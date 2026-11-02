Skąd pochodzi międzygwiezdny podróżnik, kometa 3I/ATLAS?

Badacze skupili się na metanie (CH 4 ) oraz jego rzakdiej odmianie, gdzie jeden atom wodoru zastąpiono deuterem (CH 3 D). Stosunek D/H, czyli liczba atomów deuteru przypadająca na atomy zwykłego wodoru działa jak wskaźnik temperatury i warunków w których powstawał lód wchodzący w skład komety. Im zimniej, tym więcej deuteru.

Zespół pracujący pod kierunkiem Nathana X. Rotha z NASA analizował przez dwa grudniowe dni światło z komy 3I/ATLAS. kometa znajdowała się wówczas w odległości około 2,4 jednostki astronomicznej od Słońca. Spektrograf NIRSpec rozdzielił światło na linie widmowe, z których każda zdradza obecność konkretnego pierwiastka.

W ubiegłym roku przez Układ Słoneczny przeleciała kometa 3I/ATLAS , dając astronomom okazję do zbadania materii uformowanej wokół gwiazdy innej niż Słońce. Była ona bowiem trzecim, po 1I/Oumuamua oraz 2I/Borisov, zaledwie trzecim międzygwiezdnym podróżnikiem odkrytym w naszym sąsiedztwie. Wyniki badań, przeprowadzonych za pomocą Teleskopu Kosmicznego Jamesa Weba, zaskoczyły nawet doświadczonych naukowców.

Naukowcy uzyskali wynik 3,33±0,31%. To wartość wyższa niż jakikolwiek pomiar metanu w Układzie Słonecznym. Dla porównania, w komecie 67P/Czuriumow-Gierasimienko – jedynej na której dotychczas wykryto CH 3 D – wartość wynosi około 0,24%. Zatem na 3I/ATLAS jest go 14-krotnie więcej. Pomiar ten jest też wyjątkowy z innego względu. Po raz pierwszy bowiem udało się wykryć CH 3 D zdalnie w atmosferze jakiejkolwiek komety. Pomiarów na 67P dokonał lądownik Philae.

Już wcześniejsze analizy dynamiczne i izotopowe sugerowały, że 3I/ATLAS powstała 10–12 miliardów lat temu w układzie o niskiej metaliczności, czyli ubogim w pierwiastki cięższe od helu. Wysoki stosunek D/H w metanie wspiera te wyniki. Chemia deuteru rozpoczyna się od reakcji jonu H 3 + z HD, która jest wydajna w bardzo niskich temperaturach. Ponadto ubogie w metale środowisko ma mniej tlenku węgla, który niszczy jony zawierające deuter, a silne promieniowanie kosmiczne zwiększa ilość H 3 +. Wszystko to sprzyja wzbogacaniu cząstek w deuter.

Obecnie mamy zbyt mało informacji o środowisku poza Układem Słonecznym, by stwierdzić, gdzie mogła powstać 3I/ATLAS. Znane modele chemiczne dla środowiska zbliżonego dla lokalnej części Drogi Mlecznej nie przewidują dla metanu wartości D/H wyższej niż 1%. Nie dysponujemy też kompletnymi symulacjami warunków, w jakich mogłaby powstać 3I/ATLAS. Jakby tego było mało, brakuje nam bezpośrednich pomiarów D/H w metanie poza Układem Słonecznym. Wartość ta jest szacowana pośrednio, a uzyskane wyniki wahają się w granicach 4–7 procent w niektórych zimnych obłokach i protogwiazdach. Jeśli te szacunki są poprawne, to wynik dla 3I/ATLAS mieść się w zakresie spotykanym w pierwotnych środowiskach międzygwiezdnych.

Musimy też pamiętać, że obserwacje objęły jedną kometę i jeden moment. Mimo to wynik jest spójny i wspiera wcześniejsze badania. Kolejne analizy komety mogą przybliżyć nas jednak do odpowiedzi na pytanie, czy 3I/ATLAS rzeczywiście jest pamiątką po zimnym odległym zakątku Galaktyki sprzed miliardów lat.

Źródło: An enriched methane D/H ratio in the interstellar object 3I/ATLAS.