Teleskop Hubble'a okrążył Ziemię już ponad 200 000 razy

Hubble ukończył 200 tysięcy orbit wokół Ziemi. To kolejny kamień milowy jednego z najważniejszych instrumentów naukowych ludzkości. Instrumentu, który wciąż zmienia nasz obraz wszechświata. Od czasu umieszczenia na orbicie w kwietniu 1990 roku teleskop przebył około 8,7 miliarda kilometrów i wykonał w tym czasie ponad 1,7 miliona zdjęć. Obserwacje wykonywane podczas jubileuszowej orbity dotyczyły stałej Hubble'a czyli tempa rozszerzania się wszechświata.
Na zdjęciu widzimy masywną gromadę galaktyk MACS J0417 (lewa strona centralnej części obrazu), która działa jak soczewka grawitacyjna, zaginając światło i powiększając obiekty, które znajdują się daleko za nią.
Światło z supernowych może dotrzeć do Ziemi różnymi drogami, dzięki czemu tę samą eksplozję możemy oglądać więcej niż raz, a poszczególne jej obrazy mogą być rejestrowane z wielomiesięcznym lub nawet wieloletnim opóźnieniem, w zależności od tego, jak biegło do nas światło. W 2025 roku Teleskop Webba odkrył supernową Athena. Naukowcy spodziewają się, że jej światło ponownie zobaczymy najpóźniej w marcu przyszłego roku. Czas, który minie pomiędzy odkryciem Atheny a jej ponownym zarejestrowaniem, pomoże naukowcom obliczyć masę MACS J0417 i udoskonalić obliczenia dotyczące stałej Hubble'a.
Teleskop Hubble'a pomimo swojego wieku jest wciąż niezwykle istotnym instrumentem badawczym. Dzięki swoim możliwościom pracy w świetle widzialnym i ultrafiolecie świetnie uzupełnia obserwacje dokonywane przez Teleskop Webba oraz dane, które niedługo zaczniemy otrzymywać z Teleskopu Roman. O tym, jak ważny to instrument, niech świadczy chociażby fakt, że zapotrzebowanie astronomów z całego świata na czas obserwacyjny Hubble'a jest 7-krotnie wyższe niż czas obserwacyjny dostępny w danym roku.
Źródło: NASA
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