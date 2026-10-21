Poznaliśmy pierwszą planetę, która wyzwala rozbłyski na gwieździe

Układ planetarny znajduje się około 400 lat świetlnych od Ziemi i ma zaledwie 17 milionów lat. Jego gwiazda jest nieco bardziej masywna od Słońca, a bliższa z dwóch znanych planet obiega ją w niespełna siedem dni.

Młode planety nie mają łatwego życia. Ich macierzyste gwiazdy są bardzo aktywne, gwałtowne rozbłyski bombardują otoczenie intensywnym promieniowaniem. Szczególnie trudne warunki panują na planetach, położonych blisko gwiazd. Okazuje się jednak, że niektóre z nich mogą same prowokować aktywność gwiazdy. HIP 67522 b jest pierwszą taką znaną nam planetą.

HIP 67522 b krąży tak blisko swojej gwiazdy, że wywołuje na niej potężne rozbłyski, których skutki odczuwa sama . Dodatkowe promieniowanie i cząstki emitowane przez gwiazdę mogą przyspieszać utratę atmosfery przez planetę. Astronomowie pracujący pod kierunkiem Ekateriny Ilin z Holenderskiego Instytutu Radioastronomii (ASTRON) i Instytutu Astrofizyki im. Leibniza w Poczdamie odkryli planetę, która współtworzy zagrażającą jej kosmiczną pogodę.

Badacze przeanalizowali dane z teleskopów optycznych TESS i CHEOPS z lat 2019–2024. Do analizy wybrali 15 rozbłysków zarejestrowanych przez oba instrumenty. Aż 11 z nich wystąpiło na odcinku zaledwie 1/5 orbity, tuż po przejściu planety na tle gwiazdy. To bardzo ważna wskazówka. Gdyby rozbłyski były niezależne od planety, nie powinny tak wyraźnie skupiać się na określonym etapie jej obiegu wokół gwiazdy. Analizy statystyczne wykazały, że model z wpływem planety na gwiazdę znacznie lepiej wyjaśnia te rozbłyski, niż model niezależnych przypadkowych rozbłysków.

Naukowcy uważają, ze HIP 67522 b jest tak blisko i porusza się w takim obszarze, że zaburza pole magnetyczne gwiazdy i otaczającej ją plazmy. Powstałe zaburzenia rozchodzą się wzdłuż linii pola magnetycznego jako fale Alfvéna, docierają do korony gwiazdy i mogą wyzwolić energię zgromadzoną w jej polu magnetycznym. Obliczenia wskazują, że samo oddziaływanie planety, nie dostarczyłoby dość energii, by bezpośrednio zasilić obserwowane rozbłyski. Ich źródłem jest najprawdopodobniej energia zmagazynowana w strukturach magnetycznych gwiazdy, a planeta działa jak wyzwalacz.

Dla samej planety skutki są bardzo dotkliwe. Autorzy badań szacują, że doświadcza ona około 6-krotnie częstszych rozbłysków, niż odczuwałaby bez własnego oddziaływania na gwiazdę.

Planeta HIP 67522 B ma rozmiary zbliżone do Jowisza, ale masę zaledwie 15 mas Ziemi. Jest więc duża, lekka, a jej atmosfera podlega silnemu ogrzewaniu. Dodatkowe rozbłyski mogą przyspieszać utratę atmosfery. Uczeni szacują, że gdyby planeta traciła atmosferę wyłącznie z powodu standardowego oddziaływania swojej gwiazdy, to zniknęłaby ona w ciągu około miliarda lat. Przez rozbłyski, które sama prowokuje, stracić ją może w ciągu 400–700 milionów lat.

Więcej informacji na łamach Nature w artykule Close-in planet induces flares on its host star.