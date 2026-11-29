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Nie zdradziliśmy naszego celu nawet najbliższym przyjaciołom. W latach 20. XX wieku dwaj bracia – synowie prezydenta Theodore'a Roosevelta – ruszyli w morderczą, niebezpieczną podróż przez bardzo słabo poznane tereny Chin i Tybetu. Ich cel był równie morderczy – zamierzali odnaleźć i zabić zwierzę, co do którego nie było nawet pewności, czy w ogóle istnieje. Ostatniego wielkiego nieznanego ssaka – pandę wielką.

Były to czasy, w których nawet muzea historii naturalnej, instytucje mające chronić przyrodę, pojmowały tę ochronę w dość osobliwy, nazwijmy to, sposób. Organizowano głośne wyprawy, których celem było... zabijanie. Najlepiej całych rodzin. Także gatunków skrajnie zagrożonych. Każde muzeum chciało mieć w swoich kolekcjach jak najbardziej egzotyczne i rzadkie zwierzęta.

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