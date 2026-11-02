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Zdjęcie komety
Skąd pochodzi międzygwiezdny podróżnik, kometa 3I/ATLAS?
Zdjęcie komety 3I/ATLAS wykonane 21 lipca 2025 roku przez Teleskop Hubble'a. Kometa znajdowała się wówczas w odległości 445 milionów kilometrów od Ziemi© NASA, ESA, David Jewitt (UCLA); Joseph DePasquale (STScI)

W ubiegłym roku przez Układ Słoneczny przeleciała kometa 3I/ATLAS, dając astronomom okazję do zbadania materii uformowanej wokół gwiazdy innej niż Słońce. Była ona bowiem trzecim, po 1I/Oumuamua oraz 2I/Borisov, zaledwie trzecim międzygwiezdnym podróżnikiem odkrytym w naszym sąsiedztwie. Wyniki badań, przeprowadzonych za pomocą Teleskopu Kosmicznego Jamesa Weba, zaskoczyły nawet doświadczonych naukowców.

Zespół pracujący pod kierunkiem Nathana X. Rotha z NASA analizował przez dwa grudniowe dni światło z komy 3I/ATLAS. kometa znajdowała się wówczas w odległości około 2,4 jednostki astronomicznej od Słońca. Spektrograf NIRSpec rozdzielił światło na linie widmowe, z których każda zdradza obecność konkretnego pierwiastka.

Badacze skupili się na metanie (CH4) oraz jego rzakdiej odmianie, gdzie jeden atom wodoru zastąpiono deuterem (CH3D). Stosunek D/H, czyli liczba atomów deuteru przypadająca na atomy zwykłego wodoru działa jak wskaźnik temperatury i warunków w których powstawał lód wchodzący w skład komety. Im zimniej, tym więcej deuteru.

Naukowcy uzyskali wynik 3,33±0,31%. To wartość wyższa niż jakikolwiek pomiar metanu w Układzie Słonecznym. Dla porównania, w komecie 67P/Czuriumow-Gierasimienko – jedynej na której dotychczas wykryto CH3D – wartość wynosi około 0,24%. Zatem na 3I/ATLAS jest go 14-krotnie więcej. Pomiar ten jest też wyjątkowy z innego względu. Po raz pierwszy bowiem udało się wykryć CH3D zdalnie w atmosferze jakiejkolwiek komety. Pomiarów na 67P dokonał lądownik Philae.

Już wcześniejsze analizy dynamiczne i izotopowe sugerowały, że 3I/ATLAS powstała 10–12 miliardów lat temu w układzie o niskiej metaliczności, czyli ubogim w pierwiastki cięższe od helu. Wysoki stosunek D/H w metanie wspiera te wyniki. Chemia deuteru rozpoczyna się od reakcji jonu H3+ z HD, która jest wydajna w bardzo niskich temperaturach. Ponadto ubogie w metale środowisko ma mniej tlenku węgla, który niszczy jony zawierające deuter, a silne promieniowanie kosmiczne zwiększa ilość H3+. Wszystko to sprzyja wzbogacaniu cząstek w deuter.

Obecnie mamy zbyt mało informacji o środowisku poza Układem Słonecznym, by stwierdzić, gdzie mogła powstać 3I/ATLAS. Znane modele chemiczne dla środowiska zbliżonego dla lokalnej części Drogi Mlecznej nie przewidują dla metanu wartości D/H wyższej niż 1%. Nie dysponujemy też kompletnymi symulacjami warunków, w jakich mogłaby powstać 3I/ATLAS. Jakby tego było mało, brakuje nam bezpośrednich pomiarów D/H w metanie poza Układem Słonecznym. Wartość ta jest szacowana pośrednio, a uzyskane wyniki wahają się w granicach 4–7 procent w niektórych zimnych obłokach i protogwiazdach. Jeśli te szacunki są poprawne, to wynik dla 3I/ATLAS mieść się w zakresie spotykanym w pierwotnych środowiskach międzygwiezdnych.

Musimy też pamiętać, że obserwacje objęły jedną kometę i jeden moment. Mimo to wynik jest spójny i wspiera wcześniejsze badania. Kolejne analizy komety mogą przybliżyć nas jednak do odpowiedzi na pytanie, czy 3I/ATLAS rzeczywiście jest pamiątką po zimnym odległym zakątku Galaktyki sprzed miliardów lat.

Źródło: An enriched methane D/H ratio in the interstellar object 3I/ATLAS.

Źródło: Nature

Tagi: kometa, metan, deuter, 3I/ATLAS, kometa międzygwiezdna
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Mariusz Błoński

Redaktor KopalniWiedzy, studiował filologię klasyczną i filologię hiszpańską. W wolnych chwilach czyta i odpoczywa w ruchu. Pasjonuje go przyroda, japońskie miecze, historia średniowiecza oraz Krav Maga. Zachwyca go świat dzikich zwierząt, średniowiecznych zabytków i manuskryptów. Marzy o życiu nad Biebrzą oraz o zobaczeniu Rawenny i Brugii — to tak na początek.

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