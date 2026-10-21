21 października 2026
Wiadomości
Ilustracja przedstawiająca wpływ HIP 67522 b na swoją gwiazdę
Poznaliśmy pierwszą planetę, która wyzwala rozbłyski na gwieździe
Ilustracja przedstawiająca wpływ HIP 67522 b na swoją gwiazdę© ESA, ATG Europe; CC BY-SA 3.0 IGO https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/

HIP 67522 b krąży tak blisko swojej gwiazdy, że wywołuje na niej potężne rozbłyski, których skutki odczuwa sama. Dodatkowe promieniowanie i cząstki emitowane przez gwiazdę mogą przyspieszać utratę atmosfery przez planetę. Astronomowie pracujący pod kierunkiem Ekateriny Ilin z Holenderskiego Instytutu Radioastronomii (ASTRON) i Instytutu Astrofizyki im. Leibniza w Poczdamie odkryli planetę, która współtworzy zagrażającą jej kosmiczną pogodę.

Młode planety nie mają łatwego życia. Ich macierzyste gwiazdy są bardzo aktywne, gwałtowne rozbłyski bombardują otoczenie intensywnym promieniowaniem. Szczególnie trudne warunki panują na planetach, położonych blisko gwiazd. Okazuje się jednak, że niektóre z nich mogą same prowokować aktywność gwiazdy. HIP 67522 b jest pierwszą taką znaną nam planetą.

Układ planetarny znajduje się około 400 lat świetlnych od Ziemi i ma zaledwie 17 milionów lat. Jego gwiazda jest nieco bardziej masywna od Słońca, a bliższa z dwóch znanych planet obiega ją w niespełna siedem dni.

Badacze przeanalizowali dane z teleskopów optycznych TESS i CHEOPS z lat 2019–2024. Do analizy wybrali 15 rozbłysków zarejestrowanych przez oba instrumenty. Aż 11 z nich wystąpiło na odcinku zaledwie 1/5 orbity, tuż po przejściu planety na tle gwiazdy. To bardzo ważna wskazówka. Gdyby rozbłyski były niezależne od planety, nie powinny tak wyraźnie skupiać się na określonym etapie jej obiegu wokół gwiazdy. Analizy statystyczne wykazały, że model z wpływem planety na gwiazdę znacznie lepiej wyjaśnia te rozbłyski, niż model niezależnych przypadkowych rozbłysków.

Naukowcy uważają, ze HIP 67522 b jest tak blisko i porusza się w takim obszarze, że zaburza pole magnetyczne gwiazdy i otaczającej ją plazmy. Powstałe zaburzenia rozchodzą się wzdłuż linii pola magnetycznego jako fale Alfvéna, docierają do korony gwiazdy i mogą wyzwolić energię zgromadzoną w jej polu magnetycznym. Obliczenia wskazują, że samo oddziaływanie planety, nie dostarczyłoby dość energii, by bezpośrednio zasilić obserwowane rozbłyski. Ich źródłem jest najprawdopodobniej energia zmagazynowana w strukturach magnetycznych gwiazdy, a planeta działa jak wyzwalacz.

Dla samej planety skutki są bardzo dotkliwe. Autorzy badań szacują, że doświadcza ona około 6-krotnie częstszych rozbłysków, niż odczuwałaby bez własnego oddziaływania na gwiazdę.

Planeta HIP 67522 B ma rozmiary zbliżone do Jowisza, ale masę zaledwie 15 mas Ziemi. Jest więc duża, lekka, a jej atmosfera podlega silnemu ogrzewaniu. Dodatkowe rozbłyski mogą przyspieszać utratę atmosfery. Uczeni szacują, że gdyby planeta traciła atmosferę wyłącznie z powodu standardowego oddziaływania swojej gwiazdy, to zniknęłaby ona w ciągu około miliarda lat. Przez rozbłyski, które sama prowokuje, stracić ją może w ciągu 400–700 milionów lat.

Więcej informacji na łamach Nature w artykule Close-in planet induces flares on its host star.

Źródło: Max-Planck-Gesellschaft

Tagi: planeta, gwiazda, pole magnetyczne, egzoplaneta, atmosfera, rozbłysk, HIP 67522 b
Udostępnij:

Mariusz Błoński

Redaktor KopalniWiedzy, studiował filologię klasyczną i filologię hiszpańską. W wolnych chwilach czyta i odpoczywa w ruchu. Pasjonuje go przyroda, japońskie miecze, historia średniowiecza oraz Krav Maga. Zachwyca go świat dzikich zwierząt, średniowiecznych zabytków i manuskryptów. Marzy o życiu nad Biebrzą oraz o zobaczeniu Rawenny i Brugii — to tak na początek.

Zobacz również
Nowa forma lodu istnieje w temperaturze tysięcy stopni Celsjusza

10/21/2026, 4:07:00 PM

Czytaj więcej
LLM dla akceleratorów cząstek. CERN i Mistral stworzą Wielki Model Fizyczny

10/20/2026, 4:52:00 PM

Czytaj więcej
Kolorowe białe karły

10/15/2026, 12:01:00 PM

Czytaj więcej

0 komentarzy

Brak komentarzy. Dołącz do dyskusji na forum.

Skomentuj

Przejdź do forum
Dołącz do nas
Popularne
  • 13.10.2026
Model AI złożył fałszywe zawiadomienie na policję
  • 11.10.2026
Na zatopionej królewskiej wyspie znaleziono sygnet z wizerunkiem jednego z cudów świata
  • 16.10.2026
Anthropic sprawdzał, czy AI może zainfekować sprzęty domowe
  • 13.10.2026
Oznaki wczesnego alzheimera widoczne w wizytach lekarskich na lata przed diagnozą?
  • 15.10.2026
W wielkim skarbie wikingów znaleziono niezwykłą monetę
mks_vir — sponsor Kopalni Wiedzy
Ostatnie
  • 21.10.2026
Nowa forma lodu istnieje w temperaturze tysięcy stopni Celsjusza
  • 21.10.2026
Poznaliśmy pierwszą planetę, która wyzwala rozbłyski na gwieździe
  • 21.10.2026
Badania dzikich ptaków zmieniają paradygmat kosztów podróży
  • 20.10.2026
LLM dla akceleratorów cząstek. CERN i Mistral stworzą Wielki Model Fizyczny
  • 20.10.2026
Uzdrawiający dotyk. Wybielone koralowce zachowują zdolność do regeneracji
O NAS

Od 2006 roku piszemy o odkryciach, badaniach i pomysłach, które zmieniają nasze rozumienie świata — od astronomii i archeologii po medycynę i technologię. Rzetelnie, w oparciu o publikacje naukowe, bez sensacji.

Więcej o nas →

TAGI
SRKWmagotywargatek sanitarnikCharlieDaniel Wałachciężarydrzewo melinjowolontariuszkajagodaSebastian Molinwędzidło
KONTAKT
  • [adres e-mail]
POPULARNE
  • 13.10.2026
Model AI złożył fałszywe zawiadomienie na policję
  • 11.10.2026
Na zatopionej królewskiej wyspie znaleziono sygnet z wizerunkiem jednego z cudów świata

Copyright © 2026 Kopalnia Wiedzy. Wszelkie prawa zastrzeżone.