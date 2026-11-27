Celtyckie monety z Szombathely © László György

Ponad dwa kilogramy srebra, przeszło 200 celtyckich monet i ślady osadnictwa sprzed niemal 7000 lat – takie odkrycia przyniosły wykopaliska prowadzone przed budową stacji elektroenergetycznej w Szombathely na Węgrzech. Archeolodzy trafili tam na ślady licznych epok historycznych, od neolitu aż po czasy nowożytne.

© László György © László György © László György

Największą sensacją jest skarb ponad 200 srebrnych monet celtyckich, znaleziony około 40 cm pod powierzchnią ziemi. W skład znaleziska wchodzą tetradrachmy velemi z końca II lub początku I wieku przed naszą erą. Monety schowano w jamie, część luzem, a część w niewielkim glinianym naczyniu. Przez wieki prace rolnicze naruszały skarb, dlatego początkowo znaleziono pojedyncze monety. Dopiero użycie wykrywaczy metali pozwoliło na zlokalizowanie jego głównej części.

Na monetach przedstawiono głowę z diademem i naszyjnikiem oraz jeźdźca. Prawdopodobnie wybito je w okolicach Velem-Szentvid, położonych zaledwie 15 kilometrów od miejsca odkrycia. Tetradrachmy były wartościowymi monetami z wysoką zawartością srebra, dzięki czemu stanowiły dobry sposób przechowywania majątku. Nie wiemy, dlaczego trafiły tutaj do ziemi. Czy ktoś ukrył je w obliczu zagrożenia, czy też był to dar wotywny.