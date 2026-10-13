Kilka miesięcy temu, w połowie lipca, firma Anthropic testowała swój model sztucznej inteligencji Claude w wersji Haiku 4.5. Miał wymyślać i wykonywać przykładowe zadania na losowo wybranych stronach internetowych. Claude trafił na witrynę PhillyUnsolvedMurders.com, serwis policyjny służący do zbierania informacji o nierozwiązanych sprawach zabójstw. Znalazł tam formularz zgłoszeniowy i postanowił go wykorzystać.
Claude napisał, że może mieć informacje o sprawie i że pamięta osobę odpowiadającą opisowi, widzianą w okolicy miejsca, gdzie doszło do morderstwa. Poprosił policję o kontakt. Nie podał jednak danych kontaktowych. Co więcej, strona nie zawierała opisu sprawcy, o którym w formularzu wspominał Claude.
Firma Anthropic, która opublikowała raport dotyczący tego typu zachowań Claude'a, wyjaśniała, jak mogło dojść do wysłania fałszywego zgłoszenia. Podczas testów modelowi zabroniono logowania, zakładania kont, podawania danych osobowych, robienia zakupów i przesyłania treści o charakterze destrukcyjnym. Jednak nie zabroniono korzystania z formularzy. Claude wysłał więc formularz bez danych osobowych.
Nie wiadomo, dlaczego model wybrał takie, a nie inne działanie. Co skłoniło go do wysłania fałszywego powiadomienia. Jednak sprawa ta dobrze ilustruje różnice między chatbotem a agentem AI. Chatbot przede wszystkim generuje odpowiedzi. Agent AI może podejmować różne czynności w przeglądarce. W ten sposób zmyślona treść może trafić do obiegu publicznego. Może zostać uznana za świadectwo człowieka, który coś widział.
Tutaj zadziałały zabezpieczenia policji. Niepodpisana informacja została oznaczona jako spam i nie trafiła do śledczych. Nie stwierdzono też nieuprawnionego dostępu do systemów policyjnych. Anthropic zauważył incydent dopiero 28 września, a policję poinformowano 7 października. Wydział policji uznał i działanie Claude'a, i tak późne powiadomienie, za niedopuszczalne.
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