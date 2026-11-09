Ponad 130 milionów obrotów na minutę przyda się do szukania ciemnej materii

Ciemna materia © Ralf Kaehler/SLAC National Accelerator Laboratory, American Museum of Natural History

Naukowcy stworzyli niezwykłe urządzenie – rotor, który lewituje nad nadprzewodnikiem i obraca się z prędkością 138 milionów obrotów na minutę. Wynalazek może pomóc nie tylko w niezwykle precyzyjnych pomiarach, ale również w poszukiwaniu ciemnej materii. Sercem urządzenia jest niewielka kulka zbudowana ze stopu zawierającego neodym, bor i żelazo. Jej promień nie przekracza 30 mikrometrów. To trwały magnes, który zamiast spoczywać na podłożu, unosi się nad nadprzewodzącym ołowiem. Sekret tkwi w budowie całego urządzenia. Kulka jest ferromagnesem, wytwarza własne pole magnetyczne. Poniżej znajduje się ołów, schłodzony do 4,2 kelwina. W tak niskiej temperaturze staje się on nadprzewodnikiem i wykazuje efekt Meissnera, czyli wypiera pole magnetyczne ze swojego wnętrza. Kiedy pole magnetyczne kulki oddziałuje z nadprzewodzącym ołowiem, w ołowiu powstają prądy ekranujące, wytwarzające siłę utrzymującą kulkę w lewitacji. W ten sposób nadprzewodzący ołów tworzy pułapkę magnetyczną, w której utrzymywana jest kulka. Odpowiednio przygotowana pułapka utrzymuje kulkę w stabilnym położeniu, a pole magnetyczne wprawia ją w ruch obrotowy. Bardzo istotnym elementem jest fakt, że nie jest tu potrzebne aktywne sterowanie położeniem wirnika, czyli naszej kulki.

Mamy więc kulkę o średnicy wielokrotnie mniejszej niż średnica włosa, która obraca się tak szybko, że prędkość punktów położonych na jej powierzchni wynosi około 433 m/s czyli jest większa niż prędkość dźwięku w powietrzu.

Tak szybki obrót powoduje olbrzymie naprężenia wewnątrz kulki. Autorzy badania szacują, że kulka była bliska granicy swojej wytrzymałości mechanicznej. Mimo to zachowała właściwości ferromagnetyczne.

Schemat budowy pułapki, w której wiruje kulka © Źródło: Joel K. Jose et al., Ultrafast Miessner Levitated microrotor.Sci.Adv., Vol. 12. no 45 (2026)

Głównym celem badań było sprawdzenie, jak szybko można rozpędzić tak mały obiekt i jak długo będzie się obracał bez wyraźnego hamowania. W zwykłych warunkach wirujące przedmioty stopniowo zwalniają wskutek tarcia. Uczeni wykazali, że w przypadku kulki tempo wyhamowania było proporcjonalne do ciśnienia gazu. Dzięki temu urządzenie może pełnić rolę niezwykle czułego miernika próżni. Podczas eksperymentu pozwalało ono mierzyć ciśnienie w zakresie od 10-3 do 10-6 milibara. Przy najniższym osiągniętym poziomie wyhamowywania czas zaniku prędkości obrotowej wynosił około 24 dni. Współczynnik dobroci mechanicznej, miary mówiącej o tym, jak małe są straty energii w układzie mechanicznym, wynosił 1,33 x 1013. Oznacza to wyjątkowo małe straty.

Jednym z potencjalnych zastosowań takiego urządzenia jest poszukiwanie ciemnej materii. Naukowcy przeprowadzili wstępne pomiary, z których wynika, że urządzenie mogłoby pomóc w badaniu hipotetycznych cząstek ciemnej materii – aksjonów – z elektronami. W przyszłości takie mikrorotory mogłyby służyć do testowania podstaw mechaniki kwantowej, poszukiwania fal grawitacyjnych czy budowy niezwykle czułych żyroskopów i grawimetrów.

Artykuł Ultrafast Meissner-levitated microrotor można przeczytać na łamach Science Advances.