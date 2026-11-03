Wzrost cytowań zaniepokoił uczoną. Prace naukowe z chińskich „fabryk”?

Uczeni zebrali listy artykułów odwołujących się do GBD z czterech miejsc: z cytowań pracy Riebler i Helda, ze strony Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), który utrzymuje i koordynuje Global Burden of Disease, z PubMed oraz OpenAlex. W ten sposób mogli porównać „oficjalną” produkcję naukową wokół GBD z tym, co dzieje się poza IHME.

Nowe publikacje, w których ją cytowano, miały wspólny schemat. Niemal wszystkie pochodziły z Chin i opierały się na danych projektu Global Burden of Disease (GBD). To ogólnodostępna baza danych z szacunkami dotyczącymi 463 chorób i czynników ryzyka w 204 krajach. Tytuły różniły się tylko nazwą choroby, a wykresy wyglądały bardzo podobnie. Pani Riebler poprosiła o pomoc Petera Methysa Degena z Centrum Badań nad Powtarzalnością i Syntezą Wyników Naukowych na Uniwersytecie w Zurychu oraz współautora wspomnianej na wstępie pracy, Leonharda Helda.

Wzrost cytowań pracy naukowej zwykle cieszy jej autorów. Jednak statystyk Andrea Riebler z Norweskiego Uniwersytetu Naukowo-Technicznego poczuła niepokój. Jej praca z 2017 roku, napisana razem w Leonhardem Heldem z Uniwersytetu w Zurychu, opisuje bayesowską metodę prognozowania zachorowań na nowotwory. Przez lata cytowano ją umiarkowanie. A później nastąpił gwałtowny skok, z 70 cytowań w 2024 roku do ponad 250 cytowań rok później. Uczona postanowiła przyjrzeć się temu zjawisku .

Każdego roku IHME publikuje około 60–110 prac naukowych. Uczeni z całego świata, korzystając z tych prac oraz z innych danych Instytutu, opublikowali w 2024 roku około 1200 prac naukowych. Natomiast w roku 2025 było ich około 3 tysięcy. Do 2025 roku Chiny miały w bazie OpenAlex 2806 publikacji opartych na GBD. To więcej niż cztery kolejne kraje razem (USA, Indie, Wielka Brytania, Iran) i więcej niż wszystkie pozostałe kraje razem. Autorzy szacują, że prac korzystających z metody opisanej przez Riebler i Helda może być około 1200, bo wiele z nich w ogóle jej nie cytuje.

Badacze zadali sobie pytanie, czy za skokowym wzrostem prac opartych na GBD stoją „fabryki prac naukowych” sprzedające gotowe prace czy niezależni autorzy. Najpierw sprawdzili 713 artykułów z wydawnictwa Frontiers. W 477 z nich udało się odczytać wersję języka R używanego do analiz statystycznych i okazało się, że były one bardzo zróżnicowane. To wskazuje, że autorzy prac korzystali z wielu różnych wersji oprogramowania, co bardziej pasuje do rozproszonego autorstwa. Przejrzeli też wykresy w 180 pracach i różniły się one licznymi szczegółami, zatem autorzy prawdopodobnie dopracowywali je samodzielnie.

Jedna z prac powoływała się na pakiet GlobalBurdenR, a odnośnik prowadził do artykułu Riebler. Okazało się, że to komercyjny pakiet R sprzedawany przez firmę z Kantonu. Firma ta oferuje też narzędzia dla innych baz danych. A także narzędzia AI do pisania artykułów i wniosków grantowych. Reklamuje je zapewnieniem, że dzięki jej narzędziom można w niecałe 2 godziny przygotować tekst do publikacji. Z kolei na chińskich platformach Zhihu i Bilibili można znaleźć poradniki, które obiecują „dwie prace z bazy GBD w 4 godziny”. Degen, Riebler i Held znaleźli też dwa inne pakiety – ZtGBD oraz easyGBDR – od innych dostawców.

Riebler podkreśla, że nie twierdzi, iż wyniki są błędne. Analizy mogą być poprawne metodologicznie. Problem w tym, że nie można tego sprawdzić. Tylko jedna z 713 prac udostępniła swój kod analityczny, więc tylko jej wyniki można odtworzyć. Pozostaje też pytanie, czy każda możliwa kombinacja danych dająca kolejny artykuł jest naukowo wartościowa. Ponadto zalew prac obciąża recenzentów, których i tak brakuje.

Uczeni proponują, by czasopisma wymagały udostępniania kodu już podczas zgłaszania pracy do publikacji. Uważają też, że środowisko naukowe powinno monitorować platformy oferujące narzędzia do szybkiej produkcji artykułów i by wspierało otwarte oprogramowanie. Samo Frontiers już zaostrzyło wymagania wobec prac opartych na prostych zapytaniach publicznych baz danych.

Przeprowadzona analiza nie daje w tej chwili podstaw, by jednoznacznie twierdzić, że analizowane prace powstały w jednym miejscu. Jednak z dużym prawdopodobieństwem w ich powstaniu wielki udział miały różne automatyczne narzędzia. Jeśli tak, możemy mieć tutaj do czynienia z działaniem pośrednim pomiędzy dwoma znanymi zjawiskami: samodzielnym pisaniem pracy a kupnem pracy gotowej.

Artykuł Paper mill or paper mine? A tentative answer to the sharp increase in research papers based on the Global Burden of Disease database opublikowano w Journal of Clinical Epidemiology.