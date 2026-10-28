Nowa planeta karłowata w Układzie Słonecznym?

Astronomowie z Vera C. Rubin Observatory poinformowali o zauważeniu 2026 ED138, dużego jasnego obiektu transneptunowego, który może być planetą karłowatą. Jeśli identyfikacja obiektu jest prawidłowa, ED138 będzie jedną z największych planet karłowatych w tej części Układu Słonecznego. Obiekt zauważył Matthew Holman z CfA (Center for Astrophysics Harvard & Smithsonian), który pracuje nad udoskonaleniem algorytmów wykorzystywanych przez obserwatorium podczas poszukiwania odległych przemieszczających się obiektów w Układzie Słonecznym.

Do odkrycia doszło przed dwoma tygodniami, 13 października. Holman za pomocą algorytmu do poszukiwania obiektów, który rozwijał wraz z Kavinem Napierem, przeszukiwał bazę danych ze starszymi obserwacjami Rubin. Algorytm ten porównuje miliardy obrazów zarejestrowanych obiektów i wyszukuje dane, które dotyczą tego samego obiektu. Właśnie za jego pomocą Holman zauważył ED138 i natychmiast zwrócił uwagę na jego jasność oraz odległość, które wskazywały, że obiekt jest niezwykle duży.

Byłem podekscytowany i nie wierzyłem temu, co widzę. Takie obiekty są bardzo rzadkie, dlatego natychmiast zacząłem sprawdzać, czy ja lub kod się nie mylimy, mówi uczony. W tym czasie przeanalizowano też pozostałe dane w nadziei, że Obserwatorium Very Rubin – które zostało uruchomione w czerwcu 2025 roku – zarejestrowało ten obiekt więcej razy.