Międzynarodowy zespół naukowy z USA, Chin, Japonii, Szwajcarii, Niemiec, Kanady i Francji stworzył najdokładniejszą mapę rozmieszczenia materii w odległym wszechświecie. Jednak zamiast fotografować galaktyki, odtworzyli rozkład masy, badając, jak jej grawitacja zakrzywiała drogę najstarszego światła – mikrofalowego promieniowania tła. Wykorzystali w tym celu dane z pracującego na Antarktydzie South Pole Telescope (SPT).
Mikrofalowe promieniowanie tła powstało około 380 tysięcy lat po Wielkim Wybuchu i od tamtej pory przemierza kosmos. Po drodze fotony mijają galaktyki, których grawitacja nieznacznie je odchyla. Analizując te subtelne zmiany można stworzyć mapę materii znajdującej się między źródłem promieniowania a obserwatorem. Również materii, której bezpośrednio nie możemy zobaczyć.
Zespół wykorzystał dane z lat 2019–2020, które objęły około 3,6 procent nieboskłonu. Trzecia generacja instrumentu SPT-3G korzysta z ponad 16 tysięcy czujników i prowadzi obserwacje w trzech pasmach częstotliwości. Kluczowe było połączenie pomiarów temperatury promieniowania z jego polaryzacją. Badacze musie oddzielić mikrofalowe promieniowanie tła od emisji obiektów pierwszego planu i szumu aparatury. Maskowali najjaśniejsze źródła, ograniczali zanieczyszczenia, sprawdzali wyniki w realistycznych symulacjach. Uwzględnili niedoskonałości instrumentów i niepewności wynikające z luk w naszej wiedzy.
Utworzona w ten sposób mapa pozwala badać, jak materia skupiała się w czasie, przede wszystkim w okresie intensywnego powstawania gwiazd i galaktyk. Czułość soczewkowania mikrofalowego tła jest największa dla struktur o przesunięciu ku czerwieni z=2. To okres pośredni pomiędzy młodym wszechświatem, a jego współczesną postacią, trudny do badania innymi metodami.
Uzyskane wyniki są zgodne ze standardowym modelem kosmologicznym. Naukowcy z dużą dokładnością, sięgającą 1,4%, określili, jak silnie materia skupia się w galaktyki i inne struktury. Naukowcy analizują już sześcioletni zestaw danych z SPT-3G. Dokładniejsze mapy pomogą na przykład w poszukiwaniu pierwotnych fal grawitacyjnych, które mogły powstać podczas inflacji – niezwykle szybkiego rozszerzania się wszechświata tuż po Wielkim Wybuchu. Pozwolą też lepiej oddzielić ich sygnał od zniekształceń wywołanych grawitacją materii znajdującej się między nami a najstarszym światłem.
Artykuł SPT-3G D1: Quadratic-Estimator CMB Lensing Reconstruction and Cosmology udostępniono w serwisie arXiv.
Źródło: Argonne National Laboratory
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