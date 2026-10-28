28 października 2026
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Orbita ED138 i orbity pięciu planet karłowatych
Nowa planeta karłowata w Układzie Słonecznym?
Orbita ED138 i orbity pięciu planet karłowatych© NSF-DOE Vera C. Rubin Observatory/NOIRLab/SLAC/AURA, CC 4.0

Astronomowie z Vera C. Rubin Observatory poinformowali o zauważeniu 2026 ED138, dużego jasnego obiektu transneptunowego, który może być planetą karłowatą. Jeśli identyfikacja obiektu jest prawidłowa, ED138 będzie jedną z największych planet karłowatych w tej części Układu Słonecznego. Obiekt zauważył Matthew Holman z CfA (Center for Astrophysics Harvard & Smithsonian), który pracuje nad udoskonaleniem algorytmów wykorzystywanych przez obserwatorium podczas poszukiwania odległych przemieszczających się obiektów w Układzie Słonecznym.

Do odkrycia doszło przed dwoma tygodniami, 13 października. Holman za pomocą algorytmu do poszukiwania obiektów, który rozwijał wraz z Kavinem Napierem, przeszukiwał bazę danych ze starszymi obserwacjami Rubin. Algorytm ten porównuje miliardy obrazów zarejestrowanych obiektów i wyszukuje dane, które dotyczą tego samego obiektu. Właśnie za jego pomocą Holman zauważył ED138 i natychmiast zwrócił uwagę na jego jasność oraz odległość, które wskazywały, że obiekt jest niezwykle duży.

Byłem podekscytowany i nie wierzyłem temu, co widzę. Takie obiekty są bardzo rzadkie, dlatego natychmiast zacząłem sprawdzać, czy ja lub kod się nie mylimy, mówi uczony. W tym czasie przeanalizowano też pozostałe dane w nadziei, że Obserwatorium Very Rubin – które zostało uruchomione w czerwcu 2025 roku – zarejestrowało ten obiekt więcej razy.

Okazało się, że pomiędzy 4 marca a 11 lipca ED138 został zauważony 20 razy. Badacze nie ograniczyli się tylko do danych z Rubin. Wykonali też analizę danych z usługi ADAM Precovery, przechowywanych przez Asteroid Institute. Dzięki temu mogli prześledzić orbitę ED138 od 2016 roku. Jak się okazało, obiekt przez lata rejestrowała Dark Energy Camera zainstalowana na Victor M. Blanco 4-meter Telescope w Cerro Tololo Inter-American Observatory.

Zebrane dotychczas dane wskazują, że 2026 ED138 znajduje się obecnie w odległości 46 jednostek astronomicznych od Słońca, co czyni go obiektem transneptunowym (TNO). Średnia odległość Plutona to 40 j.a. Dla przypomnienia, jednostka astronomiczna to średnia odległość Ziemi od Słońca.

Naukowcy badają rozmiary, skład i orbity TNO, by zrozumieć, jak powstał Układ Słoneczny, jak migrowały duże planety i jak zostały rozmieszczone mniejsze obiekty. Orbita ED138 jest o niemal 25 stopni odchylona od płaszczyzny Układu Słonecznego (płaszczyzny ekliptyki). Jego średnicę naukowcy oceniają na 600–1500 kilometrów. Jest to prawdopodobnie lodowy świat w kształcie zbliżonym do kuli.

ED138 należy do największych kandydatów na planety karłowate. Jeśli rzeczywiście zostanie uznany za planetę karłowatą, będzie szóstym znanym nam tego typu obiektem. Pozostałe to Pluton, Ceres, Eris, Haumea i Makemake. Obszar, w którym zaobserwowano ED138, leży blisko płaszczyzny Drogi Mlecznej. Znajduje się tam olbrzymia liczba najróżniejszych obiektów, dlatego dotychczas ED138 pozostał niezauważony. Jego odnalezienie zawdzięczamy najnowszemu z wielkich naziemnych obserwatoriów, które regularnie przeczesuje cały południowy nieboskłon i jest wyposażone w potężne algorytmy, zdolne do identyfikowania miliardów źródeł światła.

Źródło: Vera C. Rubin Observatory

Tagi: planeta karłowata, obiekt transneptunowy, Vera C. Rubin Observatory, ED138, 2026 ED138
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Mariusz Błoński

Redaktor KopalniWiedzy, studiował filologię klasyczną i filologię hiszpańską. W wolnych chwilach czyta i odpoczywa w ruchu. Pasjonuje go przyroda, japońskie miecze, historia średniowiecza oraz Krav Maga. Zachwyca go świat dzikich zwierząt, średniowiecznych zabytków i manuskryptów. Marzy o życiu nad Biebrzą oraz o zobaczeniu Rawenny i Brugii — to tak na początek.

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