Pył na Marsie. Naukowcy badają, jak wpływa on na skafandry astronautów

Na pokładzie łazika Perseverance znajdują się niewielkie kawałki materiału ze skafandrów kosmicznych. Za ich pomocą naukowcy sprawdzają, jak marsjański pył może wpłynąć na stroje chroniące astronautów podczas przyszłych misji załogowych na Czerwoną Planetę. Mars jest pełen pyłu. Astronauci muszą być na to przygotowani, mówi Scott VanBommel z Washington University w St. Louis.

Profesor VanBommel jest głównym autorem artykułu, w którym opisano w jaki sposób pył z Marsa wpływa na materiał skafandrów i inne materiały, w tym teflon. A o tym, że w planowaniu misji kosmicznych trzeba uwzględnić obecność pyłu wiemy już od czasów misji Apollo. Już wtedy zauważono, że podczas pobytu na Księżycu – który był znacznie krótszy niż jakiekolwiek potencjalne misje na Marsa – pył rysował wizjery hełmów, prowadził do degradacji skafandrów, a gdy astronauci wracali do lądownika, pył zanieczyszczał powietrze w jego wnętrzu, dostawał się do płuc astronautów, wywołując u niektórych gorączkę.

Nowe badania pokazały, że pył na Marsie prawdopodobnie nie jest tak drażniący i nie ma tak dużych właściwości ściernych jak pył księżycowy. Po 1645 marsjańskich dniach (solach), na materiale widać niewielkie ślady zużycia.