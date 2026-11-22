Geograf Eugeniusz Romer, twórca współczesnej kartografii polskiej, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego, jako pierwszy wyróżnił sześć pór roku stwierdzając, że są one charakterystyczną cechą klimatu Polski: przedwiośnie (czyli pozimie), wiosnę, lato, jesień, przedzimie (szarugę jesienną) i zimę. Nadejście każdej z nich wyznaczał na podstawie przejścia przez trzy progi termiczne – 0, 5 i 15 stopni – średniej miesięcznej temperatury z wielolecia. Za przedzimie uważa się okres, w którym temperatury wahają się między 5 a 0 stopni Celsjusza.

Najwyraźniej przedzimie wyróżniali już nasi przodkowie. W wydanym w 1861 roku w Wilnie „Słowniku języka polskiego” pod redakcją Aleksandra Zdanowicza, znajdziemy wyraz „podzimie” (podzimek, przedzimek) opisany jako koniec, schyłek, ostatnie dni jesieni. „Mały słownik gwar polskich” odnotowuje zaś wyraz „podzim”, który jest alternatywną wersją „jesieni” używaną w Rogowie w powiecie rybnickim oraz na Śląsku i w Małopolsce. Ale czymże jest to przedzimie?

Wiecie, jak się nazywa to, co macie teraz za oknem? O przedwiośniu wszyscy słyszeliśmy, ale przedzimie ? Ki diabeł... Postanowiliśmy przyjrzeć się temu terminowi.

Kiedy więc następuje przedzimie? To zależy od regionu naszego kraju oraz od zakresu dat, jaki bierzemy pod uwagę. Pamiętajmy bowiem, że mówimy o średniej wieloletniej.

Na przykład dla Krakowa, według średnich z lat 1864–1963, przedzimie zaczyna się 6 listopada. Oczywiście jeśli weźmiemy pod uwagę dłuższą średnią, przedzimie rozpocznie się wcześniej. Jeśli zaś będziemy liczyli średnią z samego XX wieku, rozpocznie się później. To już problem ocieplającego się klimatu.

W latach 1811–1840 przedzimie rozpoczynało się średnio 3 listopada, w latach 1841–1870 było to nieco wcześniej, bo 1 listopada. W kolejnych dekadach zaczęło przesuwać się na coraz późniejszą porę roku. I tak dla dekad 1901–1930 wróciło do 3 listopada, dla 1931–1960 był to już 6 listopada, a dla średniej z lat 1961–1990 - 10 listopada.

Jeśli zaś przyjrzymy się Pile z lat 1971–2020 okaże się, że średnio przedzimie rozpoczyna się tam 6 listopada. Najwcześniej rozpoczęło się 14 października 2003 roku, najpóźniej zaś 15 grudnia 2015 roku. Jest drugą najkrótszą porą roku. Trwa w Pile średnio 45 dni. Jego minimalną długość – 18 dni – odnotowano w pięciu latach, w tym aż cztery należały do lat 90. XX wieku. Najdłuższe zaś przedzimie, bo aż 106-dniowe, wystąpiło w 1974 roku. Jak zauważono w opracowaniu dotyczącym Piły, dochodzi do wydłużania lata, a skracania zimy, przedzimia i przedwiośnia. W Pile, podobnie jak w Krakowie, przedzimie rozpoczyna się coraz później.

W opracowaniu dla warunków klimatycznych Polski północno-wschodniej z lat 1981–2010 czytamy natomiast, że przedzimie rozpoczynało się zwykle na przełomie października i listopada oraz że coraz bardziej się opóźnia. Przeciętnie trwa od 36 dni na wschodzie badanego regionu (Suwałki, Białystok), 38-40 dni w części centralnej i do 45 dni w Elblągu. A najdłużej trwające przedzimie odnotowano w 1982 roku.

Możemy czytać sobie opracowania dotyczące klimatu różnych części Polski, ale i tak najłatwiej zapamiętać po prostu jesienną szarugę, kiedy to temperatura waha się między 0 a 5 stopni, wieje, pada i nie chce się wychodzić z domu.