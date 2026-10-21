Nowa forma lodu istnieje w temperaturze tysięcy stopni Celsjusza

Naukowcy z francuskiej Komisji Energii Atomowej i Alternatywnych Źródeł Energii uzyskali w laboratorium nową fazę wody. Istnieje ona pod olbrzymim ciśnieniem i w temperaturze tysięcy stopni Celsjusza. Jej tlenowy szkielet jest uporządkowany, a wodór może przemieszczać się przez niego niczym w cieczy. To nowa postać wody, chociaż o niezmienionym składzie chemicznym.
O odrębności nowej fazy wody decyduje uporządkowanie atomów i ich zachowanie. Przybiera ona tutaj wyraźnie heksagonalną, najgęściej upakowaną sieć atomów tlenu. Przypomina ona stos ciasno ułożonych kulek, w którym co druga warstwa zajmuje takie samo położenie.
Odkrycie poszerza znaną nam listę lodów superjonowych. Atomy tlenu tworzą tutaj stałą sieć, natomiast protony, czyli jądra wodoru, swobodnie przez nią wędrują. Dzięki ruchowi naładowanych cząstek materiał może bardzo dobrze przewodzić prąd. Obliczenia przewidują, że przewodnictwo jonowe lodu superjonowego może przekraczać nawet 100 siemensów na centymetr. Jest więc ono nawet o ponad 10 miliardów razy większe niż przewodnictwo zwykłego lodu. Chociaż około 6000 razy słabsze niż przewodnictwo miedzi. Wartość przewodnictwa wynika z obliczeń, nie została zmierzona dla nowego lodu superjonowego.
Egzotyczny stan lodu został uzyskany przez zespół pod kierunkiem Alexisa Forestiera i Gunnara Wecka. Uczeni ścisnęli próbkę ultraczystej wody między dwoma diamentami. Ciśnienie w próbce sięgnęło 230 gigapaskali, czyli ponad 2 miliony razy więcej niż ciśnienie atmosferyczne. Jednocześnie lasery podgrzały próbkę do 2630 kelwinów, czyli około 2357 stopni Celsjusza.
Próbka miała około 12 mikrometrów średnicy, a podczas eksperymentu zastosowano diamenty domieszkowane borem i wyjątkowo wąską wiązkę promieniowania rentgenowskiego uzyskaną w ośrodku synchrotronowym ESRF w Grenoble.
Nowa postać wody może pomóc w lepszym zrozumieniu Urana i Neptuna. Głęboko we wnętrzach tych planet mogą panować warunki, sprzyjające jej powstawaniu. Właściwości mechaniczne i przewodnictwo takiego lodu mogłyby wpływać na ruch materii i procesy związane z nietypowymi polami magnetycznymi obu planet.
Więcej na ten temat w artykule Observation of Hexagonal Close-Packed Water Ice at Conditions in Ice Giant Planetary Interiors.
Źródło: Physics World
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