Pył na Marsie. Naukowcy badają, jak wpływa on na skafandry astronautów

Na pokładzie łazika Perseverance znajdują się niewielkie kawałki materiału ze skafandrów kosmicznych. Za ich pomocą naukowcy sprawdzają, jak marsjański pył może wpłynąć na stroje chroniące astronautów podczas przyszłych misji załogowych na Czerwoną Planetę. Mars jest pełen pyłu. Astronauci muszą być na to przygotowani, mówi Scott VanBommel z Washington University w St. Louis.
Profesor VanBommel jest głównym autorem artykułu, w którym opisano w jaki sposób pył z Marsa wpływa na materiał skafandrów i inne materiały, w tym teflon. A o tym, że w planowaniu misji kosmicznych trzeba uwzględnić obecność pyłu wiemy już od czasów misji Apollo. Już wtedy zauważono, że podczas pobytu na Księżycu – który był znacznie krótszy niż jakiekolwiek potencjalne misje na Marsa – pył rysował wizjery hełmów, prowadził do degradacji skafandrów, a gdy astronauci wracali do lądownika, pył zanieczyszczał powietrze w jego wnętrzu, dostawał się do płuc astronautów, wywołując u niektórych gorączkę.
Nowe badania pokazały, że pył na Marsie prawdopodobnie nie jest tak drażniący i nie ma tak dużych właściwości ściernych jak pył księżycowy. Po 1645 marsjańskich dniach (solach), na materiale widać niewielkie ślady zużycia.
Bliższe analizy pokazały, że pył na Marsie jest znacznie gładszy, niż ten na Księżycu. Marsjański pył przemieszcza się w atmosferze wraz z wiatrem od miliardów lat, jego cząsteczki są więc zaokrąglone, jak kamienie w rzece, wyjaśnia VanBommel.
Jednak naukowcy zauważyli inny problem. Pył na Marsie może być wyjątkowo drobny. Z opracowanego przez uczonych modelu wynika, że niektóre cząstki mogą mieć średnicę zaledwie 100 nanometrów. Na Ziemi bardzo drobne cząstki zanieczyszczające powietrze stanowią poważny problem zdrowotny, gdyż wnikają głęboko w płuca i przenikają do krwi. Inżynierowie projektujący skafandry, habitaty i filtry na potrzeby misji na Marsa muszą wziąć pod uwagę obecność niezwykle drobnego pyłu.
Kolejnym problemem będą jego właściwości elektrostatyczne, a więc i zdolność do przyczepiania się do powierzchni. Pył jest więc kolejnym ważnym czynnikiem, który będzie decydował o bezpieczeństwie i zdrowiu ludzi przebywających na Marsie. Łaziki są obecne na powierzchni Marsa od ponad 20 lat. Wiemy, że pył będzie wyzwaniem, ale możemy się na nie przygotować, mówi VanBommel.
Artykuł Fine and ultrafine Martian dust presents additional risks for future crewed missions to Mars opublikowano na łamach PNAS.
Źródło: Washington University, St. Louis
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