6 listopada 2026
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Moneta bita przez Verikę
Król Atrebatów był królową? Nauka myliła się co do tożsamości Veriki?
Moneta bita przez Verikę© Bournemouth University

Verica, żyjący w I wieku władca Atrebantów, mógł odegrać kluczową rolę w podjęciu przez cesarza Klaudiusza decyzji o podboju Brytanii. Teraz doktor Miles Russel, archeolog z Bournemouth University, przedstawia argumenty za tym, że Verica nie był władcą, a władczynią.

Jeśli uczony ma rację, należy ją dodać do dwóch innych znanych kobiet rządzących w anglosaskiej Brytanii tego okresu – królowej Icenów Boudiki, która w latach 60–61 stanęła na czele powstania przeciwko Rzymowi oraz Kartimandui, władczyni Brygantów, która w połowie I wieku utrzymywała dobre stosunki z Rzymem.

Moneta bita przez Verikę
Moneta bita przez Verikę© Bournemouth University

Kasjusz Dion pisze w „Historii rzymskiej”, że w latach 40. I wieku Bericus został wygnany z wyspy w wyniku wewnętrznego buntu, udał się do Rzymu i nakłonił cesarza Klaudiusza do inwazji. Bericus jest powszechnie utożsamiany z imieniem Verica, widocznym na monetach bitych przez władcę Atrebantów, na których widnieje napis VERICA COM F. Odczytywany jako „Verica, syn Commiusa”.

Verica uznawany jest za mężczyznę, przede wszystkim z powodu tytułu rex, czyli król, który znajdują się na monetach. Dlatego też F odczytywano jako filius (syn), a nie filia (córka). Jednak Russel zwraca uwagę, że w stosunkach dyplomatycznych z Rzymem wyraz rex nie był zarezerwowany dla mężczyn. Rzymianie obdarzali tym tytułem też kobiety sprawujące władzę królewską. Najbardziej znaną z nich jest Kleoptra, królowa Egiptu.

Istotna jest też forma imienia. Końcówka „-a” jest charakterystyczna dla kobiecych imion ówczesnej Brytanii. Widzimy ją w imionach Boudika i Kartimandua. To jednak nie jest jedyny argument Russela.

Na niektórych monetach emitowanych przez Verikę widzimy jadącą konno postać, trzymającą włócznię. W przeciwieństwie do przedstawień wojowników na monetach innych brytyjskich władców, postać ta ma, zdaniem Russela, cechy wyraźnie kobiece. Jest szczupła i ma nagi tors. Wizerunek może przedstawiać wojowniczą królową. Na monetach widnieje też napis VIR oraz REX.

Interesującym wątkiem całej historii jest obecność Veriki w Rzymie i związki z Klaudiuszem. Kasjusz Dion uważa, że rzymska inwazja na Brytanię w 43 roku nastąpiła m.in. dlatego, że Berikos namówił do niej cesarza. Zarówno Dion, jak i Swetoniusz opisują Klaudiusza jako władcę, który łatwo ulegał kobietom. Może być to jeden z tropów potwierdzających hipotezę Russela. Oczywiście nie zapominajmy przy tym, że Klaudiusz miał też własne powody do rozpoczęcia inwazji.

Nie można jednak wykluczyć, że jedna z najważniejszych postaci związanych z początkami rzymskiej Brytanii była kobietą.

Artykuł Verica Rex: Searching for a ‘lost’ queen of the British Iron Age został opublikowany na łamach Current Archaeology.

Tagi: Rzym, Brytania, podbój, Verica, Atrebantowie, Bericus
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Mariusz Błoński

Redaktor KopalniWiedzy, studiował filologię klasyczną i filologię hiszpańską. W wolnych chwilach czyta i odpoczywa w ruchu. Pasjonuje go przyroda, japońskie miecze, historia średniowiecza oraz Krav Maga. Zachwyca go świat dzikich zwierząt, średniowiecznych zabytków i manuskryptów. Marzy o życiu nad Biebrzą oraz o zobaczeniu Rawenny i Brugii — to tak na początek.

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