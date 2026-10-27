Swift kończy misję. Przez 20 lat śledził najpotężniejsze eksplozje we wszechświecie

Artystyczna wizja obserwatorium Swift na tle Ziemi © NASA’s Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab

Po ponad dwóch dekadach pracy NASA zakończyła misję kosmicznego teleskopu Neil Gehrels Swift. Satelita, który miał działać dwa lata, pomógł zbadać tysiące kosmicznych eksplozji, dostarczył danych o czarnych dziurach i supernowych oraz odegrał ważną rolę w rozwoju astronomii wieloaspektowej. Swift, który był pierwszym satelitarnym wielozakresowym obserwatorium przeznaczonym do badań rozbłysków gamma, wykonał ostatnie operacje 20 października 2026 roku. Powodem zakończenia pracy jest coraz niższa orbita obserwatorium. Swift znajduje się poniżej 275 kilometrów nad powierzchnią Ziemi. Na tej wysokości opór atmosfery jest na tyle duży, że utrudnia stabilne kierowanie się na obserwowane obiekty. NASA przewiduje, że w ciągu kilku tygodni statek wejdzie w atmosferę i zakończy swój lot. Swift został wystrzelony 20 listopada 2004 roku, a pierwsze obserwacje wykonał w następnym miesiącu. Jego pierwotnym zadaniem było badanie rozbłysków gamma (GRB). To jedne z najpotężniejszych eksplozji we wszechświecie. Pojawiają się one i zanikają tak szybko, że skierowanie na nie dużych teleskopów nie pozwalało badać ich poświaty. A najważniejszym atutem Swift była szybkość. Satelita wykrywał rozbłysk, wykrywał jego położenie, przekazywał informacje innym obserwatoriom, a następnie obracał swoje teleskopy w stronę źródła. Cały proces zajmował około minuty.

Obserwatorium dysponowało trzema instrumentami: teleskopem promieniowania gamma BAT, teleskopem rentgenowskim XRT i teleskopem UVOT, który rejestrował ultrafiolet i światło widzialne. Dzięki temu możliwe było badanie tego samego zjawiska w różnych zakresach promieniowania i uzyskanie jego pełniejszego obrazu i przebiegu.

Praca Swift była szczególnie istotna przy obserwacji krótkich rozbłysków gamma, których maksimum jasności trwa mniej niż dwie sekundy. W maju 2005 Swift badał trwający zaledwie 0,03 sekundy rozbłysk GRB 050509B. Satelita zdążył skierować instrumenty na jego źródło i zarejestrować 11 fotonów promieniowania rentgenowskiego. Był to pierwszy krótki rozbłysk gamma, dla którego odkryto poświatę rentgenowską.

Neil Gehrels, główny naukowiec misji Swift, stoi na tle Swift w laboratorium NASA © NASA

Wyniki tych obserwacji potwierdziły przewidywania teoretyczne, zgodnie z którymi krótkie rozbłyski gamma powstają podczas łączenia się gwiazd neutronowych. To niezwykłe obiekty o masie Słońca, ale wielkości miasta.

Znaczenie Swift wykraczało jednak poza cel pierwotnej misji. Satelita obserwował aktywne galaktyki zasilane przez supermasywne czarne dziury, rozbłyski rentgenowskie gwiazd, nowe i supernowe oraz komety i asteroidy w Układzie Słonecznym.

W czasie dwóch dekad pracy Swift zaobserwował ponad 2000 rozbłysków gamma, badał ponad 1400 supernowych, śledził gwiazdy rozrywane przez czarne dziury, monitorował aktywne galaktyki i przeprowadził przegląd całego nieba w zakresie promieniowania rentgenowskiego. Uzyskane przez niego dane przyczyniły się do powstania około 7000 prac naukowych.

Satelita był szczególnie przydatny w astronomii zjawisk zmiennych, która bada, jak obiekty kosmiczne zmieniają się w czasie i w astronomii wieloaspektowej, łączącej dane z różnego rodzaju źródeł, na przykład ze światła i fal grawitacyjnych.

W 2022 roku Swift badał poświatę BOAT – GRB 221009A – opisywanego przez nas najjaśniejszego zaobserwowanego rozbłysku gamma. Satelita obserwował też utratę wody przez kometę międzygwiazdową 2I/Borisov, która przeleciała przez Układ Słoneczny.

Koniec pracy Swift nie oznacza końca pracy naukowej związanej z obserwatorium. Satelita dostarczył olbrzymiej ilości danych. Imponujący zbiór zajmuje 12 terabajtów i jest publicznie dostępny. Przez kolejne lata będzie służył nauce i z pewnością przyczyni się do niejednego fascynującego odkrycia.



Poniżej film podsumowujący pierwszą dekadę pracy Obserwatorium Swift.

