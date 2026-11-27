Ponad dwa kilogramy srebra, przeszło 200 celtyckich monet i ślady osadnictwa sprzed niemal 7000 lat – takie odkrycia przyniosły wykopaliska prowadzone przed budową stacji elektroenergetycznej w Szombathely na Węgrzech. Archeolodzy trafili tam na ślady licznych epok historycznych, od neolitu aż po czasy nowożytne.
Największą sensacją jest skarb ponad 200 srebrnych monet celtyckich, znaleziony około 40 cm pod powierzchnią ziemi. W skład znaleziska wchodzą tetradrachmy velemi z końca II lub początku I wieku przed naszą erą. Monety schowano w jamie, część luzem, a część w niewielkim glinianym naczyniu. Przez wieki prace rolnicze naruszały skarb, dlatego początkowo znaleziono pojedyncze monety. Dopiero użycie wykrywaczy metali pozwoliło na zlokalizowanie jego głównej części.
Na monetach przedstawiono głowę z diademem i naszyjnikiem oraz jeźdźca. Prawdopodobnie wybito je w okolicach Velem-Szentvid, położonych zaledwie 15 kilometrów od miejsca odkrycia. Tetradrachmy były wartościowymi monetami z wysoką zawartością srebra, dzięki czemu stanowiły dobry sposób przechowywania majątku. Nie wiemy, dlaczego trafiły tutaj do ziemi. Czy ktoś ukrył je w obliczu zagrożenia, czy też był to dar wotywny.
Podczas wykopalisk znaleziono też znacznie starsze ślady obecności człowieka. Wśród odkrytych artefaktów znajduje się niewielka starannie wykonana kamienna siekierka sprzed około 7000 lat, szklany paciorek z charakterystycznym wzorem przypominającym pawie oko, który pochodzi z VII-VI wieku p.n.e. oraz naczynia składane w grobach z pożywieniem i napojami, a także dwa kamienie z żarna z okresu celtyckiego.
W czasach rzymskich istniała tutaj wiejska posiadłość. Archeolodzy częściowo odtworzyli plan głównego budynku o powierzchni około 300 metrów kwadratowych. Trafili też na fragment rzymskiej płytki z wyraźnym odciskiem psiej łapy. Prawdopodobnie był to element konstrukcji hypocaustum, systemu ogrzewania podłogowego.
Źródło: E.ON
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