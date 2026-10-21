Nowa forma lodu istnieje w temperaturze tysięcy stopni Celsjusza

Naukowcy z francuskiej Komisji Energii Atomowej i Alternatywnych Źródeł Energii uzyskali w laboratorium nową fazę wody. Istnieje ona pod olbrzymim ciśnieniem i w temperaturze tysięcy stopni Celsjusza. Jej tlenowy szkielet jest uporządkowany, a wodór może przemieszczać się przez niego niczym w cieczy. To nowa postać wody, chociaż o niezmienionym składzie chemicznym.

O odrębności nowej fazy wody decyduje uporządkowanie atomów i ich zachowanie. Przybiera ona tutaj wyraźnie heksagonalną, najgęściej upakowaną sieć atomów tlenu. Przypomina ona stos ciasno ułożonych kulek, w którym co druga warstwa zajmuje takie samo położenie.

Odkrycie poszerza znaną nam listę lodów superjonowych. Atomy tlenu tworzą tutaj stałą sieć, natomiast protony, czyli jądra wodoru, swobodnie przez nią wędrują. Dzięki ruchowi naładowanych cząstek materiał może bardzo dobrze przewodzić prąd. Obliczenia przewidują, że przewodnictwo jonowe lodu superjonowego może przekraczać nawet 100 siemensów na centymetr. Jest więc ono nawet o ponad 10 miliardów razy większe niż przewodnictwo zwykłego lodu. Chociaż około 6000 razy słabsze niż przewodnictwo miedzi. Wartość przewodnictwa wynika z obliczeń, nie została zmierzona dla nowego lodu superjonowego.