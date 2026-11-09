10 listopada 2026
Wiadomości
Symboliczne przedstawienie ciemnej materii
Ponad 130 milionów obrotów na minutę przyda się do szukania ciemnej materii
Ciemna materia© Ralf Kaehler/SLAC National Accelerator Laboratory, American Museum of Natural History

Naukowcy stworzyli niezwykłe urządzenie – rotor, który lewituje nad nadprzewodnikiem i obraca się z prędkością 138 milionów obrotów na minutę. Wynalazek może pomóc nie tylko w niezwykle precyzyjnych pomiarach, ale również w poszukiwaniu ciemnej materii. Sercem urządzenia jest niewielka kulka zbudowana ze stopu zawierającego neodym, bor i żelazo. Jej promień nie przekracza 30 mikrometrów. To trwały magnes, który zamiast spoczywać na podłożu, unosi się nad nadprzewodzącym ołowiem.

Sekret tkwi w budowie całego urządzenia. Kulka jest ferromagnesem, wytwarza własne pole magnetyczne. Poniżej znajduje się ołów, schłodzony do 4,2 kelwina. W tak niskiej temperaturze staje się on nadprzewodnikiem i wykazuje efekt Meissnera, czyli wypiera pole magnetyczne ze swojego wnętrza. Kiedy pole magnetyczne kulki oddziałuje z nadprzewodzącym ołowiem, w ołowiu powstają prądy ekranujące, wytwarzające siłę utrzymującą kulkę w lewitacji.

W ten sposób nadprzewodzący ołów tworzy pułapkę magnetyczną, w której utrzymywana jest kulka. Odpowiednio przygotowana pułapka utrzymuje kulkę w stabilnym położeniu, a pole magnetyczne wprawia ją w ruch obrotowy. Bardzo istotnym elementem jest fakt, że nie jest tu potrzebne aktywne sterowanie położeniem wirnika, czyli naszej kulki.

Mamy więc kulkę o średnicy wielokrotnie mniejszej niż średnica włosa, która obraca się tak szybko, że prędkość punktów położonych na jej powierzchni wynosi około 433 m/s czyli jest większa niż prędkość dźwięku w powietrzu.

Tak szybki obrót powoduje olbrzymie naprężenia wewnątrz kulki. Autorzy badania szacują, że kulka była bliska granicy swojej wytrzymałości mechanicznej. Mimo to zachowała właściwości ferromagnetyczne.

Schemat budowy pułapki, w której wiruje kulka
Schemat budowy pułapki, w której wiruje kulka© Źródło: Joel K. Jose et al., Ultrafast Miessner Levitated microrotor.Sci.Adv., Vol. 12. no 45 (2026)

Głównym celem badań było sprawdzenie, jak szybko można rozpędzić tak mały obiekt i jak długo będzie się obracał bez wyraźnego hamowania. W zwykłych warunkach wirujące przedmioty stopniowo zwalniają wskutek tarcia. Uczeni wykazali, że w przypadku kulki tempo wyhamowania było proporcjonalne do ciśnienia gazu. Dzięki temu urządzenie może pełnić rolę niezwykle czułego miernika próżni. Podczas eksperymentu pozwalało ono mierzyć ciśnienie w zakresie od 10-3 do 10-6 milibara. Przy najniższym osiągniętym poziomie wyhamowywania czas zaniku prędkości obrotowej wynosił około 24 dni. Współczynnik dobroci mechanicznej, miary mówiącej o tym, jak małe są straty energii w układzie mechanicznym, wynosił 1,33 x 1013. Oznacza to wyjątkowo małe straty.

Jednym z potencjalnych zastosowań takiego urządzenia jest poszukiwanie ciemnej materii. Naukowcy przeprowadzili wstępne pomiary, z których wynika, że urządzenie mogłoby pomóc w badaniu hipotetycznych cząstek ciemnej materii – aksjonów – z elektronami. W przyszłości takie mikrorotory mogłyby służyć do testowania podstaw mechaniki kwantowej, poszukiwania fal grawitacyjnych czy budowy niezwykle czułych żyroskopów i grawimetrów.

Artykuł Ultrafast Meissner-levitated microrotor można przeczytać na łamach Science Advances.

Źródło: Science Advances

Tagi: ciemna materia, fale grawitacyjne, lewitacja, urządzenie, rotor
Udostępnij:

Mariusz Błoński

Redaktor KopalniWiedzy, studiował filologię klasyczną i filologię hiszpańską. W wolnych chwilach czyta i odpoczywa w ruchu. Pasjonuje go przyroda, japońskie miecze, historia średniowiecza oraz Krav Maga. Zachwyca go świat dzikich zwierząt, średniowiecznych zabytków i manuskryptów. Marzy o życiu nad Biebrzą oraz o zobaczeniu Rawenny i Brugii — to tak na początek.

Zobacz również
Pył na Marsie. Naukowcy badają, jak wpływa on na skafandry astronautów

11/6/2026, 9:48:00 AM

Czytaj więcej
Bliżej zeptoversum. W LHC uzyskano dowody na jeden z najrzadszych rozpadów

11/4/2026, 12:50:00 PM

Czytaj więcej
NASA chce uratować Teleskop Hubble'a

11/3/2026, 5:32:00 PM

Czytaj więcej

0 komentarzy

Brak komentarzy. Dołącz do dyskusji na forum.

Skomentuj

Przejdź do forum
Dołącz do nas
Popularne
  • 29.10.2026
Ciemna energia nie jest potrzebna, by wszechświat przyspieszył rozszerzanie?
  • 13.10.2026
Model AI złożył fałszywe zawiadomienie na policję
  • 16.10.2026
Anthropic sprawdzał, czy AI może zainfekować sprzęty domowe
  • 13.10.2026
Oznaki wczesnego alzheimera widoczne w wizytach lekarskich na lata przed diagnozą?
  • 22.10.2026
Miesiącami więzili pojedynczą cząstkę antymaterii. Nowe urządzenie zdradzi tajemnice wszechświata?
mks_vir — sponsor Kopalni Wiedzy
Ostatnie
  • 10.11.2026
Chomik europejski wymiera. Czy uda się go uchronić przed zagładą?
  • 9.11.2026
Ponad 130 milionów obrotów na minutę przyda się do szukania ciemnej materii
  • 9.11.2026
Mikroplastik Wielkiej Pacyficznej Plamy Śmieci zmienia kolor oceanu?
  • 9.11.2026
Przez dekady nie zauważono sztuki naskalnej w znanej jaskini
  • 7.11.2026
Zarażony rzadką odmianą trądu mężczyzna pochodził znad Dunaju? Kim był?
O NAS

Od 2006 roku piszemy o odkryciach, badaniach i pomysłach, które zmieniają nasze rozumienie świata — od astronomii i archeologii po medycynę i technologię. Rzetelnie, w oparciu o publikacje naukowe, bez sensacji.

Więcej o nas →

TAGI
podróżokresfrisbeeSagrada FamiliahumabkiPan Tadeusz w dwunastu odsłonachukład podwójnyHack the ArmyImmergas.plDejan Dragojewsanktuarium shinto
KONTAKT
  • [adres e-mail]
POPULARNE
  • 29.10.2026
Ciemna energia nie jest potrzebna, by wszechświat przyspieszył rozszerzanie?
  • 16.09.2026
Prosta zmiana diety może obniżać wiek biologiczny. Zaskakująco szybka reakcja organizmu

Copyright © 2026 Kopalnia Wiedzy. Wszelkie prawa zastrzeżone.