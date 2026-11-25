Któż nie słyszał o Albercie Einsteinie. Jego życie uwieczniono w setkach, a może tysiącach, biografii. Ale my mamy dla Was coś wyjątkowego. To 300-stronicowy komiks o wielkim uczonym. I może być Twój.
Redaktor KopalniWiedzy, studiował filologię klasyczną i filologię hiszpańską. W wolnych chwilach czyta i odpoczywa w ruchu. Pasjonuje go przyroda, japońskie miecze, historia średniowiecza oraz Krav Maga. Zachwyca go świat dzikich zwierząt, średniowiecznych zabytków i manuskryptów. Marzy o życiu nad Biebrzą oraz o zobaczeniu Rawenny i Brugii — to tak na początek.
11/23/2026, 8:58:00 AM
11/17/2026, 4:05:00 PM
Brak komentarzy. Dołącz do dyskusji na forum.
Od 2006 roku piszemy o odkryciach, badaniach i pomysłach, które zmieniają nasze rozumienie świata — od astronomii i archeologii po medycynę i technologię. Rzetelnie, w oparciu o publikacje naukowe, bez sensacji.
Copyright © 2026 Kopalnia Wiedzy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skomentuj