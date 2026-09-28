Teleskop Hubble'a okrążył Ziemię już ponad 200 000 razy

Teleskop Hubble'a © NASA

Hubble ukończył 200 tysięcy orbit wokół Ziemi. To kolejny kamień milowy jednego z najważniejszych instrumentów naukowych ludzkości. Instrumentu, który wciąż zmienia nasz obraz wszechświata. Od czasu umieszczenia na orbicie w kwietniu 1990 roku teleskop przebył około 8,7 miliarda kilometrów i wykonał w tym czasie ponad 1,7 miliona zdjęć. Obserwacje wykonywane podczas jubileuszowej orbity dotyczyły stałej Hubble'a czyli tempa rozszerzania się wszechświata.

© NASA

Na zdjęciu widzimy masywną gromadę galaktyk MACS J0417 (lewa strona centralnej części obrazu), która działa jak soczewka grawitacyjna, zaginając światło i powiększając obiekty, które znajdują się daleko za nią.

Światło z supernowych może dotrzeć do Ziemi różnymi drogami, dzięki czemu tę samą eksplozję możemy oglądać więcej niż raz, a poszczególne jej obrazy mogą być rejestrowane z wielomiesięcznym lub nawet wieloletnim opóźnieniem, w zależności od tego, jak biegło do nas światło. W 2025 roku Teleskop Webba odkrył supernową Athena. Naukowcy spodziewają się, że jej światło ponownie zobaczymy najpóźniej w marcu przyszłego roku. Czas, który minie pomiędzy odkryciem Atheny a jej ponownym zarejestrowaniem, pomoże naukowcom obliczyć masę MACS J0417 i udoskonalić obliczenia dotyczące stałej Hubble'a.

Teleskop Hubble'a pomimo swojego wieku jest wciąż niezwykle istotnym instrumentem badawczym. Dzięki swoim możliwościom pracy w świetle widzialnym i ultrafiolecie świetnie uzupełnia obserwacje dokonywane przez Teleskop Webba oraz dane, które niedługo zaczniemy otrzymywać z Teleskopu Roman. O tym, jak ważny to instrument, niech świadczy chociażby fakt, że zapotrzebowanie astronomów z całego świata na czas obserwacyjny Hubble'a jest 7-krotnie wyższe niż czas obserwacyjny dostępny w danym roku.