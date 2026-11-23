W 1852 roku matematyk Francis Guthrie zauważył, że cztery kolory wystarczą do pokolorowania mapy hrabstw Anglii tak, by taki sam kolor nie sąsiadował ze sobą. Zastanawiał się, czy tak będzie w przypadku każdej mapy. Problem przedstawił swojemu bratu, a ten zwrócił się z nim do profesora Augustusa De Morana. Pytanie zaintrygowało uczonego i 23 października 1852 roku opisał je w liście do matematyka Williama Rowana Hamilton. Ta data jest uznawana za początku historii problemu czterech barw.
Musiało minąć 120 lat zanim w 1976 roku Kenneth Appel i Wolfgang Haken jako pierwsi przedstawili poprawny dowód na potwierdzenie, że cztery kolory wystarczą. Jednak ich rozwiązanie wymagało sprawdzenia przez komputer tysięcy przypadków. Kolejny, bardziej przystępny dowód, przedstawiono w latach 90. Wciąż jednak pozostawał problem, jak sprawnie pokolorować konkretną, nawet bardzo duża mapę.
Tym właśnie zajęli się naukowcy z Danii, Japonii, Kanady i Słowenii. Zespół sześciu badaczy – Yuta Inoue, Ken-ichi Kawarabayashi, Atsuyuki Miyashita, Bojan Mohar, Carsten Thomassen i Mikkel Thorup – wykazali właśnie, że dowolna mapę można pokolorować w ten sposób w czasie proporcjonalnym do jej wielkości. To znaczące udoskonalenie obliczeń, którymi dysponowaliśmy dotychczas. Wcześniejsza metoda działała bowiem w taki sposób, że dziesięciokrotne zwiększenie liczby obszarów do pokolorowania mogło oznaczać nawet 100-krotny wzrost czasu obliczeń. Nowy algorytm potrzebuje w takiej sytuacji mniej więcej 10-krotnie więcej czasu. To olbrzymia różnica, szczególnie w przypadku bardzo rozbudowanych map.
Autorzy nowych badań znaleźli znacznie więcej miejsc, od których można rozpocząć kolorowanie. Mapę możemy potraktować jako skomplikowaną układankę. Wcześniejsze metody pozwalały znaleźć pojedyncze fragmenty, które można było łatwo pokolorować, a następnie wykorzystać jako punkt wyjścia do rozwiązania reszty. Nowe badania pokazały, że takich fragmentów jest znacznie więcej i można je znaleźć jednocześnie w wielu miejscach mapy. Pracę da się więc podzielić na wiele mniejszych zadań.
Znaczenie odkrycia może wykraczać daleko poza kolorowanie map. Badacze zauważają, że ich metoda pozwala lepiej zrozumieć strukturę bardziej skomplikowanych układów. Może znaleźć zastosowanie przy badaniu obiektów o kształcie dętki czy sera szwajcarskiego.
Prace The Four Color Theorem with Linearly Many Reducible Configurations and Near-Linear Time Coloring oraz Four-Coloring Planar Graphs in Linear Time można przeczytać w serwisie arXiv.
Źródło: Duński Uniwersytet Techniczny
Brak komentarzy. Dołącz do dyskusji na forum.
Skomentuj