnych chwilach czyta i odpoczywa w ruchu. Pasjonuje go przyroda, japońskie miecze, historia średniowiecza oraz Krav Maga. Zachwyca go świat dzikich zwierząt, średniowiecznych zabytków i manuskryptów. Marzy o życiu nad Biebrzą oraz o zobaczeniu Rawenny i Brugii — to tak na początek.

Zobacz również
Miesiącami więzili pojedynczą cząstkę antymaterii. Nowe urządzenie zdradzi tajemnice wszechświata?

10/22/2026, 10:02:00 AM

Czytaj więcej
Poznaliśmy pierwszą planetę, która wyzwala rozbłyski na gwieździe

10/21/2026, 11:00:00 AM

Czytaj więcej
LLM dla akceleratorów cząstek. CERN i Mistral stworzą Wielki Model Fizyczny

10/20/2026, 4:52:00 PM

Czytaj więcej

0 komentarzy

Brak komentarzy. Dołącz do dyskusji na forum.

Skomentuj

Przejdź do forum
Dołącz do nas
Popularne
  • 13.10.2026
Model AI złożył fałszywe zawiadomienie na policję
  • 11.10.2026
Na zatopionej królewskiej wyspie znaleziono sygnet z wizerunkiem jednego z cudów świata
  • 16.10.2026
Anthropic sprawdzał, czy AI może zainfekować sprzęty domowe
  • 13.10.2026
Oznaki wczesnego alzheimera widoczne w wizytach lekarskich na lata przed diagnozą?
  • 15.10.2026
W wielkim skarbie wikingów znaleziono niezwykłą monetę
mks_vir — sponsor Kopalni Wiedzy
Ostatnie
  • 23.10.2026
Odciski palców zdradzają, kto pracował przy Terakotowej Armii
  • 23.10.2026
Dlaczego naleśniki u babci smakują najlepiej?
  • 22.10.2026
Na Grenlandii, w pobliżu siedziby Eryka Rudego, znaleziono kościół
  • 22.10.2026
Miesiącami więzili pojedynczą cząstkę antymaterii. Nowe urządzenie zdradzi tajemnice wszechświata?
  • 22.10.2026
Sok żurawinowy może chronić przed próchnicą?
O NAS

Od 2006 roku piszemy o odkryciach, badaniach i pomysłach, które zmieniają nasze rozumienie świata — od astronomii i archeologii po medycynę i technologię. Rzetelnie, w oparciu o publikacje naukowe, bez sensacji.

Więcej o nas →

TAGI
rozchodniknowoczesnośćkultura oryniackaLeonardo da VincitrehalozagranulocytszczytMoto Xtętnice wieńcowedom letniskowyKanga Exchange
KONTAKT
  • [adres e-mail]
POPULARNE
  • 13.10.2026
Model AI złożył fałszywe zawiadomienie na policję
  • 11.10.2026
Na zatopionej królewskiej wyspie znaleziono sygnet z wizerunkiem jednego z cudów świata

Copyright © 2026 Kopalnia Wiedzy. Wszelkie prawa zastrzeżone.