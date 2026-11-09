Ponad 130 milionów obrotów na minutę przyda się do szukania ciemnej materii

Naukowcy stworzyli niezwykłe urządzenie – rotor, który lewituje nad nadprzewodnikiem i obraca się z prędkością 138 milionów obrotów na minutę. Wynalazek może pomóc nie tylko w niezwykle precyzyjnych pomiarach, ale również w poszukiwaniu ciemnej materii. Sercem urządzenia jest niewielka kulka zbudowana ze stopu zawierającego neodym, bor i żelazo. Jej promień nie przekracza 30 mikrometrów. To trwały magnes, który zamiast spoczywać na podłożu, unosi się nad nadprzewodzącym ołowiem.
Sekret tkwi w budowie całego urządzenia. Kulka jest ferromagnesem, wytwarza własne pole magnetyczne. Poniżej znajduje się ołów, schłodzony do 4,2 kelwina. W tak niskiej temperaturze staje się on nadprzewodnikiem i wykazuje efekt Meissnera, czyli wypiera pole magnetyczne ze swojego wnętrza. Kiedy pole magnetyczne kulki oddziałuje z nadprzewodzącym ołowiem, w ołowiu powstają prądy ekranujące, wytwarzające siłę utrzymującą kulkę w lewitacji.
W ten sposób nadprzewodzący ołów tworzy pułapkę magnetyczną, w której utrzymywana jest kulka. Odpowiednio przygotowana pułapka utrzymuje kulkę w stabilnym położeniu, a pole magnetyczne wprawia ją w ruch obrotowy. Bardzo istotnym elementem jest fakt, że nie jest tu potrzebne aktywne sterowanie położeniem wirnika, czyli naszej kulki.
Mamy więc kulkę o średnicy wielokrotnie mniejszej niż średnica włosa, która obraca się tak szybko, że prędkość punktów położonych na jej powierzchni wynosi około 433 m/s czyli jest większa niż prędkość dźwięku w powietrzu.
Tak szybki obrót powoduje olbrzymie naprężenia wewnątrz kulki. Autorzy badania szacują, że kulka była bliska granicy swojej wytrzymałości mechanicznej. Mimo to zachowała właściwości ferromagnetyczne.
Głównym celem badań było sprawdzenie, jak szybko można rozpędzić tak mały obiekt i jak długo będzie się obracał bez wyraźnego hamowania. W zwykłych warunkach wirujące przedmioty stopniowo zwalniają wskutek tarcia. Uczeni wykazali, że w przypadku kulki tempo wyhamowania było proporcjonalne do ciśnienia gazu. Dzięki temu urządzenie może pełnić rolę niezwykle czułego miernika próżni. Podczas eksperymentu pozwalało ono mierzyć ciśnienie w zakresie od 10-3 do 10-6 milibara. Przy najniższym osiągniętym poziomie wyhamowywania czas zaniku prędkości obrotowej wynosił około 24 dni. Współczynnik dobroci mechanicznej, miary mówiącej o tym, jak małe są straty energii w układzie mechanicznym, wynosił 1,33 x 1013. Oznacza to wyjątkowo małe straty.
Jednym z potencjalnych zastosowań takiego urządzenia jest poszukiwanie ciemnej materii. Naukowcy przeprowadzili wstępne pomiary, z których wynika, że urządzenie mogłoby pomóc w badaniu hipotetycznych cząstek ciemnej materii – aksjonów – z elektronami. W przyszłości takie mikrorotory mogłyby służyć do testowania podstaw mechaniki kwantowej, poszukiwania fal grawitacyjnych czy budowy niezwykle czułych żyroskopów i grawimetrów.
Artykuł Ultrafast Meissner-levitated microrotor można przeczytać na łamach Science Advances.
Źródło: Science Advances
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