W 1852 roku matematyk Francis Guthrie zauważył, że cztery kolory wystarczą do pokolorowania mapy hrabstw Anglii tak, by taki sam kolor nie sąsiadował ze sobą. Zastanawiał się, czy tak będzie w przypadku każdej mapy. Problem przedstawił swojemu bratu, a ten zwrócił się z nim do profesora Augustusa De Morana. Pytanie zaintrygowało uczonego i 23 października 1852 roku opisał je w liście do matematyka Williama Rowana Hamilton. Ta data jest uznawana za początku historii problemu czterech barw.

Musiało minąć 120 lat zanim w 1976 roku Kenneth Appel i Wolfgang Haken jako pierwsi przedstawili poprawny dowód na potwierdzenie, że cztery kolory wystarczą. Jednak ich rozwiązanie wymagało sprawdzenia przez komputer tysięcy przypadków. Kolejny, bardziej przystępny dowód, przedstawiono w latach 90. Wciąż jednak pozostawał problem, jak sprawnie pokolorować konkretną, nawet bardzo duża mapę.

Tym właśnie zajęli się naukowcy z Danii, Japonii, Kanady i Słowenii. Zespół sześciu badaczy – Yuta Inoue, Ken-ichi Kawarabayashi, Atsuyuki Miyashita, Bojan Mohar, Carsten Thomassen i Mikkel Thorup – wykazali właśnie, że dowolna mapę można pokolorować w ten sposób w czasie proporcjonalnym do jej wielkości. To znaczące udoskonalenie obliczeń, którymi dysponowaliśmy dotychczas. Wcześniejsza metoda działała bowiem w taki sposób, że dziesięciokrotne zwiększenie liczby obszarów do pokolorowania mogło oznaczać nawet 100-krotny wzrost czasu obliczeń. Nowy algorytm potrzebuje w takiej sytuacji mniej więcej 10-krotnie więcej czasu. To olbrzymia różnica, szczególnie w przypadku bardzo rozbudowanych map.