Zapraszamy na NASA Space Apps Challenge 2026! Stalowa Wola czeka!

Wiecie, co ma wspólnego Stalowa Wola z NASA i ponad 500 miastami? Tegoroczny listopadowy NASA Space Apps Challenge 2026. To międzynarodowy hackathon organizowany przez NASA, który co roku przyciąga niemal 100 000 uczestników z całego świata. A co najlepsze, wydarzenie jest dostępne dla każdego. Udział w nim nie wymaga specjalistycznej wiedzy, bo ma ono pokazać, że technologie kosmiczne są dostępne niezależnie od tego, czy mamy wykształcenie techniczne lub potrafimy programować.

Tegoroczny hackathon odbędzie się 14–15 listopada. Jego uczestnicy zmierzą się z wyzwaniami naukowymi i technologicznymi, wykorzystując dane dostarczone przez NASA i jej partnerów z sektora kosmicznego. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Jest ono otwarte dla osób w każdym wieku. Liczy się ciekawość, kreatywność i gotowość do współpracy. Można zgłosić się indywidualnie lub w zespole liczącym maksymalnie 6 osób. Osobom bez drużyny organizatorzy pomogą znaleźć partnerów do pracy. A w rozwijaniu rozwiązań pomagać będą obecni na miejscu mentorzy i eksperci.

Głównym celem wydarzenia jest zgromadzenie kreatywnych, ambitnych osób i zachęcenie do współpracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami. Uczestnicy podczas 24-godzinnego maratonu będą tworzyli idee, prototypy, rozwiązywali zadania z wielu dziedzin powiązanych z branżą kosmiczną. Poziom zadań i problemów jest bardzo zróżnicowany. Ich rozwiązania będą mogli podjąć się zarówno początkujący, jak i eksperci w różnych dziedzinach.