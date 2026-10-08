W Austrii i Chinach powstały pierwsze zegary jądrowe

W niewielkich kryształach zawierających tor-229 zaczyna się nowy rozdział historii precyzyjnych pomiarów czasu. Dwa niezależne zespoły, europejski i chiński, zbudowały pierwsze zegary jądrowe. Jeden z nich już wykorzystano do poszukiwania śladów ciemnej materii, drugi do pokazania, jak poprawić stabilność nowej technologii. Artykuły opisujące osiągnięcia obu zespołów zostały opublikowane 7 października na łamach Nature.

Dotychczas słyszeliśmy o zegarach atomowych. To urządzenia, które korzystają z przejść między stanami energetycznymi związanymi z elektronami. To zegary wykorzystujące cez, stront czy iterb. Elektrony dostarczają tutaj wzorca częstotliwości dla zegara. Dzięki nim mamy zegary atomowe. Najdoskonalsze z nich pracują z dokładnością 10-19, czyli odchylenie może wynieść 1 sekundę na około 300 miliardów lat. Po co więc sięgać głębiej, do jądra atomu? Bo zegary jądrowe wykorzystują przejścia między stanami energetycznymi jądra. Otóż jądro jest znacznie mniej podatne na zakłócenia zewnętrzne. To daje nadzieję na skonstruowanie jeszcze lepszych wzorców czasu.

Problem w tym, że przejścia w jądrze atomu wymagają energii zbyt dużych dla laserów, które można by w takich zegarach zastosować. Tor-229 jest wyjątkiem. Jego stan wzbudzony dzieli od stanu podstawowego zaledwie 8,4 elektronowolta. Dzięki temu jądra tego pierwiastka można pobudzić laserem ultrafioletowym o długości fali około 148 nm. A ponieważ jądro słabiej reaguje na wiele zakłóceń z otoczenia niż powłoka elektronowa, naukowcy mają nadzieję, że uda im się uzyskać wyjątkowo stabilne wzorce czasu.