„The Lancet” o zagrożeniach stojących przed ludzkością

Otyłość, zła dieta i brak ruchu należą do kategorii o największej oszacowanej skali strat możliwych do ograniczenia. Sprzyjają one cukrzycy, nowotworom, chorobom układu krążenia czy chorobom nerek. Poziom dochodów i otoczenie społeczne wpływają na naszą świadomość prozdrowotną, dostęp do zdrowej żywności i warunki do aktywności fizycznej.

Podzielono je na cztery poziomy: 2 zagrożenia mogące doprowadzić do wyginięcia ludzkości, 15 głównych zagrożeń katastrofalnych, 99 innych istotnych ryzyk i 215 problemów stanowiących szersze tło zagrożeń. W artykule szczegółowo przeanalizowano 17 zagrożeń z dwóch pierwszych kategorii. Autorzy analizy porównali najlepsze i najgorsze scenariusze do 2100 roku, szacując przy tym skalę strat, które są możliwe do ograniczenia.

Przyszłość zdrowia publicznego rozstrzyga się nie tylko w przychodniach i szpitalach. Równie ważna jest edukacja, jakość wody i powietrza, dieta, decyzje polityczne czy nowe technologie. Komisja pisma „The Lancet” opublikowała raport uwzględniający 331 zagrożeń, czynników ryzyka i przyczyn utraty zdrowia, które do 2100 roku będą stanowiły problem dla ludzkości .

Nadciśnienie tętnicze zwiększa ryzyko udarów, chorób serca i uszkodzenia nerek. Często rozwija się bez wyraźnych objawów, jest przez długi czas niewykryte, a dostęp do skutecznej terapii bywa ograniczony.

Palenie tytoniu wciąż zabija, powoduje nowotwory, choroby układu krążenia i układu oddechowego. Ochrona zdrowia jest osłabiana przez działania lobbingowe koncernów tytoniowych i opieszałość polityków oraz urzędników we wdrażaniu skutecznych regulacji.

Nadmierne spożycie alkoholu powoduje nowotwory, uszkadza narządy, uzależnia. Przyczynia się też do wypadków, urazów i przemocy, których konsekwencje ponosi i bezpośrednie otoczenie pijanych i przypadkowe osoby.

Zanieczyszczenie powietrza to smog i dym powstające w znacznej mierze podczas spalania paliw kopalnych. Zwiększa ryzyko udarów, chorób serca, nowotworów płuc i chorób układu oddechowego. Ochrona ludzi wymaga wprowadzenia wielu zmian w sektorze produkcji, energetyki i transportu.

Antybiotykooporność sprawia, że zakażenia są trudniejsze do wyleczenia. Utrata skuteczności antybiotyków to również zagrożenie podczas zabiegów chirurgicznych, rekonwalescencji czy leczenia onkologicznego. Z jednej strony potrzebne są nowe klasy antybiotyków, z drugiej zaś, ograniczenie stosowania tych środków, bo to właśnie nadmierne stosowanie antybiotyków – czy to w domu w postaci leków czy w hodowli zwierząt – jest główną przyczyną wzrostu antybiotykooporności.

Niedożywienie dzieci osłabia odporność, zwiększa podatność na zakażenia i zaburza rozwój. Jego skutki mogą utrzymywać się wiele lat, ograniczając możliwość nauki, pracy i utrwalając ubóstwo.

Zmiana klimatu szkodzi przez fale upałów, gwałtowne zjawiska pogodowe, zaburzenia produkcji żywności oraz zmiany rozprzestrzeniania się zakażeń. Ryzyka z nią związane to również katastrofy naturalne.

Pandemie przynoszą fale zachorowań i zgonów. Przeciążając systemy opieki zdrowotnej, utrudniają leczenie innych chorób. Coraz łatwiejsze podróżowanie ułatwia rozprzestrzenianie się patogenów, a niszczenie środowiska naturalnego, wchodzenie ludzi w coraz częstszy kontakt z dzikimi zwierzętami zwiększają ryzyko pojawienia się nowych zoonoz.

Załamanie międzynarodowej pomocy zdrowotnej grozi przerwaniem programów szczepień, diagnostyki i terapii w państwach zależnych od wsparcia. Może to podważyć wieloletnie osiągnięcia w walce z HIV, malarią czy gruźlicą.

Wojny konwencjonalne oznaczają nie tylko śmierć i rany. Niszczą też infrastrukturę: drogi, szpitale, wodociągi. Przesiedlenia, głód, zakażenia i brak leków sprawiają, że skutki wojen sięgają daleko poza pole walki.

Wojna nuklearna oznaczałaby śmierć, napromieniowanie, załamanie opieki medycznej. Pyły w atmosferze mogłyby ograniczyć nasłonecznienie, obniżyć plony i wywołać globalny głód. To jedno z wydarzeń potencjalnie zagrażających istnieniu ludzkości.

Złośliwe wykorzystanie sztucznej inteligencji również zostało sklasyfikowane w tej samej kategorii co wojna nuklearna. Szczególny niepokój budzi możliwość wykorzystania AI do projektowania broni biologicznej. Skala ryzyka związanego ze sztuczną inteligencją jest wciąż niepewna, ale już teraz widać potrzebę skoordynowanego nadzoru nad nią.

Nierówności dochodowe przekładają się na różnice w odżywianiu, warunkach mieszkaniowych i dostępie do leczenia. Kryzysy mocniej uderzają w ludzi, którzy mają mniej zasobów do obrony i odbudowy życia.

Niski poziom wykształcenia ogranicza szanse ekonomiczne i korzystanie z informacji zdrowotnych. Edukacja wiąże się z lepszym zdrowiem dorosłych i większą przeżywalnością dzieci, a jej zaniedbania mają konsekwencje międzypokoleniowe.

Zaburzenia psychiczne odbierają sprawność, utrudniają relacje z innymi, naukę i pracę. Niektóre z nich zwiększają ryzyko samobójstwa.

Starzenie się z chorobami i niepełnosprawnością oznacza, że wzrost długości życia nie zawsze związany jest z większą liczbą lat przeżytych w zdrowiu. To nie tylko obciążenie dla chorych i ich rodzin, ale również dla systemów opieki zdrowotnej i całych społeczeństw.

Komisja z „The Lancet” zauważa, że zagrożenia się wzmacniają, na przykład wojny pogłębiają problemy związane z niedożywieniem, a ubóstwo wpływa na możliwości leczenia. Dlatego też jej członkowie uważają, że konieczne jest finansowanie systemów opieki zdrowotnej pod kątem możliwych kryzysów, inwestycje w nowe rozwiązania oraz stałe monitorowanie ryzyk.

Pełny raport opublikowano w artykule The Lancet Commission on 21st century global threats to health, którego autorami są – między innymi – profesor Christopher J. L. Murray i profesor Stein Emil Vollset.