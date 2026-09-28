12 października 2026
Wiadomości
Teleskop Hubble'a okrążył Ziemię już ponad 200 000 razy
Teleskop Hubble'a okrążył Ziemię już ponad 200 000 razy
Teleskop Hubble'a© NASA

Hubble ukończył 200 tysięcy orbit wokół Ziemi. To kolejny kamień milowy jednego z najważniejszych instrumentów naukowych ludzkości. Instrumentu, który wciąż zmienia nasz obraz wszechświata. Od czasu umieszczenia na orbicie w kwietniu 1990 roku teleskop przebył około 8,7 miliarda kilometrów i wykonał w tym czasie ponad 1,7 miliona zdjęć. Obserwacje wykonywane podczas jubileuszowej orbity dotyczyły stałej Hubble'a czyli tempa rozszerzania się wszechświata.

© NASA

Na zdjęciu widzimy masywną gromadę galaktyk MACS J0417 (lewa strona centralnej części obrazu), która działa jak soczewka grawitacyjna, zaginając światło i powiększając obiekty, które znajdują się daleko za nią.

Światło z supernowych może dotrzeć do Ziemi różnymi drogami, dzięki czemu tę samą eksplozję możemy oglądać więcej niż raz, a poszczególne jej obrazy mogą być rejestrowane z wielomiesięcznym lub nawet wieloletnim opóźnieniem, w zależności od tego, jak biegło do nas światło. W 2025 roku Teleskop Webba odkrył supernową Athena. Naukowcy spodziewają się, że jej światło ponownie zobaczymy najpóźniej w marcu przyszłego roku. Czas, który minie pomiędzy odkryciem Atheny a jej ponownym zarejestrowaniem, pomoże naukowcom obliczyć masę MACS J0417 i udoskonalić obliczenia dotyczące stałej Hubble'a.

Teleskop Hubble'a pomimo swojego wieku jest wciąż niezwykle istotnym instrumentem badawczym. Dzięki swoim możliwościom pracy w świetle widzialnym i ultrafiolecie świetnie uzupełnia obserwacje dokonywane przez Teleskop Webba oraz dane, które niedługo zaczniemy otrzymywać z Teleskopu Roman. O tym, jak ważny to instrument, niech świadczy chociażby fakt, że zapotrzebowanie astronomów z całego świata na czas obserwacyjny Hubble'a jest 7-krotnie wyższe niż czas obserwacyjny dostępny w danym roku.

Źródło: NASA

Tagi: badania, Teleskop Hubble'a
Udostępnij:

Mariusz Błoński

Redaktor KopalniWiedzy, studiował filologię klasyczną i filologię hiszpańską. W wolnych chwilach czyta i odpoczywa w ruchu. Pasjonuje go przyroda, japońskie miecze, historia średniowiecza oraz Krav Maga. Zachwyca go świat dzikich zwierząt, średniowiecznych zabytków i manuskryptów. Marzy o życiu nad Biebrzą oraz o zobaczeniu Rawenny i Brugii — to tak na początek.

Zobacz również
W Austrii i Chinach powstały pierwsze zegary jądrowe

10/8/2026, 10:24:19 AM

Czytaj więcej
Pierwsza planeta „drugiej generacji” wokół białego karła czy planeta z atmosferą „drugiej generacji”?

10/6/2026, 10:26:31 AM

Czytaj więcej
Szybki rozbłysk gamma poprzedził powstanie magnetara?

10/3/2026, 8:41:00 AM

Czytaj więcej

0 komentarzy

Brak komentarzy. Dołącz do dyskusji na forum.

Skomentuj

Przejdź do forum
Dołącz do nas
Popularne
  • 11.10.2026
Na zatopionej królewskiej wyspie znaleziono sygnet z wizerunkiem jednego z cudów świata
  • 9.10.2026
Po 80 latach badań wiemy, jak natura tworzy penicylinę
  • 7.10.2026
Jak ludzie kontrolują AI? Pojawiają się problemy znane z wcześniej stosowanych systemów
  • 8.10.2026
W Austrii i Chinach powstały pierwsze zegary jądrowe
  • 9.10.2026
Przemoc w epoce wikingów. Nie wszyscy zmarli trafiali na cmentarz
Ostatnie
  • 11.10.2026
Na zatopionej królewskiej wyspie znaleziono sygnet z wizerunkiem jednego z cudów świata
  • 9.10.2026
Po 80 latach badań wiemy, jak natura tworzy penicylinę
  • 9.10.2026
Przemoc w epoce wikingów. Nie wszyscy zmarli trafiali na cmentarz
  • 8.10.2026
W Austrii i Chinach powstały pierwsze zegary jądrowe
  • 8.10.2026
Już po roku nauki studenci szkoły policyjnej stali się mniej ufni i bardziej popierali hierarchię
O NAS

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.

TAGI
przyjemnośćmamutakimagazynlośKorea PołudniowaMadinat az-ZahraMacolor macularisTokarczukLacostesamochód ciężarowyliberalizm
KONTAKT
  • [adres e-mail]
POPULARNE
  • 11.10.2026
Na zatopionej królewskiej wyspie znaleziono sygnet z wizerunkiem jednego z cudów świata
  • 9.10.2026
Po 80 latach badań wiemy, jak natura tworzy penicylinę

Copyright © 2026 Kopalnia Wiedzy. Wszelkie prawa zastrzeżone.