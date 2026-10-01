Fortyfikacje sprzed 4000 lat na północy Maroka

Struktura obronna na północy Maroka © G. Lucarini, OBAP Archive

Nad rzeką Oued Beht w północno-zachodnim Maroku archeolodzy zbadali konstrukcję, która miała chronić miejscową ludność już około 4 tysięcy lat temu. Rów, wał ziemny i ściana tworzyły barierę utrudniającą dostęp do południowej części stanowiska. Wzniesienie tej konstrukcji pokazuje, że mieszkańcy tamtych terenów podejmowali znaczne przedsięwzięcia budowlane w okresie, o którym wciąż niewiele wiemy.

© A. Garcia-Molsosa and T. Wilkinson, OBAP Archive

Widoczne na powierzchni umocnienia Oued Beht są znane naukowcom od niemal 100 lat. Ich położenie sugerowało, że budowniczym zależało na odcięciu skalistego cypla poprzeczną barierą. Jednak przez niemal stulecie nie było jasne, kiedy powstały te konstrukcje i czemu naprawdę służyły.

Teraz opublikowano wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych jesienią 2023 roku pod kierunkiem Giulio Lucariniego (CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche oraz ISMEO z Włoch), Youssefa Bokbota (Institut National des Sciences de l'Archéologie et du Patrimoine – INSAP z Maroka) oraz Cypriana Broodbanka z University of Cambridge. Wtedy to pod kamienną konstrukcją archeolodzy znaleźli starszy wał i pozostałości wcześniejszej kamiennej ściany. Na północ od nich biegł rów. Mamy tutaj połączenie fosy i wału. Napastnik, próbujący sforsować wał, musiał najpierw zejść do fosy, a następnie pokonać wał i stojącą na jego szczycie ścianę. Rów zwiększał względną wysokość wału, a ściana stanowiła dodatkową ochronę obrońców.