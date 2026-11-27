Projekt zwraca uwagę na pilny problem. Orbita okołoziemska nie jest nieograniczonym zasobem. Nie ma ona jednego prostego limitu liczby satelitów, gdyż znaczenie mają wysokość, nachylenie i płaszczyzna orbity. Jednak ruch satelitów koncentruje się na wybranych obszarach, a każda zmiana orbity wymaga zużycia paliwa i uwzględnienia innych obiektów.

Zgodnie z wydaną decyzją rozmieszczanie konstelacji ma rozpocząć się do listopada 2033 roku, dwa lata później na orbicie ma znajdować się co najmniej 100 tysięcy satelitów, a połowę planowanej liczby SpaceX ma osiągnąć do listopada 2038 roku. To terminy wiążące firmę. Ich realizacja zależy między innymi od obniżenia kosztów startów dzięki systemowi Starship. W tej chwili nie wiadomo, czy cały milion satelitów trafi na orbitę. Operatorzy występują niekiedy o zgodę na większe konstelacje niż ostatecznie budują.

Amerykańska Federalna Komisja Łączności (FCC) zezwoliła SpaceX na budowę konstelacji Starmind liczącej nawet... milion satelitów . Mają być one orbitalnymi centrami danych przetwarzającymi informacje na potrzeby sztucznej inteligencji. Firma Muska przekonuje, że umieszczenie takiego centrum w przestrzeni kosmicznej, z dostępem do energii słonecznej, znacząco ograniczy koszty i wpływ na środowisko infrastruktury obliczeniowej.

Według Europejskiej Agencji Kosmicznej w 2025 roku przeprowadzono ponad 300 startów, podczas których na orbitę trafiło ponad 4000 ładunków. To około 10 dziennie. Każdego dnia do atmosfery wracają średnio ponad trzy całe satelity lub człony rakiet. Orbita jest coraz bardziej zatłoczona, co zwiększa ryzyko kolizji, a w wyniku każdej z nich pojawiają się setki i tysiące odpadków.

Problem nie rozkłada się równomiernie. Poniżej 600 km ruch jest coraz większy, ale dominują tam satelity zdolne do manewrów unikowych. Pomiędzy 600 a 1100 km zalega dużo pozostałości po dawnych misjach. Powyżej 1100 km naturalne obniżanie orbity może trwać całe stulecia.

Konstelacje zajmują coraz szerszy zakres wysokości, zatem kluczowa staje się koordynacja ruchu.

Zderzenie nawet niewielkich obiektów może mieć poważne skutki. Na niskiej orbicie odpadki poruszają się z prędkością 7-8 km/s, a średnia prędkość zderzenia to 11 km/s czyli ok. 40 tysięcy km/h. Kolizja może rozbić satelitę na chmurę odłamków, które wywołają kolejne zderzenia. Taki samonapędzający się łańcuch kolizji może spowodować, że niektóre obszary orbity staną się zbyt niebezpieczne do użytkowania.

Dlatego ważnym mechanizmem usuwania kosmicznych śmieci jest naturalne obniżanie przez nie orbity i wchodzenie w atmosferę, w której płoną. Jednak pojemność orbity nie jest stała. Jak informowaliśmy w ubiegłym roku, w wyniku globalnego ocieplenia zmniejsza się pojemność górnych warstw atmosfery. Atmosfera się kurczy, co zmniejsza opór aerodynamiczny tam, gdzie krążą kosmiczne śmieci. A to z kolei powoduje, że śmieci pozostają dłużej na orbicie, więc ich zagęszczenie rośnie. Z przeprowadzonych badań wynika, że do roku 2100 pojemność najpopularniejszych regionów orbity zmniejszy się o 50–60 procent właśnie z powodu gazów cieplarnianych.

Obecnie na orbicie znajduje się ponad 17 tysięcy działających satelitów, z czego ponad 11 tysięcy to konstelacja Starlink SpaceX. Milion dodatkowych satelitów dobrze pokazuje, jak bardzo może wzrosnąć ich liczba w kolejnej dekadzie. Jednocześnie specjaliści szacują, że jest tam 40 500 odpadków o rozmiarach większych niż 10 cm, 1 milion 100 tysięcy odpadków o wielkości od 1 do 10 cm i 130 milionów śmieci o rozmiarach od 1 mm do 1 cm.

Po wydaniu decyzji przez FCC SpaceX ma 30 dni na jej odrzucenie. Po tym czasie decyzja uznawana jest za przyjętą i SpaceX powinno dotrzymać terminów wyznaczonych przez Komisję.