Dzisiaj o godzinie 11:16:07 czasu polskiego sonda Voyager 1 znalazła się w odległości 1 doby świetlnej od Ziemi. Jest pierwszym obiektem wysłanym przez człowieka, który przekroczył tę symboliczną granicę. By do niej dotrzeć sonda potrzebowała 49 lat, 2 miesięcy, 12 dni, 21 godzin i 20 minut. Voyager 1 został wystrzelony 5 września 1977 roku. Jego bliźniak, Voyager 2, ruszył w podróż wcześniej, 20 sierpnia, a obecnie od Ziemi dzieli go dystans 20 godzin, 5 minut i 32 sekund świetlnych.

Voyagery są pierwszymi zbudowanymi przez człowieka pojazdami, które wyleciały poza heliosferę, ochronny bąbel cząstek i pól magnetycznych generowanych przez Słońce.

W ciągu ostatnich 20 lat niejednokrotnie informowaliśmy o fascynującej podróży obu Voyagerów przez rubieże Układu Słonecznego. W 2007 roku sondy zdobyły dowód, że Układ Słoneczny jest niesymetryczny. Trzy lata później NASA poinformowała, że Voyager 1 dotarł do heliopauzy, miejsca, w którym prędkość wiatru słonecznego spada do zera, gdyż jest równoważona przez ciśnienie ośrodka międzygwiezdnego. Voyagery odkryły też „magnetyczną piankę” na krawędziach Układu Słonecznego.

Sondy dostarczyły bezcennych danych na temat Układu Słonecznego oraz przestrzeni międzygwiezdnej, każąc naukowcom zrewidować wiele wcześniejszych założeń. Voyager 1 trafił w przestrzeń międzygwiezdną już w 2013 roku, a Voyager 2 znalazł się w niej pięć lat później.

A w 2015 roku informowaliśmy, że na emeryturę odchodzi 80-letni Larry Zottarelli, ostatni członek pierwszego zespołu Voyagera.