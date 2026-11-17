Przed Wami możliwość wygrania „Leksykonu Dzikich Matek” Wydawnictwa BoSz. Wystarczy, że przeczytacie uważnie naszą recenzję i znajdziecie w niej odpowiedzi na trzy proste pytania. A później wyślecie je – podpisane imieniem i nazwiskiem – na adres [adres e-mail].
Na odpowiedzi czekamy do środy, 18 listopada, do godziny 20:00.
Powodzenia!
Z wykształcenia psycholożka, ale praktycznie od początku związana z mediami — pracowała jako korektorka i redaktorka. Interesuje się szeroko pojętymi zagadnieniami społecznymi. Dużo czyta, szczególnie kryminały z twistem. W wolnym czasie piecze i coraz częściej myśli o kursach cukierniczych; ma nadzieję, że kiedyś nauczy się robić piękne monoporcje. Dużo czasu spędza też w lesie, bo właśnie tam najlepiej odpoczywa. Chciałaby więcej podróżować, a kiedyś zamieszkać na Podlasiu.
Redaktor KopalniWiedzy, studiował filologię klasyczną i filologię hiszpańską. W wolnych chwilach czyta i odpoczywa w ruchu. Pasjonuje go przyroda, japońskie miecze, historia średniowiecza oraz Krav Maga. Zachwyca go świat dzikich zwierząt, średniowiecznych zabytków i manuskryptów. Marzy o życiu nad Biebrzą oraz o zobaczeniu Rawenny i Brugii — to tak na początek.
11/3/2026, 11:31:00 AM
10/13/2026, 6:18:00 AM
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