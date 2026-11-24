Wszystkie fragmenty papirusów w jednej ramie © Fredrik Norland Hagen

Jeden z najważniejszych egipskich rytuałów związanych z rzucaniem zaklęć, zapewniający porządek świata rytuał przeciw Apopisowi, stanowił dotychczas zagadkę dla egiptologów. Naukowcy dysponowali jego jedyną kopią, która zachowała się w podręczniku z IV wieku przed naszą erą. Nie wiedzieli, jak często był on odprawiany, gdzie i przez kogo. W ostatnich latach na wysypisku śmieci przy świątyni grobowej Totmesa III znaleziono 40 fragmentów papirusów z odprawianego rytuału. Ich analiza dostarczyła wielu interesujących informacji. Przy świątyni znajdowało się wysypisko śmieci o długości około 75 metrów, szerokości do 20 metrów i głębokości do 3 metrów. Interesujące nas fragmenty papirusów trafiły nań między środkowym okresem XVIII dynastiia a początkiem XIX dynastii. To mniej więcej lata ok. 1425–1290 p.n.e. W egipskiej mitologii każdego dnia rozstrzygała się walka, od której zależał porządek świata. Bóg Słońca Re przemierzał nocą zaświaty, by o świcie pojawić się na niebie. Jego największym przeciwnikiem był Apopis, potężny wąż chaosu, który próbował zatrzymać słoneczną barkę i uniemożliwić nadejście nowego dnia. Egipcjanie wierzyli, że w tej walce trzeba wspomóc boga. Służył temu rytuał obalania Apopisa.

Znalezione fragmenty nie były zwykłymi tekstami. Na nowych arkuszach papirusu sporządzono czerwonym atramentem niewielkie rysunki i podpisy. Naukowcy rozpoznali dwa rodzaje przedstawień. Na jednym widniał Apopis jako wąż skierowany głową w dół, z ciałem poprzebijanym nożami. Drugie pokazywały istoty opisane jako „Dzieci Buntownika”. To albo sprzymierzeńcy węża, albo jego manifestacje. Sam Apopis był określany jako „Ryczący” i „O przerażającym obliczu”.

Układ czerwonych linii na fragmentach pozwolił odtworzyć sposób przygotowywania materiałów obrzędowych. Rysunki i napisy nanoszono na duży arkusz podzielony na prostokątne pola. Następnie papirus cięto na małe kilkucentymetrowe kawałki, z których każdy zawierał wizerunek i jego nazwę.

© Fredrik Norland Hagen © Fredrik Norland Hagen © Fredrik Norland Hagen

O tym, jak wyglądał sam rytuał, dowiadujemy się z trzeciej księgi Papirusu Bremner-Rhind, zatytułowanej „Księga o pokonaniu Apopa”. Podczas recytowania zaklęć kapłan symbolicznie niszczył przeciwnika: spluwał na wizerunek Apopisa, deptał go lewą stopą, uderzał włócznią, wiązał, przebijał nożem, w końcu zaś wrzucał do ognia, a wraz z nim pozostałe papirusowe wizerunki.

Na znalezionych fragmentach widać ślady zwęglenia, na niektórych widoczne są otwory, które mogą być pozostałościami po rytualnym przebijaniu. Rozrzut papirusów na wysypisku wskazuje, że obrzęd wykonywano wielokrotnie.

Rytuał miał też wymiar praktyczny. Walka Re z Apopisem była też symbolem starcia faraona z jego wrogami. Dlatego rytuał służył też ochronie władcy i osłabieniu przeciwników państwa. Instrukcja odprawiania obrzędu nakazuje też zapisywać imiona wszystkich wrogów, których obawia się osoba odprawiająca rytuał, a także wrogów faraona. Pomagając więc bogu utrzymać porządek świata, chroniło się też władcę i państwo, a przy okazji można było postarać się o ochronę dla siebie oraz o uzyskanie wyższej pozycji.

Nie można wykluczyć, że w rytuale brali udział też ludzie spoza personelu świątyni. Nadpalone skrawki papirusów stały się niezwykłym źródłem wiedzy. Zachowały się dlatego, że rytuał pozostawił po sobie odpady, choć ich zniszczenie było częścią obrzędu.

Szczegóły badań przedstawiono w artykule Cursing Apophis: Text and Material Culture of an Egyptian Execration Ritual.