Modernizacja Wielkiego Zderzacza Hadronów, koszty i korzyści finansowe

Wielki Zderzacz Hadronów (LHC) został wyłączony i przez najbliższe cztery lata nie będzie pracował. Trwa bowiem jego rozbudowa, w ramach której powstanie HiLumi LHC, czyli Wielki Zderzacz Hadronów o Wysokiej Świetlności. W ciągu tych czterech lat część LHC zostanie zdemontowana i zastąpiona nowymi urządzeniami, które są właśnie budowane. HiLumi LHC może dokonać ważnych odkryć, które odpowiedzą na wiele pytań o wszechświat. A co, jeśli żadnych odkryć nie będzie? Jeśli akcelerator będzie pracował zgodnie z planem, naukowcy będą zbierali dane i nic. Żadnego odkrycia, które trafiłoby na pierwsze strony gazet. Czy pieniądze wydane na modernizację zostaną zmarnowane? Na takie pytanie na łamach CERN Courier odpowiadają ekonomiści Massimo Floria i Jessica Catalano.

Najpierw jednak wyjaśnijmy, czym jest świetlność. To jeden z najważniejszych parametrów akceleratora. Świetlność chwilowa to liczba potencjalnych zderzeń, jakie mogą zajść w danej jednostce czasu i na danej powierzchni (przekroju czynnym). Świetlność zintegrowana to miara zgromadzonej ilości danych. Jednostką świetlności zintegrowanej jest 1 odwrotny femtobarn (fb-1), który odpowiada 100 bilionom (1014) kolizji. Do końca 2025 roku LHC zebrał dane z 500 femtobarnów. HiLumi LHC będzie zbierał ponad 250 femtobarnów rocznie, a w ciągu całego przewidywanego czasu pracy zbierze do 4000 femtobarnów. To olbrzymia liczba zderzeń i danych. Jest ona potrzebna, gdyż fizycy będą szukali bardzo rzadko zachodzących zjawisk. Problem w tym, że mogą ich nie znaleźć.

Badając opłacalność modernizacji LHC Floria i Catalano nie próbowali wyceniać przyszłych odkryć, a sprawdzili, czy wystarczą korzyści, które można oszacować już dziś. Na potrzeby analizy zestawili dwa scenariusze: kontynuację prac badawczych LHC z modernizacją i bez niej, które kończą się po wyczerpaniu przyjętego w modelu potencjału badawczego. Dopiero różnica pomiędzy tymi scenariuszami pokazuje, co daje dodatkowy wydatek.