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Przed Wami możliwość wygrania „Leksykonu Dzikich Matek” Wydawnictwa BoSz. Wystarczy, że przeczytacie uważnie naszą recenzję i znajdziecie w niej odpowiedzi na trzy proste pytania. A później wyślecie je – podpisane imieniem i nazwiskiem – na adres [adres e-mail].

Na odpowiedzi czekamy do środy, 18 listopada, do godziny 20:00.

LINK DO KONKURSU

Powodzenia!