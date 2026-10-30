30 października 2026
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„Dieta, leki, dopamina” – książka Davida A. Kesslera może być Twoja!
© Wydawnictwo Helion

Książka „Dieta, leki, dopamina. Naukowe podejście do uzależnienia od jedzenia, fenomenu GLP-1 i roli zdrowych nawyków” Davida A. Kesslera zrobiła na nas wielkie wrażenie. Teraz możecie ją wygrać w naszym konkursie.

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Tagi: konkurs
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Mariusz Błoński

Redaktor KopalniWiedzy, studiował filologię klasyczną i filologię hiszpańską. W wolnych chwilach czyta i odpoczywa w ruchu. Pasjonuje go przyroda, japońskie miecze, historia średniowiecza oraz Krav Maga. Zachwyca go świat dzikich zwierząt, średniowiecznych zabytków i manuskryptów. Marzy o życiu nad Biebrzą oraz o zobaczeniu Rawenny i Brugii — to tak na początek.

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