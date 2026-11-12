Cyklopia sprzed 1600 lat. W Peru znaleziono szczątki z niezwykle rzadką chorobą

W grobie z okresu kultury Nazca w południowym Peru archeolodzy znaleźli szczątki dwojga niemowląt złożonych razem w ceramicznym naczyniu. U jednego z nich stwierdzono cyklopię – skrajnie rzadką wadę rozwojową, w której zamiast dwóch oczodołów występuje jedna, położona pośrodku czaszki jama oczodołowa. Analiza DNA wykazała, że przyczyną była trisomia chromosomu 13.
Pochówek znaleziono na stanowisku Jauranga w dolinie Palpa. Pochodzi on ze środkowej fazy kultury Nazca, datowanej na lata 325–440. Pochówki urnowe stanowią około 1/4 wszystkich grobów z doliny Palpa. Grzebano tak głównie dzieci poniżej szóstego roku życia. Niemowlęta spoczywały jedno nad drugim, a w naczyniu nie było żadnych darów.
Szczątki dziecka oznaczonego jako JA13A nosiły ślady poważnych zaburzeń rozwojowych twarzoczaszki. Czaszka była mała, w jej przedniej części znajdowała się pojedyncza, centralnie położona jama oczodołowa. Nie wykształciły się kości nosa ani część struktur środkowej części twarzy. Nieprawidłowości dotyczyły też podstawy czaszki, łopatek i kręgosłupa. Wszystkie te cechy wskazują na cyklopię, najcięższą postać holoprozencefalii. W zaburzeniu tym przodomózgowie zarodka nie dzieli się prawidłowo na półkule, czemu towarzyszą poważne wady rozwoju twarzy.
Naukowcy zbadali DNA z kości piszczelowej, a trzy niezależne analizy wykazały, że JA13A miało dodatkową kopię chromosomu 13. To jedna z ważnych genetycznych przyczyn ciężkich postaci holoprozencefalii. Drugie niemowlę, JA13B, nie miało podobnych anomalii szkieletu, a analiza mitochondrialnego DNA wykazała, że dzieci nie były spokrewnione w linii matczynej.
Nie wiemy, czy JA13A przeżyło poród. Cyklopia zwykle prowadzi do śmierci przed narodzinami lub krótko po nich. Wiek szacowany na podstawie rozwoju zębów wskazywał, że dziecko mogło mieć od dwóch do czterech miesięcy, ale pomiary kości długich odpowiadały późnemu okresowi płodowemu, około 36.–40. tygodnia ciąży. Rozbieżność może wynikać z zaburzeń rozwoju. Możliwe, że dziecko przeżyło po porodzie.
Niemowlę zostało złożone w naczynie zgodnie ze znaną praktyką grzebalną Nazca stosowaną wobec dzieci. Nie użyto odrębnego rytuału. To sugeruje, że zostało objęte zwyczajową praktyką pogrzebową, ale nie wiemy, jak traktowano je za życia, ani jakie znaczenie przypisywano jego wyglądowi. Nie wiadomo też, dlaczego pochowano je z innym niemowlęciem.
Artykuł A Nasca-period perinatal burial reveals cyclopia associated with trisomy 13 in southern Peru autorstwa Elsy Somasto-Cagigao i jej zespołu opublikowano na łamach PNAS.
Źródło: PNAS
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