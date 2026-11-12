12 listopada 2026
Wiadomości
Widok na teren wykopalisk
Cyklopia sprzed 1600 lat. W Peru znaleziono szczątki z niezwykle rzadką chorobą
Widok na teren wykopalisk© Proyecto Arqueológico Nasca-Palpa

W grobie z okresu kultury Nazca w południowym Peru archeolodzy znaleźli szczątki dwojga niemowląt złożonych razem w ceramicznym naczyniu. U jednego z nich stwierdzono cyklopię – skrajnie rzadką wadę rozwojową, w której zamiast dwóch oczodołów występuje jedna, położona pośrodku czaszki jama oczodołowa. Analiza DNA wykazała, że przyczyną była trisomia chromosomu 13.

Trzy ceramiczne naczynia o cylindrycznych kształtach, zdobione czerwonymi, czarnymi i białymi pasami oraz geometrycznymi motywami na krawędziach
© Proyecto Arqueológico Nasca-Palpa
Sześć glinianych naczyń o różnych kształtach, część z malowanymi geometrycznymi wzorami w czerwieni, bieli i czerni, ustawionych na czarnym tle.
© Proyecto Arqueológico Nasca-Palpa

Pochówek znaleziono na stanowisku Jauranga w dolinie Palpa. Pochodzi on ze środkowej fazy kultury Nazca, datowanej na lata 325–440. Pochówki urnowe stanowią około 1/4 wszystkich grobów z doliny Palpa. Grzebano tak głównie dzieci poniżej szóstego roku życia. Niemowlęta spoczywały jedno nad drugim, a w naczyniu nie było żadnych darów.

Szczątki dziecka oznaczonego jako JA13A nosiły ślady poważnych zaburzeń rozwojowych twarzoczaszki. Czaszka była mała, w jej przedniej części znajdowała się pojedyncza, centralnie położona jama oczodołowa. Nie wykształciły się kości nosa ani część struktur środkowej części twarzy. Nieprawidłowości dotyczyły też podstawy czaszki, łopatek i kręgosłupa. Wszystkie te cechy wskazują na cyklopię, najcięższą postać holoprozencefalii. W zaburzeniu tym przodomózgowie zarodka nie dzieli się prawidłowo na półkule, czemu towarzyszą poważne wady rozwoju twarzy.

Naukowcy zbadali DNA z kości piszczelowej, a trzy niezależne analizy wykazały, że JA13A miało dodatkową kopię chromosomu 13. To jedna z ważnych genetycznych przyczyn ciężkich postaci holoprozencefalii. Drugie niemowlę, JA13B, nie miało podobnych anomalii szkieletu, a analiza mitochondrialnego DNA wykazała, że dzieci nie były spokrewnione w linii matczynej.

Nie wiemy, czy JA13A przeżyło poród. Cyklopia zwykle prowadzi do śmierci przed narodzinami lub krótko po nich. Wiek szacowany na podstawie rozwoju zębów wskazywał, że dziecko mogło mieć od dwóch do czterech miesięcy, ale pomiary kości długich odpowiadały późnemu okresowi płodowemu, około 36.–40. tygodnia ciąży. Rozbieżność może wynikać z zaburzeń rozwoju. Możliwe, że dziecko przeżyło po porodzie.

Niemowlę zostało złożone w naczynie zgodnie ze znaną praktyką grzebalną Nazca stosowaną wobec dzieci. Nie użyto odrębnego rytuału. To sugeruje, że zostało objęte zwyczajową praktyką pogrzebową, ale nie wiemy, jak traktowano je za życia, ani jakie znaczenie przypisywano jego wyglądowi. Nie wiadomo też, dlaczego pochowano je z innym niemowlęciem.

Artykuł A Nasca-period perinatal burial reveals cyclopia associated with trisomy 13 in southern Peru autorstwa Elsy Somasto-Cagigao i jej zespołu opublikowano na łamach PNAS.

Źródło: PNAS

Tagi: dziecko, Peru, pochówek, Nazca, cyklopia, kultura Nazca
Udostępnij:

Mariusz Błoński

Redaktor KopalniWiedzy, studiował filologię klasyczną i filologię hiszpańską. W wolnych chwilach czyta i odpoczywa w ruchu. Pasjonuje go przyroda, japońskie miecze, historia średniowiecza oraz Krav Maga. Zachwyca go świat dzikich zwierząt, średniowiecznych zabytków i manuskryptów. Marzy o życiu nad Biebrzą oraz o zobaczeniu Rawenny i Brugii — to tak na początek.

Zobacz również
Przez dekady nie zauważono sztuki naskalnej w znanej jaskini

11/9/2026, 10:30:00 AM

Czytaj więcej
Zarażony rzadką odmianą trądu mężczyzna pochodził znad Dunaju? Kim był?

11/7/2026, 9:31:00 AM

Czytaj więcej
Król Atrebatów był królową? Nauka myliła się co do tożsamości Veriki?

11/6/2026, 7:01:00 AM

Czytaj więcej

0 komentarzy

Brak komentarzy. Dołącz do dyskusji na forum.

Skomentuj

Przejdź do forum
Dołącz do nas
Popularne
  • 29.10.2026
Ciemna energia nie jest potrzebna, by wszechświat przyspieszył rozszerzanie?
  • 9.11.2026
Ponad 130 milionów obrotów na minutę przyda się do szukania ciemnej materii
  • 16.10.2026
Anthropic sprawdzał, czy AI może zainfekować sprzęty domowe
  • 22.10.2026
Miesiącami więzili pojedynczą cząstkę antymaterii. Nowe urządzenie zdradzi tajemnice wszechświata?
  • 21.10.2026
Nowa forma lodu istnieje w temperaturze tysięcy stopni Celsjusza
mks_vir — sponsor Kopalni Wiedzy
Ostatnie
  • 12.11.2026
Niezwykłe zaburzenie – prosopometamorfopsja
  • 12.11.2026
Cyklopia sprzed 1600 lat. W Peru znaleziono szczątki z niezwykle rzadką chorobą
  • 12.11.2026
Serce nie starzeje się równomiernie
  • 12.11.2026
Dzień zaczynamy od świetnej „Sztuki”
  • 10.11.2026
Chomik europejski wymiera. Czy uda się go uchronić przed zagładą?
O NAS

Od 2006 roku piszemy o odkryciach, badaniach i pomysłach, które zmieniają nasze rozumienie świata — od astronomii i archeologii po medycynę i technologię. Rzetelnie, w oparciu o publikacje naukowe, bez sensacji.

Więcej o nas →

TAGI
kijankaorbitypłetwal Bryde'ainulinadeforestacjaskrobia kukurydzianaAS2wczesne średniowieczePamporeodkrycie Amerykimaszynownia
KONTAKT
  • [adres e-mail]
POPULARNE
  • 29.10.2026
Ciemna energia nie jest potrzebna, by wszechświat przyspieszył rozszerzanie?
  • 9.11.2026
Ponad 130 milionów obrotów na minutę przyda się do szukania ciemnej materii

Copyright © 2026 Kopalnia Wiedzy. Wszelkie prawa zastrzeżone.