Król Atrebatów był królową? Nauka myliła się co do tożsamości Veriki?

Moneta bita przez Verikę © Bournemouth University

Verica, żyjący w I wieku władca Atrebantów, mógł odegrać kluczową rolę w podjęciu przez cesarza Klaudiusza decyzji o podboju Brytanii. Teraz doktor Miles Russel, archeolog z Bournemouth University, przedstawia argumenty za tym, że Verica nie był władcą, a władczynią.

Jeśli uczony ma rację, należy ją dodać do dwóch innych znanych kobiet rządzących w anglosaskiej Brytanii tego okresu – królowej Icenów Boudiki, która w latach 60–61 stanęła na czele powstania przeciwko Rzymowi oraz Kartimandui, władczyni Brygantów, która w połowie I wieku utrzymywała dobre stosunki z Rzymem.

Moneta bita przez Verikę © Bournemouth University

Kasjusz Dion pisze w „Historii rzymskiej”, że w latach 40. I wieku Bericus został wygnany z wyspy w wyniku wewnętrznego buntu, udał się do Rzymu i nakłonił cesarza Klaudiusza do inwazji. Bericus jest powszechnie utożsamiany z imieniem Verica, widocznym na monetach bitych przez władcę Atrebantów, na których widnieje napis VERICA COM F. Odczytywany jako „Verica, syn Commiusa”.