Międzynarodowy zespół naukowy z USA, Chin, Japonii, Szwajcarii, Niemiec, Kanady i Francji stworzył najdokładniejszą mapę rozmieszczenia materii w odległym wszechświecie. Jednak zamiast fotografować galaktyki, odtworzyli rozkład masy, badając, jak jej grawitacja zakrzywiała drogę najstarszego światła – mikrofalowego promieniowania tła. Wykorzystali w tym celu dane z pracującego na Antarktydzie South Pole Telescope (SPT).

Mikrofalowe promieniowanie tła powstało około 380 tysięcy lat po Wielkim Wybuchu i od tamtej pory przemierza kosmos. Po drodze fotony mijają galaktyki, których grawitacja nieznacznie je odchyla. Analizując te subtelne zmiany można stworzyć mapę materii znajdującej się między źródłem promieniowania a obserwatorem. Również materii, której bezpośrednio nie możemy zobaczyć.

Zespół wykorzystał dane z lat 2019–2020, które objęły około 3,6 procent nieboskłonu. Trzecia generacja instrumentu SPT-3G korzysta z ponad 16 tysięcy czujników i prowadzi obserwacje w trzech pasmach częstotliwości. Kluczowe było połączenie pomiarów temperatury promieniowania z jego polaryzacją. Badacze musie oddzielić mikrofalowe promieniowanie tła od emisji obiektów pierwszego planu i szumu aparatury. Maskowali najjaśniejsze źródła, ograniczali zanieczyszczenia, sprawdzali wyniki w realistycznych symulacjach. Uwzględnili niedoskonałości instrumentów i niepewności wynikające z luk w naszej wiedzy.