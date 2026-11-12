Cyklopia sprzed 1600 lat. W Peru znaleziono szczątki z niezwykle rzadką chorobą

Widok na teren wykopalisk © Proyecto Arqueológico Nasca-Palpa

W grobie z okresu kultury Nazca w południowym Peru archeolodzy znaleźli szczątki dwojga niemowląt złożonych razem w ceramicznym naczyniu. U jednego z nich stwierdzono cyklopię – skrajnie rzadką wadę rozwojową, w której zamiast dwóch oczodołów występuje jedna, położona pośrodku czaszki jama oczodołowa. Analiza DNA wykazała, że przyczyną była trisomia chromosomu 13.

© Proyecto Arqueológico Nasca-Palpa © Proyecto Arqueológico Nasca-Palpa

Pochówek znaleziono na stanowisku Jauranga w dolinie Palpa. Pochodzi on ze środkowej fazy kultury Nazca, datowanej na lata 325–440. Pochówki urnowe stanowią około 1/4 wszystkich grobów z doliny Palpa. Grzebano tak głównie dzieci poniżej szóstego roku życia. Niemowlęta spoczywały jedno nad drugim, a w naczyniu nie było żadnych darów.

Szczątki dziecka oznaczonego jako JA13A nosiły ślady poważnych zaburzeń rozwojowych twarzoczaszki. Czaszka była mała, w jej przedniej części znajdowała się pojedyncza, centralnie położona jama oczodołowa. Nie wykształciły się kości nosa ani część struktur środkowej części twarzy. Nieprawidłowości dotyczyły też podstawy czaszki, łopatek i kręgosłupa. Wszystkie te cechy wskazują na cyklopię, najcięższą postać holoprozencefalii. W zaburzeniu tym przodomózgowie zarodka nie dzieli się prawidłowo na półkule, czemu towarzyszą poważne wady rozwoju twarzy.